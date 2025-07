Boj proti podnebni krizi: Prvič 'poželi' farmo morske trave

V zadnjem času znanstveniki rešitev za skladiščenje toplogrednega ogljikovega dioksida iščejo tudi na morskem dnu, morska trava je namreč celo bolj učinkovita v boju proti ogljikovemu dioksidu kot deževni gozdovi. Zato so na Nizozemskem prišli na idejo o farmah morske trave, ki bi lahko imele dolgoročen pozitiven vpliv na ekosistem in prilagajanje na podnebne spremembe. Julija so zabeležili prvo žetev iz tovrstne zelene morske farme North Sea Farm 1.

Plovilo previdno pluje med vetrnimi turbinami in pri tem nabira morske alge iz mrež, ki so zasidrane na morskem dnu. To je postopek žetve na kmetiji North Sea Farm 1. Gre za prvo komercialno farmo morskih alg na svetu, ki se nahaja na polju vetrnih turbin ob obali Scheveningena na Nizozemskem, poroča AP. Pridelovalci morske trave so tako opravili prvo žetev, kar so pospremili z navdušenjem. Pobiranje pridelka namreč ponuja dragocene vpoglede raziskovalcem, ki preučujejo, ali bi lahko takšne zelene morske farme pomagale pri odstranjevanju ogljika iz ozračja, hkrati pa iščejo odgovore na to, kako razširiti gojenje morskih alg po vsem svetu. Farme morskih alg bi lahko spodbujale tudi biotsko raznovrstnost in zmanjšale kmetijski pritisk na zemljišča, predvidevajo.

Prvo 'pobiranje' na farmi North Sea Farm 1 je pomemben trenutek, je dejala Eva Faict, vodja projekta za Nizozemsko in Belgijo. Skupaj s pridelovalci morskih alg smo dokazali, da je gojenje gojenih morskih alg med vetrnimi turbinami na morju izvedljiv komercialni koncept. Z umestitvijo farme med vetrne turbine na morju so pridelovalci North Sea Farmers našli način, kako zagotoviti prostor za farmo stran od pomorskega prometa.

Z nenehnimi znanstvenimi raziskavami želimo dokazati, ali imajo lahko takšne farme pozitiven dolgoročni vpliv tako na biotsko raznovrstnost kot na blaženje podnebnih sprememb, je izpostavil Eef Brouwers, generalni direktor podjetja North Sea Farmers. Profesorica Ana M Queirós, vodja podnebnih sprememb v Plymouth Marine Laboratory, kjer bodo opravljali raziskave je izpostavila: Zelo smo navdušeni nad razumevanjem vplivov farme morskih alg na neposredno in okoliško morsko okolje. Naša analiza bo sledila ogljiku iz morske vode v morske alge in okolje ter morebitnim vplivom na biotsko raznovrstnost. Morske alge so fascinanten in vsestranski organizem, ki igra ključno vlogo pri zdravju našega planeta in ima ogromen potencial za trajnostno proizvodnjo hrane, naštevajo. Ker raziskave še naprej odkrivajo številne koristi morskih alg, je verjetno, da bodo postale vse pomembnejši del našega življenja, poudarjajo. Morske alge lahko absorbirajo odvečna hranila, kot sta dušik in fosfor, iz vode, kar pomaga pri njenem čiščenju in ohranjanju zdravega ekosistema. Morske alge se uporabljajo tudi v različnih panogah, vključno s prehransko, farmacevtsko, kozmetično.

Orožje tudi v boju proti podnebnim spremembam

Morska trava je spregledana v boju proti podnebnim spremembam, čeprav je izjemno orodje. Gre za izjemno skladišče ogljikovega dioksida. 'Travniki morske trave' so veliko bolj učinkoviti pri vezavi ogljikovega dioksida od naprimer deževnih gozdov. V procesu fotosinteze namreč trave vežejo ogljikov dioksid iz vode, ga ujamejo in skladiščijo na morskem dnu. Zato bi lahko razširitev teh ekosistemov pripomogla v boju proti segrevanju ozračja. Morski travniki so še posebej pomembni zato, ker proizvajajo kisik in so priznani kot globalni ponor ogljika. Na hektar namreč zadržujejo dvakrat več CO2 kot deževni gozdovi in predstavljajo več kot 10 odstotkov celotnega skladiščenja ogljika v oceanih, zato je primerjava z deževnimi gozdovi več kot upravičena. Ogljik se sicer skladišči tudi v drugih morskih organizmih, pa sedimentih, je za naš portal že pojasnila dr. Martina Orlando Bonaca iz Morske biološke postaje Piran Nacionalnega inštituta za biologijo, vodja skupine za morsko biodiverziteto.

icon-expand Morska trava FOTO: Shutterstock