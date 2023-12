Avstrijska podnebna vozovnica: razočaranje ali velik uspeh?

A.K. / 29.12.2023, 10:41

V Avstriji so se reševanja podnebne krize lotili tudi s posebno ugodno letno vozovnico za javni promet, ki so jo poimenovali 'Klimaticket'. A rezultati so daleč od tistih, ki so jih pričakovali. Čeprav številke tistih, ki bi avtomobil zamenjali za javni prevoz, niso porasle, so uporabniki vseeno zadovoljni s to okolju in žepu bolj prijazno ponudbo, saj jim olajša potovanje z javnim prevozom.

V zadnjih letih so v Sloveniji uporabnikom na voljo različne vrste vozovnic (brezplačne, subvencionirane, družinske, enotne), s katerimi si pristojno ministrstvo prizadeva za izboljšanje dostopnosti javnih prevoznih sredstev. Ne glede na omenjene spodbude je število potnikov v prejšnjem letu v primerjavi z 2013 upadlo, in sicer v mestnem prevozu za 21 %, v medkrajevnem avtobusnem prevozu za 3 % in v notranjem železniškem prevozu za 13 %, kažejo podatki slovenskega statističnega urada.

Podnebna vozovnica v Avstriji

Podobne poskuse z bolj ugodnimi vozovnicami so uvedli tudi v ostalih evropskih državah. V sosednji Avstriji je mogoče uporabljati letno vozovnico z imenom Klimaticket in to v skoraj vseh javnih prevoznih sredstvih po vsej Avstriji. Stane 1095 evrov, pri čemer so, kot smo že poročali, mladim, starejšim in invalidom na voljo dodatne subvencije. Vozovnico oglašujejo kot več kot le vozovnico za javni prevoz, ampak za sredstvo, s katerim lahko skupaj pomagamo doseči cilje pariškega sporazuma. Strošek prevoza na dan za osebe starejše od 21 let in mlajše od 65 let je približno tri evre. A kot piše Euronews, je po skoraj dveh letih od uvedbe takšno vozovnico kupilo le tri odstotke avstrijske populacije. Ko so vozovnico predstavili javnosti, je ta doživela pravi bum, a prodaja te okolju prijaznejše vozovnice je odtlej zastala.

Škandalozne tetovaže

Avstrijska vlada se je sicer med tem časom trudila, da bi dvignila priljubljenost vozovnice z nekoliko škandaloznimi prijemi. Tako je, kot je denimo poročala STA, to poletje avstrijsko podjetje One Mobility tistim, ki si naredijo tetovažo z napisom Klimaticket (podnebna vozovnica), ponudilo brezplačen javni prevoz za eno leto. Obiskovalce festivala so organizatorji kampanje povabili, da si vtetovirajo napis "Klimaticket" v zameno za eno leto brezplačne uporabe javnega prevoza po vsej državi. Povedali so, da si je to poletje tetovažo v zameno za brezplačno vozovnico doslej naredilo šest ljudi. Poleg tega so bile na voljo še začasne tetovaže in drugi motivi, povezani z javnim prevozom, trajnostnim razvojem in podnebjem.

Avstrijska ministrica za podnebje iz stranke Zelenih Leonore Gewessler je podprla to promocijsko kampanjo. Kampanja je sicer naletela na kritike več avstrijskih poslancev in uporabnikov družbenih omrežij, ki so menili, da spodbuja neodgovorno vedenje mladih. Kritiki so Gewesslerjevo obtožili tudi, da "mlade in njihovo kožo izkorišča za oglaševanje svojih politik".

'Čudovita rešitev'

A kljub pomanjkanju zanimanja in nizkim številkam so številni uporabniki s principom takšne vozovnice zelo zadovoljni. Kot za Euronews pripoveduje Dunajčanka Ruperta, se vsakodnevno vozi na relaciji Linz–Dunaj: "Podnebna vozovnica je čudovita rešitev. Poleg tega, da prihranim denar, prihranim tudi čas, saj je vlak hitrejši." Prav tako je takšna rešitev všeč delavcu Marcu, ki se iz Hollabrunna vsakodnevno vozi na delo na Dunaj. Kot pravi, vozovnico poleg dnevne poti na delo z vlakom uporabi tudi za opravljanje ostalih poti po mestu z avtobusom ali podzemno železnico.

Večina prebivalcev Avstrije je sicer še vedno odvisna od avtomobilov, razlog pa je tudi v tem, da prebivalci predvsem ruralnih predelov preprosto nimajo druge možnosti. A kljub temu, da prodaja vozovnic ostaja na precej nizki ravni, jo okoljevarstvene agencije še vedno vidijo kot velik uspeh, saj uporabnikom olajša uporabo javnega prevoza, še piše Euronews.