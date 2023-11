Bo tudi Španija uvedla prepoved notranjih letov na kratke razdalje?

A.K. / 05.11.2023, 14:12

Po Franciji bi lete na kratke razdalje morda prepovedala tudi Španija. Notranje lete na linijah, ki jih lahko z vlakom prepotujemo prej kot v dveh urah in pol z vlakom, bi ukinili. A okoljevarstvene organizacije s predlogom niso zadovoljne, saj predlog, ki zaenkrat še nima zadostne politične podpore, vidijo kot simboličen.

Španija želi prepovedati lete na kratke razdalje, če obstaja alternativa z vlakom, ki traja manj kot 2,5 ure, poroča Euronews. Predlog prihaja iz vrst španske vladajoče socialistične stranke in skrajno leve stranke Sumar. Ukrep je namenjen zajezitvi izpustov, ki jih povzročajo kratki notranji leti in spodbujanju bolj trajnostnih potovanj kot del španskega podnebnega akcijskega načrta do leta 2050.

Takšna prepoved bi lahko vplivala na lete, ki Madrid povezujejo z Alicantejem, Barcelono, Sevillo in Valencio. Vendar pa prepoved ne bi vključevala letov, ki špansko glavno mesto uporabljajo kot povezavo za mednarodne linije. Ali bo prepoved obveljala, sicer še ni jasno, saj koalicija med PSOE in Sumarjem ni dovolj za oblikovanje večine. Stranki zato za uveljavitev predloga še vedno potrebujeta podporo manjših strank.

Okoljevarstveniki s predlogom niso zadovoljni

Glede na študijo, ki jo je prejšnji mesec objavila okoljska organizacija Ecologistas en Acción, bi lahko z odpravo kratkih letov, ki imajo za alternativo vožnjo z vlakom do štirih ur, prihranili do 300.000 ton CO2 in 50.000 letov na leto. Skupina okoljevarstvenih skupin je tako predlagala 11 linij, ki bi jih lahko nadomestili s potovanji z vlakom, s čimer bi španske emisije CO2 iz domačega letalstva zmanjšali za skoraj 10 odstotkov. A so okoljevarstveniki razočarani, ker se vladni predlog osredotoča zgolj na potovanja, ki jih je mogoče opraviti z vlakom v manj kot 2,5 ure. Zato so takšno prepoved letov okoljevarstvene organizacije označile kot populističen ukrep, ki je v praksi povsem simboličen.

Poročali smo, da so pri Greenpeaceu ugotovili, je lahko skupni vpliv letenja na podnebje celo več kot 80-krat višji kot vožnja z vlakom. Letala namreč proizvedejo v povprečju 4,84-krat več emisij toplogrednih plinov kot vlaki po podatkih Evropske agencije za okolje.

Kot dodajo pri Greenpeaceu Slovenija, je letalska industrija ena podnebju najbolj škodljivih in nepoštenih industrij na svetu: "V zadnjih desetletjih je bilo letalstvo najhitreje rastoči vir emisij toplogrednih plinov (GHG) v Evropi (+29 odstotkov med letoma 2009 in 2019 v EU). Letalski promet že zdaj dosega raven pred pandemijo, ravno v istem času, ko se ljudje po vsem planetu soočajo z uničujočimi požari in sušami."

Za primerjavo, let iz Ljubljane v Hamburg preko Beograda povzroči 505 kg izpustov škodljivih toplogrednih plinov na potnika: "Vožnja z vlakom bi te izpuste lahko zmanjšala za 92 odstotkov. Glede na mešanico virov električne energije v Sloveniji je ta prihranek enak porabi 1800 kWh električne energije, kar zadostuje za skoraj celoletno oskrbo enega gospodinjstva," so izračunali pri Greenpeaceu Slovenija.

Pa še en primer, ki ponazarja okoljsko (neučinkovitost) letenja, ki so ga podali. Let iz Varšave v Ljubljano povzroči 273 kg izpustov škodljivih toplogrednih plinov na potnika. 1100 km dolga vožnja z vlakom povzroči 36 kg toplogrednih plinov, kar je 87 odstotkov manj kot let na isti relaciji.

Prepoved kratkih notranjih letov sprejeli v Franciji

V Franciji je maja letos tudi uradno začnela veljati prepoved notranjih letov na kratke razdalje. V skladu z vladnim odlokom potovanja, ki jih je možno v manj kot dveh urah in pol opraviti z vlakom, tako ne smejo biti več opravljena z letalom. Francija je prav tako omejila uporabo zasebnih letal za kratka potovanja, s ciljem, da bi naredila promet bolj zelen, trajnosten in pravičen za prebivalstvo, smo poročali.