Podnebna štafeta na poti s Škotske v Egipt potuje tudi čez Slovenijo

Karmelina Husejnović / 19.10.2022, 7:00

"Čas se izteka", opozarja na tisoče tekačev, kolesarjev in celo mornarjev, ki so se pridružili mednarodni podnebni štafeti. Ta namreč potuje iz škotskega Glasgowa v Šarm el Šejk v Egiptu, na tej poti pa prečka tudi Slovenijo. Gre za akcijo, s katero želijo okoljevarstveniki opozoriti na vse bolj realno okoljsko krizo in podnebne spremembe.

Mednarodna podnebna štafeta je v torek zvečer v Slovenijo prišla iz Italije. K nam je vstopila v Volčji Dragi na Goriškem. Sprejeli so jo predstavniki programa Ekošola, z njimi pa jo je pričakal tudi minister za okolje Uroš Brežan. Ta je na Twitterju objavil nekaj fotografij prevzea štafete in zapisal, da so z ekipo ministrstva za okolje in prostor s kolesarji prevzeli 1. etapo podnebnega teka v Sloveniji.

Ponoči je nato štafeta potovala po več krajih in se bo dopoldne ustavila v Krškem, od tam pa bo odpotovala do Bregane na meji s Hrvaško.

Celotna dolžina trase teka v Sloveniji je 245 kilometrov, štafeto pa so si podali na 23 etapah.

Podnebna štafeta v Sloveniji FOTO: Running Out of Time

Svoje potovanje pod sloganom "Čas se izTEKa" (angleško: RUNning Out of Time) je podnebna štafeta začela 30. septembra v Glasgowu na Škotskem. Cilj pa je, da v 38 dneh skozi 18 držav popelje zlasti mlade tekače, kolesarje in jadralce na 7767 kilometrov dolgo pot do letovišča Šarm el Šejk v Egiptu, kjer bo med 6. in 18. novembrom potekala globalna podnebna konferenca COP27. "S 7767 kilometri je to najdaljša non-stop štafeta doslej," je dejal James Hay, soustanovitelj projekta Running Out of Time.

Mladi nameravajo nato podnebno štafeto v Egiptu predati podnebnim pogajalcem kot sporočilo, ki poziva k podnebnemu izobraževanju in zagotavljanju znanja za gradnjo bolj trajnostnega sveta. "Želimo na ta način izpostaviti nujnost zavzemanja za naš boljši jutri v smislu kakovostnega podnebnega izobraževanja. To je tudi sporočilo mladih, ki ga je podpisalo oziroma za katerega se zavzema več sto tisoč mladih, ki sodelujejo v tej iniciativi," je pojasnil Gregor Cerar, nacionalni koordinator Ekošole.

V Sloveniji dejavnosti usklajuje Ekošola, ki deluje v okviru Društva DOVES – FEE Slovenia.

V času, ko bo štafeta v Sloveniji, bodo v ekovrtcih in ekošolah organizirali šolski ali lokalni podnebni dan. "Teku se v Sloveniji z organizacijo lokalnega ali šolskega podnebnega dne pridružuje 35.000 otrok, učencev, dijakov in študentov iz več kot 150 ustanov programa Ekošola," so zapisali. Častni pokrovitelj Podnebnega teka v Sloveniji pa je predsednik Borut Pahor.

"Podnebne spremembe od nas vseh zahtevajo spremenjeno in odgovorno delovanje, ki temelji predvsem na sodelovanju," je dejal Cerar.

Vse šole v Sloveniji, ki so prijavljene na ta podnebni akcijski dan, bodo zbrale kilometre in jih posredovale organizatorju dogodka Running Out of Time. Teku po Sloveniji se lahko pridružil vsak, tako da organizira simbolni tek, ali vsaj 15-minutno podnebno akcijo.

V Sloveniji je štafeta potekala od Volčje Drage skozi Vipavski Križ, Col, Logatec, Vrhniko, Dragomer, Ljubljano, Grosuplje, Ivančno Gorico, Trebnje, Mirno Peč, Novo mesto, Kostanjevico na Krki ter Krško do zadnje postaje na mejnem prehodu Obrežje/Bregana, kjer jo bodo slovenski tekači predali hrvaškim.