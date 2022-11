Praznična miza, za katero se odpirajo spregledane ali zamolčane teme

MIZA ZA VSAKOGAR

K.H. / 29.11.2022, 17:34

Ljubljana je praznični program letos obogatila s posebno Mizo za vsakogar, na kateri bodo svoje mesto in glas dobili vsi tisti, ki so sicer pogosto spregledani v družbi. V času praznikov boste lahko v Mastercard praznični vasici in pop-up restavraciji v središču prestolnice sedli za mizo skupaj s tistimi, ki se soočajo s posebnimi izzivi in pogosto naletijo na ovire pri vsakodnevnem življenju. Ob vrhunski kulinariki najboljših slovenskih kuharskih mojstrov in izbrani pijači se bodo odpirale teme in iskale rešitve za to, kako lahko skupaj zgradimo družbo, ki bo prijazna in odprta za vse.

Po tem, ko je bilo v preteklih letih praznično vzdušje močno okrnjeno zaradi protikoronskih omejitev, bo letos znova nekoliko bolj sproščeno. Spet se bomo lahko družili na prazničnih sejmih, prednovoletnih druženjih in zabavah, kjer se bomo ob dobri hrani in pijači spominjali lepih in manj lepih dogodkov odhajajočega leta, ter kovali načrte za tisto, ki je pred nami.

A čeprav imata praznični mestni vrvež in družba, zbrana ob visokih mizicah s toplim napitkom v rokah, svoj čar, pa je takšno druženje včasih za nekatere izjemno neudobno ali celo nemogoče. Nosečnice, starejši, slepi, posamezniki z gibalnimi ali drugimi omejitvami so zato pogosto izključeni iz tovrstnih, sicer prijetnih druženj. Da bodo lahko prav vsi uživali v prazničnem vzdušju veselega decembra, bosta v Ljubljani letos zaživeli Mastercard praznična vasica in pop-up restavracija, kjer se bo našla miza za vsakogar.

S prižigom prazničnih luči v prestolnici, 25. novembra, se je Trg francoske revolucije pri ljubljanskih Križankah prelevil v živahno praznično vasico. Na prijetni lokaciji, ki je nekoliko odmaknjena od največje gneče v središču Ljubljane, bodo lahko obiskovalci vse do 17. decembra okušali poulično ponudbo izjemnih slovenskih kuharskih mojstrov iz restavracij Hiša Polonka, Breg, Grič in Nonbiri Sushi. V praznično okrašenih hiškah bodo jedi pripravljali iz lokalnih pridelkov regionalnih pridelovalcev hrane. Na voljo bo tudi ogrevana loža Merit Showroom, v kateri bodo lahko obiskovalci v prijetnem prazničnem vzdušju nazdravili z vrhunskimi vini in izbranimi pijačami ter v miru pokramljali.

V bližnjem Antiq Palace Hotelu pa bo za kratek čas zaživela Mastercard Pop-up restavracija, ki bo nudila še več udobja in ugodja. V njej boste lahko med 5. in 17. decembrom preizkušali kulinarične kreacije priznanih slovenskih kuharskih mojstrov. Za gurmansko uverturo bo poskrbela ena najboljših kuharskih mojstric na svetu, Ana Roš, ki je že lani uspešno izvedla pop-up restavracijo v Atriju glavne pošte v Ljubljani. S svojo ekipo iz Hiše Franko, edine prejemnice dveh Michelinovih zvezdic pri nas, se bo tudi letos za nekaj dni iz Posočja preselila v prestolnico. Če bi radi uživali v posebej za to priložnost zasnovanem degustacijskem meniju, ki je sestavljen iz največjih uspešnic Hiše Franko, si čim prej rezervirajte mizo na spletni strani.

V letošnji pop-up restavraciji se bo zvrstil še niz edinstvenih kulinaričnih doživetij, za katere bodo poskrbeli najboljši slovenski kuharski mojstri, prav tako prejemniki številnih Michelinovih odličij: Tomaž Kavčič (Gostilna pri Lojzetu), Jorg Zupan (Atelje, Breg), Luka Košir (Grič), Jakob Pintar (TaBar) ter David Žefran (Restavracija Milka). Ti bodo gurmanska doživetja pripravljali sami, ali pa v tandemih.

Za večjo vključenost v prazničnem času

Posebnost praznične vasice in pop-up restavracije pa je v tem, da bodo v okviru prazničnega dogajanja na poseben način opozorili na družbeno izključenost oziroma sledili načelom družbenega vključevanja. Vsa doživetja so namreč oblikovana z mislimi na ljudi s posebnimi potrebami in drugimi omejitvami, saj je družba Mastercard v sodelovanju z romunsko nevladno organizacijo Amais posebej za to priložnost izdelala Mizo za vsakogar. Gre za posebej oblikovan in prilagojen izdelek, ki s svojim naprednim dizajnom in tehnološkimi funkcionalnostmi, omogoča, da v kulinarični izkušnji uživajo tudi osebe s posebnimi potrebami in drugimi omejitvami.

Miza za vsakogar je zasnovana po načelih vključujočega oblikovanja, kot družbeno-arhitekturni projekt. Opremljena je s tehnologijo, ki omogoča lažjo komunikacijo za slepe, slabovidne in gluhe. Na njej so namreč QR kode, ki vodijo na meni v zvočni obliki in meni z videom v znakovnem jeziku. Poleg tega pa je opremljena tudi s sedišči in stojišči, ki so zasnovani tako, da ponujajo vrsto tehnoloških rešitev in funkcionalnosti. Miza ima različne višine, njena oblika pa se s pomočjo modulov prilagaja potrebam njenih uporabnikov. Za njo bodo tako lahko skupaj sedeli vsi, tudi slepi in slabovidni, nosečnice, mame z otroki, posamezniki z gibalnimi ovirami, gluhi in naglušni, ljudje s posebnimi potrebami ali drugimi omejitvami.

A to ni le miza, ki je namenjena uživanju ob vrhunskih mojstrovinah priznanih chefov, pač pa je to tudi miza, za katero se ustvarjajo želeni družbeni odnosi. K omizju bo lahko prisedel vsakdo in prisluhnil, s čim se v življenju soočajo nekateri ljudje okoli nas, ali pa delil svoje izkušnje. Miza za vsakogar bo namreč postala okrogla miza dialoga. Da bodo debate lažje stekle, bo poskrbela znana podkasterka, Nina Gaspari, ki bo s prizorišča na to temo pripravljala pogovore v živo. Lahko boste spremljali, kako je videti oddajanje podkasta v živo. Skupaj z njo bodo za mizo sedli znani gosti, denimo Alen Kobilica in Gal Jakič, pa tudi predstavniki nevladnih organizacij in drugi gosti. Odpirali bodo pogosto spregledane ali zamolčane teme, razbijali stigme in tabuje ter iskali rešitve za bolj vključujočo družbo.

Na koncu bo iz teh pogovorov nastala brošura, ki bo nekakšen pregled stanja v Sloveniji na tem področju, konkretnih predlogov, nasvetov, vodil in priporočil za vključevanje vseh na dogodkih in javnih prireditvah. S to brošuro bodo vodilne v državi in tudi javnost opozorili na nepravilnosti v naši družbi in okolju ter predlagali potrebne spremembe, da bo Slovenija postala bolj odprta in resnično dostopna družba za vse.

Letošnje praznike torej lahko preživite nekoliko drugače. Namesto ob množičnem in brezglavem nakupovanju božičnih daril, ta čas raje preživite kakovostno, v prijetni družbi, ob zanimivih pogovorih, za mizo, ki ponuja mesto za vsakogar.

