Kako poskrbeti za vključenost vseh v družbo?

K.H. / 02.03.2023, 7:00

Ali imate med svojimi prijatelji, sorodniki, sodelavci ali morda strankami in poslovnimi partnerji ljudi, ki izstopajo po svojem videzu, zmožnostih ali izzivih, s katerimi se spopadajo v življenju? Se kdaj vprašate, kako je biti v njihovi koži in kaj lahko vi storite, da jim olajšate vsakdan? Decembra je bila v Ljubljani posebna praznična Miza za vsakogar, ob kateri so sogovorniki, ki se soočajo z različnimi izzivi (kot so slepota, gibalna oviranost, duševne motnje), iskali rešitve za bolj vključujočo družbo. Na podlagi teh pogovorov je nastal tudi priročnik Vključenost za vsakogar s praktičnimi nasveti in priporočili, ki pomagajo družbo narediti bolj dostopno vsem.

"Naša sposobnost, da v raznolikosti dosežemo enotnost, bo lepota in preizkušnja naše civilizacije," je nekoč dejal indijski aktivist in politik Mahatma Gandhi. Moderna družba, ki stremi k napredku in razvoju, je namreč lahko resnično uspešna le, če so vanjo vključeni vsi.

Včasih so razlike zelo očitne in vidne, pogosto pa jih na prvi pogled niti ne opazimo. Denimo, včasih težko opazimo, da je oseba naglušna. Tako se lahko zgodi, da oseba ne odgovori na naše vprašanje, pogovoru ne sledi, ali pa se zdi, da nas ignorira. Takšno osebo lahko hitro napačno označimo za "čudno" ali nespoštljivo. V resnici pa nas zgolj slabo sliši oziroma ne sliši.

Morda pa imate znanca, ki vas včasih veselo objame ob srečanju, naslednjič pa vas niti ne opazi. Ko se to zgodi, najbrž pomislite, da je oseba slabo vzgojena, ali pa se vas izogiba. A morda je v ozadju kaj več, morda kakšna duševna motnja. Razumevanje teh osebnih okoliščin zelo pripomore k boljši komunikaciji in k odnosom.

Če imate prijatelja, ki je na invalidskem vozičku, se mu boste prilagodili in se z njim dobili na kraju, ki je dostopen invalidom. Pri vključevanju v družbo namreč ne gre za to, da se ena stran prilagaja drugi, pač pa, da skupaj iščemo prostor za skupno mizo.

Vključenost za vsakogar: priročnik za bolj prijazno in vključujoče javno življenje

Prav to iskanje skupnih točk, razumevanja in dialoga je bil cilj Mize za vsakogar, ki je vabila v času veselega decembra. Postavili so jo v Mastercard praznični vasici v središču Ljubljane, za njo pa so sedeli predstavniki različnih nevladnih organizacij in zanimivi posamezniki, ki so z javnostjo delili svoje osebne zgodbe. Alen Kobilica je denimo spregovoril o slepoti, Jaka Tomc je pripovedoval o tem, kako je živeti z bipolarno motnjo, Klaudija Stare pa je delila svoje izkušnje s cerebralno paralizo.

Ta projekt se je izkazal za pomemben mejnik na področju vključevanja, v okviru katerega je nastal tudi priročnik Vključenost za vsakogar. Priročnik opisuje izzive oseb z različnimi omejitvami in je opremljen s QR-kodami s povezavami do društev, ki se zavzemajo za njihovo enakopravno vključenost v družbeno okolje. V priročniku je družba Mastercard zbrala nasvete in priporočila za bolj vključujoče javno življenje, ki so lahko v pomoč pri učinkovitejši komunikaciji s tovrstnimi osebami. Med drugim navaja praktične nasvete za komunikacijo v vsakdanjih situacijah, pa tudi, kako tem osebam pomagati ob morebitnih nevarnih dogodkih.

Zelo uporaben priročnik Vključenost za vsakogar si lahko prenesete v elektronski obliki na tej povezavi.

Miza za vsakogar bo tudi v prihodnje izobraževala

Vključujoča miza, ki ni zgolj metaforična, pač pa je posebej zasnovana miza, ki se prilagaja različnim potrebam, pa živi naprej. 2. marca so namreč Mizo za vsakogar slovesno predali Centru za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana (IRIS). Odslej bo tako učencem centra IRIS zagotovila inovativni učni in šolski pripomoček. Na dogodku pa so predstavili tudi priročnik Vključenost za vsakogar.

Miza za vsakogar FOTO: Primož Bregar

Predaja Mize za vsakogar Centru IRIS pomeni velik korak v smeri prizadevanj večje družbene vključenosti. "Miza za vsakogar se je popolnoma vključila v naše življenje. Veseli nas, da bo učencem centra IRIS zagotovila vključujoče in spodbudno okolje, ki je izjemnega pomena za njihovo osebno rast in izobraževalni razvoj. Iskreno se zahvaljujemo družbi Mastercard za tako prijazno gesto, obenem pa z navdušenjem pozdravljamo pobudo, ki predstavlja velik korak na poti do bolj vključujoče družbe," je ob prevzemu mize dejala Romana Kolar, ravnateljica Centra IRIS.

"Kot družba, ki nenehno stremi k napredku in inovacijam, si želimo biti dostopni za vse. Prav strah pred neznanim je prepogosto razlog, da bi prisluhnili, kaj šele sprejeli. To izhodišče je botrovalo k odločitvi, da se v sklopu Mastercard praznične vasice povežemo z najrazličnejšimi nevladnimi organizacijami, opozorimo na pomembnost družbene vključenosti ter tudi ostale spodbudimo k soustvarjanju bolj vključujoče družbe, ki temelji na sprejemanju različnosti," pa je povedal Aleš Petejan, direktor marketinga pri Mastercard Slovenija.

Sicer pa je Miza za vsakogar nastala v sodelovanju z romunsko nevladno organizacijo AMAIS in je kot socialno arhitekturni projekt zasnovana z uporabo načel vključujočega oblikovanja. Opremljena je z modularnimi informativnimi vložki in sedišči. Namenjena je vsem ljudem, tudi tistim s posebnimi potrebami ter drugimi omejitvami, ki se v javnem življenju in na prireditvah srečujejo s številnimi izzivi.

