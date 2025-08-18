Barvita poslikava, ki ni le okras, pač pa znižuje temperaturo okolja

Dunaj je ena najbolj gosto poseljenih evropskih prestolnic, ki pa se že leta spopada z izrazitim pojavom toplotnih otokov in nenehno išče načine za hlajenje mestnih površin. Enega od inovativnih načinov so našli v okviru znanstveno-umetniškega projekta CO2ntext. Na tleh dvorišča stanovanjskega kompleksa Hanuschhof tik ob muzeju Heidi Horten Collection je umetniški kolektiv Holla Hoop iz Gradca namreč ustvaril barvito umetniško delo, ki pomembno vpliva na temperaturo in mikropodnebje same lokacije.
Temne asfaltne površine, ki prevladujejo v mestih, imajo izjemno nizek albedo (merilo za odbijanje svetlobe), ki znaša približno 0,1. To pomeni, da absorbirajo 90 odstotkov sončnega sevanja in povzročajo temperaturne razlike tudi do 10 stopinj Celzija med središčem mesta in okolico.
Barvno talno poslikavo pa so izdelali z inovativnimi barvami in premazi, ki so bistveno bolj odporni na škodljive UV žarke, kot običajni temni asfalt. Ti namreč odbijajo sončne žarke nazaj v atmosfero in s tem za najmanj pet stopinj Celzija znižujejo temperaturo in segrevanje površin ter tako konkretno prispevajo k boju proti podnebnim spremembam.
"Nanesena plast ne le hladi, ampak tudi ščiti, saj zmanjšuje nastanek razpok in poškodb, ki jih povzročajo visoke temperature. Rezultat je občutno hladnejša mikroklima, ki koristi tako obiskovalcem muzeja kot zaposlenim, predvsem pa okoliškim prebivalcem," so sporočili iz Mednarodne pisarne Mesta Dunaj.
Poleg tega pa s to poslikavo tudi pošiljajo pomembno sporočilo o vse večjih emisijah CO2 v mestnih središčih. Poslikava je namreč sestavljena iz 40 polj različnih barv in vsako simbolizira eno leto. Posamezna polja so dodatno 'okrašena' s pikami – vsaka pika pa predstavlja milijardo ton CO2 na svetovni ravni. "Projekt tako ponuja izrazit vizualni arhiv razvoja globalnega segrevanja oziroma umetniški prevod kompleksnih podnebnih podatkov, ki spodbujajo k razmisleku," so pojasnili.
Technical background: Light-colored surfaces reflect the sun's rays better than dark asphalt, which counteracts the formation of urban heat islands. COntext shows how small urban interventions can have a big impact and offers a model for sustainable urban design with international appeal.
Projekt podpira tudi Hans-Peter Hutter, priznani strokovnjak za okoljsko medicino z Medicinske univerze na Dunaju, ki že vrsto let preučuje vplive podnebnih sprememb na zdravje. Med drugim raziskuje vplive vročine in onesnaženosti zraka, širjenje invazivnih vrst in celo psihološke učinke ekstremnih vremenskih dogodkov, kot je posttravmatski stres. Proučuje pa tudi nekatere manj znane pojave, kot je "ekološko žalovanje" – ki se pogosto pojavi tam, kjer podnebne spremembe nepovratno spremenijo znane pokrajine.
Po njegovem mnenju takšni projekti združujejo razumevanje znanosti, umetniško izražanje in neposreden vpliv na javni prostor. S tem pa se učinkovito nagovarja javnost, hkrati pa tudi spodbuja konkretne ukrepe za soočanje s podnebnimi spremembami. Eden od ciljev projekta pa je tudi ozaveščanje o trajnostnem urbanem oblikovanju.
