Barvita poslikava, ki ni le okras, pač pa znižuje temperaturo okolja

Dunaj je ena najbolj gosto poseljenih evropskih prestolnic, ki pa se že leta spopada z izrazitim pojavom toplotnih otokov in nenehno išče načine za hlajenje mestnih površin. Enega od inovativnih načinov so našli v okviru znanstveno-umetniškega projekta CO2ntext. Na tleh dvorišča stanovanjskega kompleksa Hanuschhof tik ob muzeju Heidi Horten Collection je umetniški kolektiv Holla Hoop iz Gradca namreč ustvaril barvito umetniško delo, ki pomembno vpliva na temperaturo in mikropodnebje same lokacije.

Temne asfaltne površine, ki prevladujejo v mestih, imajo izjemno nizek albedo (merilo za odbijanje svetlobe), ki znaša približno 0,1. To pomeni, da absorbirajo 90 odstotkov sončnega sevanja in povzročajo temperaturne razlike tudi do 10 stopinj Celzija med središčem mesta in okolico.

Barvno talno poslikavo pa so izdelali z inovativnimi barvami in premazi, ki so bistveno bolj odporni na škodljive UV žarke, kot običajni temni asfalt. Ti namreč odbijajo sončne žarke nazaj v atmosfero in s tem za najmanj pet stopinj Celzija znižujejo temperaturo in segrevanje površin ter tako konkretno prispevajo k boju proti podnebnim spremembam.

"Nanesena plast ne le hladi, ampak tudi ščiti, saj zmanjšuje nastanek razpok in poškodb, ki jih povzročajo visoke temperature. Rezultat je občutno hladnejša mikroklima, ki koristi tako obiskovalcem muzeja kot zaposlenim, predvsem pa okoliškim prebivalcem," so sporočili iz Mednarodne pisarne Mesta Dunaj.