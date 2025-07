Bi nekoč lahko pridobivali energijo iz dežnih kapljic?

Po mnenju skupine znanstvenikov v Singapurju bi lahko nekega dne vir čiste energije postal celo dež. Raziskovalci so uporabili kapljice, podobne dežju, ki se premikajo skozi cev, da bi ustvarili dovolj energije za osvetlitev 12 led luči. In poskus jim je uspel. Optimistični so, da bi to lahko v prihodnosti predstavljalo model za izkoriščanje večjih količin električne energije iz padajočega dežja, poroča Euronews.

Njihova metoda temelji na načelu, da se ob stiku dveh materialov nabite entitete na njunih površinah malo dotaknejo, podobno kot drgnjenje balona ob kožo povzroči statično elektriko. Podobno lahko voda, ki teče po nekaterih površinah, pridobi ali izgubi naboj. "Voda, ki pade skozi navpično cev, ustvari precejšnjo količino električne energije" pojasnjuje Siowling Soh, avtor študije, objavljene v reviji ACS Central Science. "Ta vzorec bi lahko omogočil pridobivanje energije dežja za proizvodnjo čiste in obnovljive električne energije," je optimističen.

Tekoča voda se že pogosto uporablja za proizvodnjo električne energije z gibanjem turbine, vendar je to omejeno na lokacije z velikimi količinami vode, kot so reke. Kot raziskovalci pojasnjujejo za Euronews, pa je izkoriščanje ločevanja nabojev rešitev za manjše in počasnejše količine vode. Ta pojav ustvarja električne naboje, ko se voda premika skozi kanal z električno prevodno notranjo površino.

Vendar je lahko ločevanje nabojev zelo neučinkovito, saj je območje, na katerem je mogoče pridobiti energijo, omejeno na površino, po kateri se giblje voda. Da bi izboljšali izkoristek, je ekipa zasnovala preprosto postavitev, pri kateri voda teče iz dna stolpa skozi kovinsko iglo in brizga kapljice v velikosti dežja v odprtino cevi. V tem sistemu se je več kot 10 odstotkov energije vode, ki je padala skozi cevi, pretvorilo v električno energijo, so ugotovili.

Ker so bile hitrosti preizkušenih kapljic veliko manjše od hitrosti dežja, raziskovalci predlagajo, da bi sistem lahko uporabili za zbiranje več električne energije iz padajočih dežnih kapljic. Pravijo, da bi lahko bila takšna metoda proizvodnje enerrgije primerna predvsem za urbane prostore, kot so strehe, še poroča Euronews.

Lani na svetu rekordna količina energije iz obnovljivih virov

Svet je lani dosegel rekordno količino energije iz obnovljivih virov energije, ugotavlja študija Mednarodne agencije za obnovljive vire energije (IRENA). Proizvodnja sončne, vetrne, hidroenergije in geotermalne energije se je lani povečala za 15,1 odstotka in dosegla skoraj 4,5 teravata, pa je poročala STA.

"Vsakoletna rast energije, proizvedene iz obnovljivih virov, dokazuje, da so naložbe v te vire ekonomsko upravičene," so po navedbah francoske tiskovne agencije AFP zapisali v agenciji IRENA. A svet se sooča z velikimi razlikami med regijami in s tem, da napori ne bodo pravočasni, so po dodali.

Za dosego globalnega cilja, dogovorjenega na podnebnem vrhu COP28 leta 2023, bi se morala do leta 2030 zmogljivost proizvodnje energije iz obnovljivih virov potrojiti, izkupiček pa bi moral doseči 11,2 teravata. Za to bo potrebna 16,6-odstotna letna rast do konca desetletja, navajajo.

Lani je bila gonilna sila na tem področju Azija. Na Kitajskem je bilo nameščenih 64 odstotkov vseh novih zmogljivosti na svetu. Več kot tri četrtine vseh je bilo v obliki fotonapetostnih celic, od tega je več kot polovica odpadla na Kitajsko.

Agencija IRENA se osredotoča izključno na obnovljive vire energije in naslavlja potrebe industrializiranih držav in držav v razvoju. Trenutno ji predseduje Slovenija.