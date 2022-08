Satira je postala resničnost

BESEDA O ZEMLJI

M.K. / 06.08.2022, 7:52

Uporabniki družbenih omrežij so ogorčeno pospremili posnetek intervjuja z britanskega GB News z meteorologom Johnom Hammondom. Hammond je v intervjuju opozoril na možnost rekodnega vročinskega vala, ki bo zajel Veliko Britanijo in vodil v potencialne smrti na tisoče državljanov. Voditeljica Bev Turner se je odzvala podobno kot v prizoru s štirimi oskarji nominiranega filma Don't look up (v prevodu Ne glej gor): "Želim si, da bi bili zaradi vremena srečni." Zato zdaj številni opozarjajo, da je sicer satiričen film še kako nazorno prikazal stanje duha v družbi.

V dneh, preden so Združeno kraljestvo prizadele rekordne temperature nad 40 stopinj Celzija, je voditeljica britanskih novic Bev Turner v televizijskem intervjuju, ki je presenetljivo in skoraj strašljivo podoben izmišljenemu televizijskemu intervjuju v filmu Don't look up, v katerem znanstvenika Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) in Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) v studijskem intervjuju opozarjata, da se zemlji bliža asteroid, ki bo planet uničil, voditelja pa se odzoveta kot Turnerjeva v posnetku: "To pač počnemo pri nas, slabe novice skušamo ublažiti." Vzporednice z bližajočo okoljsko katastrofo so neizpodbitne.

Tudi v intervjuju John Hammond, britanski meteorolog, opozarja, da bi se lahko ogrelo nad 40 stopinj: "Mislim, da bo naslednji teden na stotine, če ne na tisoče presežnih smrti. Podatki, ki jih vidim pred sabo, so zastrašujoči." Ko navede še nekaj zaskrbljujočih dejstev, ga Turner prekine: "Torej, John, želim si, da smo srečni zaradi vremena, in ne vem, ali se je meteorologom zgodilo kaj, zaradi česar ste vsi postali tako črnogledi znanilci pogube." Meterolog se seveda ni motil, v prihajajočih dneh je zaradi vročine umrlo nekaj tisoč ljudi po vsej Evropi.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Intervju:

Turner: "John, vidim te, zunaj si, uživaš na soncu. Ni prevroče, kajne?"

Hammond: "Ne, zunaj je prijetnih 20 stopinj, toda na začetku prihodnjega tedna lahko črtate 20 stopinj, lahko bi jih namerili 40. Mislim, da bo naslednji teden na stotine, če ne na tisoče presežnih smrti. Podatki, ki jih vidim pred sabo, so zastrašujoči. Vsi imamo radi lepo vreme, a to ne bo lepo vreme, to bo potencialno smrtno nevarno vreme. Trajalo bo le nekaj dni, a bo neusmiljeno."

Turner: "Torej, John, želim si, da smo srečni zaradi vremena, in ne vem, ali se je meteorologom zgodilo kaj, zaradi česar ste vsi postali tako črnogledi znanilci pogube. Kamor koli pogledam, vsi govorijo o nevarnostih, toda ali nismo zmeraj imeli vročih dni? Ali ni poleti 1976 bilo podobno vroče poletje?"

Hammond: "Ne. Doživljamo vedno več temperaturnih rekordov vedno pogosteje in vedno huje. Torej da, nekateri se sklicujejo na poletje 76', kar je bil čudaški dogodek, a vročinski valovi postajajo vse bolj ekstremni, tale bo še eden, in menim, da ne smemo tega jemati tako lahkoverno, predvsem zaradi dejstva, da bo veliko ljudi umrlo zaradi vročine. 40 stopinj je temperatura, na katero ta dežela ni pripravljena. Če ste delodajalec, bi vas moralo skrbeti, kako bodo vaši zaposleni varno prišli na delo, če ste zaposleni, pa bi na vašem mestu vprašal delodajalca, kako naj pridete v službo in ali naj sploh pridete. Vsi modeli kažejo, da bosta ponedeljek in torek zelo vroča. Ne bi bil presenečen, če bodo temperature dosegle 40 stopinj Celzija, in če se to zgodi, bodo to najvišje temperature v zgodovini meritev."