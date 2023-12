Bi se radi naučili popraviti sesalec, pečico, računalnik? Preverite, kako

Anja Kralj / 10.12.2023, 9:05

Pokvaril se vam je toaster, pralni stroj, morda radio. Pokvarjenega zavržete in zavijete v prvo trgovino po novega. Znan scenarij? Ekipa prizadevnih serviserjev se je odločila, da vam pomaga pri tem, da boste naslednjič vsaj pomislili, da bi lahko aparat poskusili popraviti sami. Pri tem si lahko pomagate s serijo videoposnetkov, ki vas vodijo po popravilih naprav.

Ko se nam pokvari stari, nam je večinoma lažje skočiti v trgovino po nov aparat. Zakaj je pomembno, da kdaj poskusimo tudi sami popraviti kakšno stvar? Kot odgovarja Urška Dolinšek iz družbe ZEOS, popravilo aparatov namesto nakupa novih lahko prinaša več koristi tako posamezniku kot tudi okolju. Koristi popravila so zmanjševanje e-odpadkov, varčevanje z naravnimi viri, ohranjanje vrednosti izdelka, razvijanje spretnosti in spodbujanje lokalnega gospodarstva, če aparat odnesemo lokalnemu serviserju, našteva.

Aparati so namreč sestavljeni iz različnih elementov in kompozitov, kot so kovine, plastika, keramika, kritične surovine/redke zemlje in trajni magneti (ti so narejeni iz kritičnih surovin ter se nahajajo skoraj v vsakem aparatu). V kompleksnih aparatih najdemo tudi od 50 od 60 različnih elementov. Kritične surovine imajo edinstvene lastnosti in so zaradi tega zelo pomembne za številne tehnične aplikacije. Težko jih nadomestimo z drugimi materiali, obstajajo pa velika tveganja pri njihovi dobavi – kritične surovine niso tako redke, ime so dobile, ker se pridobivajo po tehnološko težavnem postopku, ki je tudi zelo škodljiv za okolje. Popravilo aparatov torej ohranja naše stvari v uporabi, spodbuja trajnost ter spreminja odnos do potrošništva, sklene Dolinškova.

S pomočjo videoposnetkov se lahko popravila lotite sami

Z malo znanja in iznajdljivosti lahko svoje aparate popravimo kar doma. Kaj je tisto, kar je v resnici precej preprosto popraviti oziroma izvedljivo popraviti doma, da pri tem ne rabimo pomoči strokovnjakov, pa po navadi tega sploh ne vemo oziroma se ne spomnimo? Zagotovo so to menjava kabla, popravilo stikala na aparatu, generalni servis (čiščenje, podmazovanje motorja), menjava temperaturnih senzorjev, menjava tesnil. Predvsem pa lahko in moramo vsi skrbeti za pravilno uporabo aparatov ter sprotno čiščenje, opozarja Dolinškova.

Navodila za vse to pa lahko tisti, ki bi se radi spopadli s popravilom spopadli sami, najdete v novi seriji videoposnetkov. "Naši videoposnetki so posneti tako, da omogočajo učenje popravila aparata korak-po-koraku, pokažejo, kako diagnosticirati težave, razstaviti napravo, zamenjati dele in jo znova sestaviti. Videi so vseh težavnostnih stopenj. Od pravilne uporabe ali vrhunske nege aparata do kreativnih popravil ter tudi tistih kompleksnih, ko ima "recept" kar nekaj strani in zahteva širšo paleto orodja. Vsak naj si vzame toliko, kot se mu zdi, da potrebuje, in kolikor se počuti sposobnega. Pri uporabi teh posnetkov je seveda treba upoštevati varnostna navodila," pojasnjuje Dolinškova. Posnetki so delno namenjeni pravilni uporabi in vzdrževanju aparatov, delno pa popravilu aparatov, ki jih imamo vsi doma in najpogosteje uporabljamo. Popraviti nam pomagajo paleto različnih malih gospodinjskih aparatov kot tudi večjih aparatov, kot so pečica, pralni, pomivalni in sušini stroj ter hladilnik, npr. kako se zamenja posamezen del aparata, ki se največkrat pokvari ali obrabi.

Kaj potrebujemo doma, da se lahko lotimo popravil pokvarjenih stvari?

Vsaj preizkuševalec faz, multimeter, baterijski vrtalnik, namizni brusilnik, kompresor. Pa kakšno primerno snov za podmazovanje. Kdaj pa je popravilo vseeno bolje prepustiti v roke profesionalcem? Ob pomanjkanju časa, dvomu ali strahu, kako in kaj, predsodkov do elektrike in ob morebitnem popravilu elektronike (ki se nahaja v aparatu) svetujemo, da se posameznik obrne na usposobljene serviserje, pravi Dolinškova.

Ali smo Slovenci bolj naklonjeni popravilom ali je to še vedno izziv?

Kot odgovarja Dolinškova, je to kar izziv. V telefonski raziskavi iz leta 2021, ki so jo izvedli na vzorcu 1007 posameznikov, so ugotovili, da se je 34,3 odstotka anketirancev v zadnjem letu odločilo za popravilo svojega aparata, kar je bilo takoj na drugem mestu za oddajo e-odpadkov na pravilno reciklirno mesto. Nakup rabljenega aparata, izposoja aparatov ali njegova souporaba pa so bili na vrsti šele zatem. Tisti, ki so se odločili za popravilo svojega aparata, so bili kar v 73 odstotkih primerov iz vasi, zaselka ali manjšega kraja. V spletni raziskavi iz leta 2021, v kateri je prav tako sodelovalo nekaj več kot 1000 anketirancev, pa so ugotovili, da je ugodna cena popravila prvi in zelo izstopajoči razlog, zaradi katerega se posameznik odloči za popravilo. Sprejemljiva višina stroška popravila pa je bila pri skoraj polovici anketirancev med 11 in 20 odstotki od vrednosti nove enake naprave. V terenski raziskavi leta 2023 v dveh različnih poslovalnicah serviserjev iz Ljubljane, v kateri je sodelovalo 122 strank, pa so ugotovili, da je na diagnostiko k serviserju prineslo aparat, ki je bil zunaj garancije, 37 odstotkov strank.