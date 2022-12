'Preveč nas je, da bi nas bilo sram'

MIZA ZA VSAKOGAR

Jaka Tomc z bipolarno motnjo živi že vsaj 14 let, takrat so mu namreč uradno postavili diagnozo. Je pisatelj, avtor že osmih romanov, najnovejši z naslovom Stop igra, pa bo izšel prihodnje leto. Ta je v celoti posvečen njegovemu življenju z bipolarno motnjo.

Jaka Tomc FOTO: osebni arhiv

Svet je takrat lep

Prve razpoloženjske motnje je Jaka opazil pri petindvajsetih, ko se je udeležil absolventskega izleta. Diagnozo bipolarna afektivna motnja, tip 1, je dobil tri leta kasneje, leta 2008. Nekaj mesecev pred tem pa je bil prvič hospitaliziran v ljubljanski psihiatrični bolnišnici. Svoja nihanja v razpoloženju je do prvih "počitnic" v Polju, kot jih sam imenuje, pripisoval alkoholu in drogam. "Zanimivo je, da sem si diagnozo prvo pripisal kar sam, v neki kolumni. Ko sem se samodiagnosticiral, se mi je zdelo kul. Bil sem rahlo maničen in bolezni nisem vzel resno, zato je tudi nisem pretirano preučeval. Kasneje se je pokazala v vsej svoji veličini in zavedel sem se, da gre za resno težavo, ki jo bo treba primerno nasloviti in ukrepati, sicer se ne bo končalo dobro."

Bipolarna motnja je kompleksna bolezen, a Jaka jo zna ubesediti tudi na zelo preprost način. Kako pa bi jo opisal 7 letniku? "Rekel bi mu, da si nekaj časa dobre volje, poln energije in da je svet takrat lep. Nato si nekaj časa slabe volje, potrt in takrat svet ni več lep. Večino časa pa si nekje vmes, tako rekoč normalen."

Barve so bolj žive, zvoki bolj pristni, vse se te dotakne na pozitiven način

Dokler je manija obvladljiva, pravi, da je zelo lepo. "Barve so bolj žive, zvoki bolj pristni, vse se te dotakne na pozitiven način. Si zgovoren, možgani ti brnijo na visokih obratih, počutiš se vsemogočnega. Ko vse skupaj preraste v hipermanijo, se vse skupaj pomeša s preganjavico, blodnjami, jezo, tudi agresijo. Takrat ni več lepo." Bolezen ga ovira, saj pravi, da se ne more povsem sprostiti. Stalno mora paziti, da na razpoloženjski lestvici ne skoči previsoko ali se spusti prenizko. Koliko je previsoko? "V mojem primeru nad sedem od deset. Sedem je meja, ki sva jo postavila s psihoterapevtko in tega se držim. Navzdol pa recimo, da je ta meja tri. Torej se svaljkam med štiri in šest, kar pomeni, da manevrskega prostora res ni veliko."

Obrestoval se je zmanjšan vnos alkohola in drog

A Jaka je našel način, da se je z boleznijo spoprijateljil. Z njo uradno živi že več kot 14 let in vedno bolj spretno "slalomira" med epizodami manije in depresije. "V prvi vrsti je bilo pomembno, da sem se obkrožil z ljudmi, ob katerih se počutim dobro in ki me razumejo. Moj krog se je zelo zmanjšal in to je dobro. Potem sta tu disciplina in rutina. Prej je bilo veliko bolj spontano, a zato tudi kaotično. Zdaj približno vem, kaj lahko pričakujem od dneva ali tedna, čeprav je življenje nepredvidljivo in ti meče polena pod noge. Ali pa te nagradi. Poleg naštetega sem precej zmanjšal vnos alkohola in se odpovedal drogam. In se je obrestovalo." Kaj to pomeni v praksi? Recimo takole: Jakov tri letni sin nima izkušnje z očetovo boleznijo. "Sem osmo leto v remisiji, kar pomeni, da je bolezen v mirovanju. Želim si, da bi tako ostalo čim dlje."

Stop igra

Njegova strast je pisanje. "Rad bi videl, da bi bil v prihodnosti to tudi osnovni poklic, a se ne bi spet na polno zaletel v to idejo, tako kot leta 2010, ko sem izdal svoj prvenec. Pisanje je zame najboljša terapija. V svoje zgodbe dam veliko sebe, tudi če se dogajajo v izmišljenem svetu z domišljijskimi liki. Skozi svoje junake izživim dogodke, ki jih nikoli nisem, in delim s svetom svoje ideje." V svoji najnovejši knjigi – Stop igra – pa se z bipolarno motnjo spopade kar direktno, saj je knjiga v celoti posvečena njegovem življenju s to boleznijo. Gre že za njegovo deveto knjigo. Pravi, da se o bipolarni motnji prav veliko ne govori, a se stanje izboljšuje. "Veliko ljudi je že slišalo za bipolarno motnjo, ne vem pa, če si predstavljajo, kako je videti. Ravno zato se mi zdi izjemnega pomena, da ljudje spregovorijo o svojih psihičnih težavah. Preveč nas je, da bi ostali tiho. Preveč nas je, da bi nas bilo sram." Ravno zato se bo Jaka 9. decembra v Mastercard praznični vasici v debati za Mizo za vsakogar pridružil Nini Gaspari.

Jaka je v svoji bolezni našel nekaj zelo močnega. "Že dolgo v življenju se nisem počutil tako stabilnega in močnega. Zavedanje, da lahko krotim svojo motnjo, me navdaja z neizmernim optimizmom."





