Preverite, kako lahko pokvarjeni napravi vdahnete novo življenje

Anja Kralj / 16.05.2024, 7:12

Bi radi popravili napravo, ki se vam je pokvarila, pa se vam zdi zamudno čakati na serviserja? Kako svojim pokvarjenim napravam vdahniti novo življenje, se lahko tudi naučite. Znanje popravil lahko poiščete vsak drugi petek v ljubljanski knjižni Reči. Tam bo namreč potekala popravljalnica pod strokovnim vodstvom serviserja. Če boste popravili svoj pokvarjen aparat, boste poleg denarnice pomagali tudi okolju.

Zakaj bi vaš grelnik vode, likalnik ali toaster ob prvi okvari pristali na smetišču, če potrebujejo le malo tehnične nege? Ne znate sami? Obiščite Popravljalnico, kjer boste med servisiranjem aktivno sodelovali in se ob strokovnem vodstvu naučili, kako v prihodnje sami popraviti svoje aparate. V ljubljanski neprofitni izposojevalnici predmetov Knjižnica Reči je namreč v sodelovanju z Mladinsko postajo Moste (Združenje Sezam), podjetjem ZEOS, d.o.o., Mašinotekom in Skupnostno kavarno zaživela popravljalnica električne in elektronske opreme, ki deluje vsak drugi petek v času uradnih ur Knjižnice Reči. "V času, ko prekomerna potrošnja in negativni okoljski učinki naraščajo, se pogosto soočamo s težavo, da se potrošniki hitreje odločijo za nakup nove opreme, namesto da bi popravili staro. To nakazuje perečo potrebo po spodbujanju in omogočanju popravil, kar bi lahko pomembno vplivalo na zmanjšanje porabe naravnih virov in energije ter količin odpadkov," so sporočili ob ob odprtju popravljalnice.

Kdaj in kam na Popravca? Vsak drugi petek med 16:00 in 19:00 na Belokranjsko 6 v Ljubljani. 24. maj, 7. in 21. junij, 5. julij, 23. avgust 6. in 20. september, 4. oktober.

Zakaj bi sami popravili pokvarjene aparate?

Ko se nam pokvari stari, nam je večinoma lažje skočiti v trgovino po nov aparat. Zakaj je pomembno, da kdaj poskusimo tudi sami popraviti kakšno stvar? Kot odgovarja Urša Dolinšek iz družbe ZEOS, popravilo aparatov namesto nakupa novih lahko prinaša več koristi tako posamezniku kot tudi okolju. Koristi popravila so zmanjševanje e-odpadkov, varčevanje z naravnimi viri, ohranjanje vrednosti izdelka, razvijanje spretnosti in spodbujanje lokalnega gospodarstva, če aparat odnesemo lokalnemu serviserju, našteva.

Aparati so namreč sestavljeni iz različnih elementov in kompozitov, kot so kovine, plastika, keramika, kritične surovine/redke zemlje in trajni magneti (ti so narejeni iz kritičnih surovin ter se nahajajo skoraj v vsakem aparatu). V kompleksnih aparatih najdemo tudi od 50 od 60 različnih elementov. Kritične surovine imajo edinstvene lastnosti in so zaradi tega zelo pomembne za številne tehnične aplikacije. Težko jih nadomestimo z drugimi materiali, obstajajo pa velika tveganja pri njihovi dobavi – kritične surovine niso tako redke, ime so dobile, ker se pridobivajo po tehnološko težavnem postopku, ki je tudi zelo škodljiv za okolje. Popravilo aparatov torej ohranja naše stvari v uporabi, spodbuja trajnost ter spreminja odnos do potrošništva, sklene Dolinškova.

Pod strokovnim vodstvom do znanja popravil

Udeleženci na Poprav'cu, kot so poimenovali popravljalnico, pod strokovnim vodstvom serviserja Siniše Martina pridobivajo znanja, ki jim omogočajo, da svojim napravam vdahnejo novo življenje, hkrati pa prispevajo k zmanjšanju potrošnje in odpadkov. Poleg serviserja je v Knjižnici Reči poskrbljeno za vso osnovno opremo, kar udeležencem omogoča brezplačno udeležbo in popravilo naprav. V primeru potrebe po rezervnih delih serviser svetuje, kje opraviti nakup, naprava pa lahko do naslednjega dogodka počaka v Knjižnici Reči, so sporočili. Poprav'c je namenjen predvsem tistim, ki nimajo predznanja, kako popraviti ali vzdrževati domače elektronske aparate. Cilj je zagotoviti podporo in znanje, s katerim lahko udeleženci pridobijo samozavest za varno in odgovorno popravljanje svojih naprav, pojasnjuje Jošt Derlink iz Knjižnice reči.

"Če želimo učinkovito spodbuditi občane, da spremenijo svoje potrošniške navade v smeri okolju prijaznejših alternativ, je nujno, da so te alternative ne samo okolju prijazne, ampak tudi praktične in lahko dostopne. Ker je pot do dejanskega izvajanja direktive v praksi še dolga, so aktivnosti, kot je Poprav'c, še toliko pomembnejše za krepitev kulture popravil v prehodnem obdobju. Hkrati je namen popravljalnice ozavestiti, da z izbiro okolju prijaznih rešitev posameznik ne prispeva le k izboljšanju okolja, ampak tudi k izboljšanju kakovosti svojega življenja," so sklenili.

"Naša želja je, da se udeleženci naučijo, kdaj je bolje razmisliti o popravilu kot o nakupu novega aparata. Zaradi ugodnih cen novih izdelkov ljudje pogosto ne pomislijo, da bi naprave v okvari lahko popravili. Na Popravcu se udeleženci učijo, kako z osnovnim in rednim vzdrževanjem podaljšati življenjsko dobo aparatov, ter s preprostimi popravili preprečiti, da bi naprave v okvari prezgodaj končale med odpadki," strne Derlink.

Na dogodku si lahko udeleženci med popravljanjem tudi malce odpočijejo in spijejo skodelico kave ali kozarec soka. V sklopu prihajajočih Popravcev pa imajo v načrtu tudi dodatne aktivnosti, ki bodo spodbujale bolj trajnostno naravnane navade (npr. ustvarjanje iz odpadnih materialov, razna predavanja).

Aprila so, kot smo poročali, poslanci Evropskega parlamenta sprejeli direktivo o pravici potrošnikov do popravila, ki proizvajalce obvezuje k popravilu, potrošnike pa spodbuja, naj s popravili podaljšajo življenjsko dobo proizvodov.