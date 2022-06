Podnebne spremembe v Alpah so vidne iz vesolja

PODNEBNE SPREMEMBE

Sneg v Alpah se hitro umika, nadomešča pa ga rastlinje, izpostavljajo švicarski raziskovalci. Gre za vidno posledico podnebnih sprememb, ki jo je mogoče opazovati iz vesolja. "Razsežnost sprememb se je v Alpah izkazala za izjemno veliko," je izsledke raziskave komentirala vodja raziskovalne ekipe Sabine Rumpf.

Raziskovalci z univerz v Lozani in Baslu so na podlagi satelitskih podatkov pripravili po njihovih navedbah najobsežnejšo analizo sprememb v produktivnosti vegetacije v Alpah, ki je bila v četrtek objavljena v reviji Science.

Sabine Rumpf in njeni ekipi je s pomočjo satelitskih posnetkov uspelo dokazati, da se je v zadnjih štirih desetletjih zaradi podnebnih sprememb vegetacija nad gozdno mejo povečala na skoraj 80 odstotkih območja celotnih Alp.

Alpe FOTO: Shutterstock

Raziskovalci so analizirali tudi obseg snežne odeje nad gozdno mejo na območjih nad 1700 metri nadmorske višine in ugotovili, da se je snežna odeja od leta 1984 "znatno zmanjšala" na skoraj 10 odstotkih območja, kar je po njihovih besedah zaskrbljujoč trend. "Prejšnje analize satelitskih podatkov niso pokazale takšnega trenda," je povedal Antoine Guisan z Univerze v Lozani.

"Lokalne meritve na tleh že več let kažejo, da se debelina snežne odeje na nizkih nadmorskih višinah zmanjšuje," je povedal Gregoire Mariethoz, prav tako z Univerze v Lozani. "To zmanjšanje je že povzročilo, da so nekatera območja postala večinoma brez snega," je še opozoril.