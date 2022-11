MIZA ZA VSAKOGAR

ZN: 3,6 milijarde ljudi še vedno uporablja stranišča, ki škodijo okolju

STA, K.H. / 19.11.2022, 11:14

Po svetu še vedno 3,6 milijarde ljudi uporablja neprimerna stranišča, ki škodijo njihovemu zdravju in onesnažujejo okolje, ob današnjem svetovnem dnevu stranišč izpostavljajo Združeni narodi. Ob tem opozarjajo, da človeški iztrebki zaradi neprimernih sanitarij in kanalizacije onesnažujejo reke, jezera in prst ter tudi podtalnico kot vir pitne vode.

Stranišče FOTO: Shutterstock Združeni narodi, ki od 2013 vsako leto svetovni dan stranišč obeležujejo 19. novembra, letos s kampanjo pod sloganom Narediti nevidno vidno ozaveščajo ljudi o vplivu neprimernih sanitarij na podtalnico. Kot izpostavljajo na svoji spletni strani, ta težava ni vidna, ker je pod zemljo in tudi zato, ker je prisotna predvsem v najrevnejših državah. Podtalnica je največji vir čiste vode na svetu. Pomembna je kot vir pitne vode, za kanalizacijo, kmetijstvo, industrijo in ekosisteme. Ob vse hujših podnebnih spremembah in naraščanju števila svetovnega prebivalstva je podtalnica ključna za preživetje človeštva, izpostavljajo. Po navedbah ZN je nujno ukrepati, da bi dosegli šesti cilj trajnostnega razvoja, ki je, da bi do leta 2030 vsi Zemljani imeli dostop do vode in stranišča z dostopom do kanalizacije. Trenutno je človeštvo še zelo daleč od doseganja tega cilja, države pa bi morale na tem področju ukrepati štirikrat hitreje kot doslej, da bi ga pravočasno dosegle, opozarja svetovna organizacija. Politike pa poziva, naj v svojih načrtih za zaščito vodnih virov upoštevajo povezavo med stranišči in podtalnico. Svetovni dan stranišč FOTO: ZN - Bashir Ahmed Sujan Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je v sporočilu pred svetovnim dnem stranišč poudaril, da je investicij v kanalizacijo premalo, napredek pa prepočasen. ZN tudi opozarjajo, da morajo biti stranišča in kanalizacijski sistemi zgrajeni ali prilagojeni tako, da bodo prenesli ekstremne vremenske pojave, ki so posledica podnebnih sprememb. Tako bi zagotovili, da sistemi vedno delujejo, podtalnica pa je zaščitena. Guterres pa je izpostavil, da je izboljšanje stranišč zelo stroškovno učinkovit način za spremembo življenja ljudi. Varna stranišča in kanalizacija namreč prispevajo k izboljšanju prehrane, upravljanju z vodnimi viri ter spodbujajo tudi obiskovanje šol, še posebej pri ženskah in deklicah, je pojasnil. "Vsak dolar, ki ga namenimo za stranišča in kanalizacijo, se petkrat povrne v obliki nižjih stroškov za zdravstvo, večje produktivnosti in boljše izobraženosti," še piše v sporočilu generalnega sekretarja ZN.