Blokirali kupce, ki izkoriščajo spletna vračila: okolje si tega ne more privoščiti

Anja Kralj / 25.07.2023, 8:01

Švedski spletni modni trgovec Boozt AB je sankcioniral kupce, za katere predvidevajo, da izkoriščajo možnosti vračila. Tako so doslej blokirali 42.000 kupcev, ki so vrnili preveč izdelkov. Le dva odstotka takšnih kupcev je skupaj povzročilo 25 odstotkov vračil.

Kot so sporočili s švedskega spletnega modnega trgovca Boozt AB, kjer so blokirali 42.000 kupcev, je izkoriščanje vračil slabo tako za okolje kot za posel: "Pretiranih vračil si ne moreta privoščiti niti okolje niti naše podjetje." V spletni trgovini prodajajo oblačila in kozmetične izdelke. Tiskovni predstavnik podjetja Ask Kirkeskov Riis je povedal, da kupci, ki so bili blokirani za nedoločen čas, izdelkov niso vračali zgolj zato, ker jim ne bi ustrezali, ampak tudi zato, ker so svoj nakup kasneje preprosto obžalovali, je poročal Euronews. Kot so prepričani v podjetju, takšne stranke "izkoriščajo visoko raven storitev brezplačne dostave in vračil na račun podjetja, drugih strank in okolja".

Spletno nakupovanje FOTO: Dreamstime

Koliko vračila stanejo planet?

Blokirane stranke predstavljajo manj kot dva odstotka od več kot treh milijonov strank na Booztu, vendar so te povzročile približno 25 odstotkov skupnega obsega vračil, so razkrili v podjetju. "Z blokado teh uporabniških računov in zmanjšanjem nepotrebnih vračil je Boozt leta 2022 prihranil približno 791 ton CO2, kar je odpravilo potrebo po približno 600 dostavnih vozilih v enem letu," so pojasnili.

Kot je za naš portal že pojasnila predsednica društva za sonaraven razvoj Focus Živa Kavka Gobbo, je okoljski odtis vrnjenih izdelkov namreč skoraj enak tistim, ki jih obdržimo. Dejstvo je, da ogljičnega odtisa ne moremo vrniti ali izbrisati, ampak ga s tem korakom vseeno ustvarimo in obremenimo okolje. Veliko vrnjenih izdelkov žal pristane na smetišču. Zato moramo spletne nakupe še bolj premisliti, saj prav z njimi ustvarjamo še več embalaže, prevoznih poti, tudi dvojnih in nepotrebnih, v primeru vračil in menjave izdelkov in odpadkov, poudarja.

Zavedati se moramo tudi, da ob vračilu izdelkov morajo te popraviti, ponovno zapakirati in očistiti. Izdelki gredo v povprečju čez sedem rok, preden je izdelek pripravljen za naslednjega potrošnika. In to ni brezplačno in nima majhnega vpliva na okolje, izpuste toplogrednih plinov in embalažo. Po nekaterih ocenah več kot eno tretjino izdelkov vrnemo.

Kot piše EuroNews, ker izdelkov ne morejo preizkusiti ali preizkusiti na spletu, obstaja večja verjetnost, da bodo spletni kupci naročili enaka oblačila v več velikostih in barvah, nato pa vrnili predmete, ki jih ne želijo. Spletni nakupi tako torej povzročijo večje število zamenjav ali vračil kot nakupi v trgovini.

Brezplačna vračila so namreč postala pravilo za večje spletne trgovce, kar še dodatno spodbuja to vedenje. Samo v ZDA vsako leto vrnejo 3,5 milijarde izdelkov. Optoro, platforma, ki se uporablja za optimizacijo vračil, ocenjuje, da se zaradi tega v okolje sprosti 13 ton CO2. Več kot dve milijardi kilogramov vrnjenih izdelkov konča na odlagališču, saj številna podjetja nimajo časa ali tehnologije za ločevanje poškodovanega blaga od tistega, ki je bilo preprosto nezaželeno.

Velikokrat vidimo tudi napis, da je naša dostava ogljično nevtralna. A kaj to pravzaprav pomeni?

Teoretično je to možno, je za naš portal že pojasnila Gaja Brecelj iz Umanotere, a gre velikokrat za neke vrste odpustek, izravnavo. Neko podjetje recimo na drugem koncu sveta plača za pogozdovanje in s tem v teoriji izravna ogljični odtis. A ta ukrep je ukrep, ki bi ga morali izkoriščati v skrajnem primeru, opozarja. Velikokrat gre za komunikacijsko orodje, ki ga proizvajalci uporabljajo zato, da se potrošniki počutijo bolje.

Kot je dodala Kavka Gobbova, nobena dostava, razen če je narejena s kolesom ali peš iz bližine, ne more biti CO2 nevtralna. Niti v primeru, ko se CO2 izravnava z drugimi ukrepi, pogosto je to že omenjena zasaditev določenega števila dreves: "Ko enkrat povzročimo emisije ali drugo okoljsko škodo, tega ne moremo povleči nazaj. To lahko primerjamo s tem, da pojemo kilogram sladkorja, nato pa kilogram zelenjave, da uravnotežimo prehrano," je ponazorila.