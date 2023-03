Miza za vsakogar dobila nov dom: odslej bo učni pripomoček

MIZA ZA VSAKOGAR

Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana je postal novi ponosni lastnik Mize za vsakogar. Gre za vključujočo mizo, ki je nastala v sklopu projekta Mastercard praznična vasica v sodelovanju z romunsko nevladno organizacijo AMAIS. Za njo so se med veselim decembrom odpirale pomembne teme vključevanja vseh v družbo, odslej pa bo učencem Centra IRIS zagotovila inovativni učni in šolski pripomoček.

Predaja Mize za vsakogar Centru za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana (Center IRIS) pomeni velik korak v smeri prizadevanj za večjo družbeno vključenost. Miza za vsakogar, ki je zasnovana z uporabo načel vključujočega oblikovanja kot socialno arhitekturni projekt in opremljena z modularnimi informativnimi vložki in sedišči je namreč namenjena vsem ljudem, tudi tistim s posebnimi potrebami ter drugimi omejitvami.

Slovesnega dogodka predaje Mize za vsakogar, ki je potekal 2. marca in ga je povezovala priljubljena voditeljica Mojca Mavec, se je poleg društev in nevladnih organizacij, udeležil tudi Alen Kobilica, eden izmed gostov pogovorov za omizjem Mize za vsakogar ter ustanovitelj centra slepih in slabovidnih športnikov Vidim cilj.

Petra Arula, Alen Kobilica, Mojca Mavec in Romana Kolar FOTO: Mastercard

Ob slovesni predaji so predstavili tudi priročnik z naslovom Vključenost za vsakogar, v katerem so zbrani nasveti in priporočila za bolj vključujočo in učinkovito komunikacijo z osebami, ki se v življenju srečujejo s številnimi izzivi.

"Kot družba, ki nenehno stremi k napredku in inovacijam, si želimo biti dostopni za vse. Prav strah pred neznanim je prepogosto razlog, da bi prisluhnili, kaj šele sprejeli. To izhodišče je botrovalo k odločitvi, da se v sklopu Mastercard praznične vasice povežemo z najrazličnejšimi nevladnimi organizacijami, opozorimo na pomembnost družbene vključenosti ter tudi ostale spodbudimo k soustvarjanju bolj vključujoče družbe, ki temelji na sprejemanju različnosti. Vsekakor se zavedamo, da so tovrstne spremembe v družbi dolgotrajen proces, a ostajamo pozitivni, da smo s tem korakom marsikomu podarili kotiček navdan s pozitivne energije in navdiha," je povedal Luka Gabrovšek, poslovni direktor Mastercard Slovenija.

"Miza za vsakogar se je popolnoma vključila v naše življenje. Veseli nas, da bo učencem zagotovila vključujoče in spodbudno okolje, ki je izjemnega pomena za njihovo osebno rast in izobraževalni razvoj. Iskreno se zahvaljujemo družbi Mastercard za tako prijazno gesto, obenem pa z navdušenjem pozdravljamo pobudo, ki predstavlja velik korak na poti do bolj vključujoče družbe," je dodala Romana Kolar, ravnateljica Centra IRIS

Romana Kolar, ravnateljica centra IRIS FOTO: Mastercard

Osebne zgodbe spodbudile nastanek priročnika Vključenost za vsakogar

Spomnimo. V sklopu prazničnega decembra je Miza za vsakogar postala okrogla miza javnega dialoga, ki je k sodelovanju privabila različne nevladne organizacije in goste, ki so se z deljenjem intimnih zgodb dotaknili stigmatiziranih o težavah vključevanja v družbo.

"Navdihujoče zgodbe so nas spodbudile, da vidimo življenje tudi z druge perspektive, zato smo ustvarili prav poseben priročnik," je izpostavil Luka Gabrovšek na dogodku, kjer so priročnik v tiskani obliki predstavili gostom.

Priročnik Vključenost za vsakogar FOTO: Mastercard

Vsebina priročnika Vključenost za vsakogar zajema opise izzivov oseb z različnimi omejitvami ter s povezavami v obliki QR-kod do društev, ki se zavzemajo za njihovo enakopravno vključenost v družbeno okolje. Poleg tega so v njem zbrani nasveti in priporočila za bolj vključujoče javno življenje, ki nam bodo v pomoč pri učinkovitejši komunikaciji s tovrstnimi osebami tako v vsakdanjih situacijah kot tudi ob morebitnih nevarnostih.

Priročnik si lahko prenesete v elektronski obliki na tej povezavi.

Ob tej priložnosti so se udeleženci dogodka zahvalili družbi Mastercard za njen prispevek k bolj vključujoči družbi. Miza za vsakogar nenazadnje predstavlja pomemben mejnik na področju vključevanja, pri čemer dokazuje, da lahko s povezovanjem in skupnim delom uresničujemo pomembne družbene cilje.

Povzetku pogovorov, ki so navdahnili nastanek priročnika Vključenost za vsakogar, lahko prisluhnete na podkastu Nine Gaspari, Lovim ravnotežje.

