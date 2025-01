Odslužena božična drevesca: poslastica za koze in energija za ogrevanje

A.K. / 08.01.2025, 6:09

V avstrijski prestolnici mestne oblasti odlaganja novoletnih dreves ne prepustijo naključju. Tudi v tem času je mesto pozitiven zgled trajnostnega ravnanja. Po celem Dunaju so vzpostavili zbirne točke, kamor lahko meščani odložijo božično-novoletna drevesca, ki so opravila svoje praznično poslanstvo. Drevesa tako postanejo simbol krožnega gospodarstva – porabijo jih za proizvodnjo energije, nekaj pa jih ostane kot odličen posladek za posebne mestne delavke – koze.

Kot sporočajo iz mesta Dunaj, lahko prebivalci avstrijske prestolnice tudi letos odložijo odsluženo božično drevesce na posebnih zbirnih mestih. Teh je kar 588, zbirajo pa jih od 27. decembra do 18. januarja 2025. Če prebivalci ta rok zamudijo, lahko drevesca celo leto odložijo na deponijah. Odlaganje drevesca na določenih točkah, ki so vrisane na zemljevid, je brezplačno. Vse, kar morajo narediti meščani, je, da drevo skrbno pregledajo, da na njem slučajno ne bi ostali stekleni ali plastični okraski, lučke ipd.

Koze na Dunaju dobijo novoletna drevesca. FOTO: Mesto Dunaj

Na Dunaju vsako leto na zbirališča pripeljejo več kot 170.000 božičnih drevesc. Ta tehtajo več kot 835 ton. Tako zbrana drevesa pa se potem uporabljajo za proizvodnjo električne energije in daljinsko ogrevanje. Proizvedena energija je podnebno nevtralna in zadošča za mesečno oskrbo okoli 1300 gospodinjstev z elektriko in okoli 2500 gospodinjstev z daljinskim ogrevanjem, so izračunali v mestu Dunaj. Zato pa po koncu uporabe drevesc Dunajčani, ki pravilno odložijo drevesce, precej manj obremenjujejo okolje.

Odsluženo božično drevo FOTO: Shutterstock

Nekaj drevesc pa dobijo tudi prav posebne pomočnice mesta Dunaj: koze. Kot smo že poročali, te 'zelene delavke' pomagajo, da je mesto čim bolj krožno in gospodarno s svojimi viri. Pri tem pa ne pomagajo le koze, ampak tudi ovce. Na območju sončne elektrarne, ki več kot 4900 gospodinjstev oskrbuje z okolju prijazno elektriko, v dunajskem okrožju Donaustadt namreč prebiva 150 ovc, ki na podnebju prijazen način skrbijo za urejenost okolice. Leta 2021 je dunajsko energetsko podjetje Wien Energie v okrožju Donaustadt postavilo takrat največjo sončno elektrarno v Avstriji, na področje pa so naselili tudi 150 ovc pasme jura, ki v vlogi naravnih kosilnic na okolju prijazen način skrbijo za urejenost travnatih površin.

Kako pravilno poskrbeti za novoletne smrečice?

Zelo pomembno je, da odslužene smrečice končajo v pravih zabojnikih. Naravne sodijo v zabojnike za biološke odpadke ter v zabojnike za zeleni odrez v zbirnih centrih, umetne smrečice pa v ustrezne zabojnike, ki jih najdete v zbirnih centrih. V javnem podjetju Voka Snaga iz naravnih smrečic izdelajo lesne sekance, ki gredo v energijsko izrabo ali pa v kompostiranje. Smrečice, izdelane iz plastike, pa predajo podjetjem, ki poskrbijo za ustrezno predelavo, je zapisano na spletni strani MOL.

Kot pa smo že podrobneje pisali, po končanih praznikih oziroma po uporabi okrasnega drevesca poskrbimo za njegovo pravilno odlaganje, opozarjajo na Zavodu za gozdove Slovenije. Kot svetujejo, lahko manjša drevesca razrežemo in odložimo v zabojnike za biorazgradljive odpadke, večja pa odpeljemo v centre za zbiranje odpadkov, v kolikor nimamo možnosti, da jih nadzorovano pokurimo. Zadnja leta je možno opaziti vedno več odvrženih naravnih okrasnih drevesc na gozdnih robovih v bližini naselij, poudarjajo. Odlaganje odsluženih okrasnih drevesc v naravo, vzgojenih izven Slovenije, kot tudi drugih organskih odpadkov z vrtov predstavlja nevarnost za vnos škodljivcev in bolezni v gozd. Tveganje za vnos škodljivcev in bolezni predstavlja tudi saditev odsluženih okrasnih drevesc iz lončkov v gozd, so za naš portal že pojasnili na zavodu za gozdove.