Na voljo bo šest milijonov evrov za gradnjo in nakup skoraj ničenergijskih stavb

STA, K.H. / 16.08.2022, 20:34

Vlada je v načrt razvojnih programov 2022-2025, ki opredeljuje projekte za proračunsko financiranje, uvrstila spodbude občanom za gradnjo skoraj ničenergijskih stavb. Za ta namen bo v tem in prihodnjem letu skupaj rezerviranih šest milijonov evrov, so po seji vladnih odborov sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Finančne spodbude za skoraj ničenergijske stavbe FOTO: Shutterstock

Cilji projekta nepovratni finančnih spodbud občanom za gradnjo skoraj ničenergijskih stavb so povečati rabo obnovljivih virov energije, izboljšati energetsko učinkovitost in zmanjšati emisije toplogrednih plinov, so zapisali v Uradu vlade za komuniciranje (Ukom).

Za letos je za ta namen predvidenih 1,5 milijona evrov in za prihodnje leto 4,5 milijona evrov. Financiranje je predvideno do konca 2023 oziroma do porabe sredstev.

"Skoraj nič energijske stavbe dolgoročno zagotavljajo nizke stroške obratovanja ter višjo kakovost bivalnega in delovnega okolja. Nepovratne finančne spodbude bodo namenjene fizičnim osebam za nove naložbe v gradnjo ali nakup skoraj ničenergijskih eno ali dvostanovanjske stavb, za nove naložbe v skoraj ničenergijsko prenovo starejše eno ali dvostanovanjske stavbe ter za nakup stanovanja v novi ali prenovljeni skoraj ničenergijski tri- in večstanovanjski stavbi," so navedli v vladnem uradu.

Prav tako je vlada v načrt uvrstila projekt o učinkoviti rabi energije. Ministrstvo za infrastrukturo je namreč vključeno v evropski projekt Usklajena dejanja na področju direktive o učinkoviti rabi energije. Koordinator oziroma nosilec projekta je nizozemska agencija Netherlands Enterprise Agency. V projektu sodelujejo vse članice EU, njegov namen pa je izboljšanje sodelovanja in prenos dobre prakse med državami.

Projekt stoodstotno financira EU, Sloveniji pa so bila dodeljena sredstva v višini 227.700 evrov. Prejeta sredstva bodo namenjena kritju stroškov dela, posrednih/režijskih stroškov, potnih stroškov udeležbe predstavnikov države na plenarnih srečanjih in stroškov podizvajalca, to je Instituta Jožef Stefan. Celotna vrednost projekta je sicer malenkost manj kot pet milijonov evrov.

Iz proračuna bodo zagotovljena tudi sredstva za povračilo stroškov, ki so jih imeli prevozniki v železniškem prometu zaradi ovir, do katerih je prišlo zaradi izvajanja investicijskih del (gradenj in nadgradenj) na javni železniški infrastrukturi v letu 2021. Prevozniki bodo povračila dobili v obliki izplačil denarnih nadomestil. Obenem je proračunsko financiranje na podlagi sklepa vlada predvideno tudi za nadgradnjo železniške postaje Jesenice in prvo fazo preureditve postaj na progi med Birčno vasjo in Metliko.