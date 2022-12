MIZA ZA VSAKOGAR

PR / 15.12.2022, 14:05

Maja Kuzma Ganić je marsikaj. Mama, partnerka, novinarka, pisateljica, motivatorka, inštruktorica, usmerjevalka, bivša košarkašica, tolmačica slovenskega znakovnega jezika ... Ob vsem tem je težko verjeti, da ne sliši.

No, ne povsem. Pravi, da sliši sireno, če je od nje oddaljena en meter. Sliši boben ali velike zvočnike, ki oddajajo zvoke melodij ali besed. Ker je odraščala v Beli Krajini, je te zvoke spoznala šele kasneje v življenju. Pri treh letih je sicer že prišla v mesto, kjer je bivala pri rejnici, da je lahko obiskovala šolo, prilagojeno njeni posebnosti.

Maja Kuzma Ganić FOTO: PR

"Prvi šok je bil, da je oče odšel in se dolgo ni vrnil (dolgo pomeni pet dni). Prilagoditi se je bilo potrebno na novo bivanje pri rejnici. Prišla so nova pravila, kot recimo, da smo previdni na cesti, da bomo šli ven šele, ko bomo vse pojedli ali postorili kar moramo. Presenetilo me je predvsem to, da nisem več imela svobodnega življenja in sem morala slediti pravilom. Moj karakter je takšen, da rada kršim pravila (tista, ki ne ogrožajo življenja človeka), da na lastne oči in kožo spoznam, zakaj česa ne smem, ali zakaj je nekaj prenevarno zame."

Osamljenost je lahko tudi nekaj pozitivnega

Biti gluh pogosto pomeni biti osamljen. A osamljen ne pomeni vedno nekaj slabega: "Pozitivna oblika osamljenosti spodbuja k razmišljanju, vpogledu vase, k večjemu trudu. Je pa odvisno, kakšen si karakterno od rojstva." Za gluhe pa je ključno tudi poznavanje jezika. "Imela sem veliko srečo, da smo se doma trudili s slovenščino, tako da danes lahko berem, pišem, raziskujem sama brez kakršnekoli stiske, da bi prosila koga da mi pretolmači zapisano vsebino." Znakovni jezik je svoja oblika komuniciranja, ki pa je ne osvoji prav vsak. "Moj mož ima talent za znakovni jezik. Njemu sem hvaležna, da mi je odprl oči, kaj dejansko znakovni jezik je in kako ga uporabniki znakovnega jezika, ki imajo šibko slovnico knjižnega jezika, razumejo." Vsak narod ima svoj znakovni jezik tako kot knjižni jezik. Vsak s svojo strukturo in slovnico. Nastali so zaradi potreb po komunikaciji, tistih ki jezika nimajo v sebi. Tako obstajajo trije sistemi znakovnega jezika: slovenski znakovni jezik, slovenščina v kretnji in dobesedno prevajanje iz slovenščine. "Vsak uporabnik znakovnega jezika pa ima tudi svoje znakovno ime, ki ga identificira. Recimo, moje znakovno ime je podobno temu kot pokažemo kretnjo za košarka, dlan kretnje je odprta navzven, kar izraža ekstrovertiranost."

Odčitavanje z ustnic kot supermoč

Potem pa je tu še odčitavanje z ustnic. Marsikdo bi si želel takšne spretnosti, a to sposobnost imajo redki ljudje. "To je takšna sposobnost, ki se jo pridobi z leti in vajami odčitavanja z ustnic različnih sogovornikov. Ko v mojih časih šolanja še ni bilo tolmača SZJ v šolskem prostoru, sem imela 12 let po 8 ali 10 ur vsakodnevnih "strmenj" v ustnice različnih ljudi, k temu pa naj prištejem še treninge v košarkarskem klubu ter na tekmah." Pa svojo "supermoč" odčitavanja z ustnic kdaj uporabi tudi recimo ob spremljanju napetih športnih tekem, srečanj politikov, ko nas vse zanima, o čem teče pogovor? "Pogovore, ki jih vi ne slišite, čeprav se njihova usta premikajo in nemo govorijo, poredko odčitavam z ustnic. Samo takrat ko me res nekaj zanima. Ko sem bila še učenka in dijakinja, sem za preganjanje dolgočasja brala ustnice vrstnikov, učiteljev, ki so bili daleč 3 metre od mene in so šepetali, in nekaj sem razumela, nekaj nisem, nikoli pa nisem bila prepričana, ali sem prav razbrala z ustnic. Če bi pa bila policistka in če bi mi bila dodeljena naloga kot igralki Sue Thomas v seriji F.B.Eye, pa bi razmišljala in odgledovala zelo pozorno."

Hči je mojstrica znakovnega jezika

Maja pa je tudi mamica. "Danes se dobro soočam s to nalogo kljub zmedenem začetku." Pravi, da sta hčerki znakovni jezik že položila v njeno zibelko, zato je danes mojstrica tega jezika. Pred spanjem se poslovijo s kretnjo "I love you", kadar pa je luč že ugasnjena, pa položijo to kretnjo drug drugemu na srce.

Kakšno je življenje v tišini bo preko pogovora za Mizo za vsakogar raziskovala tudi Nina Gaspari, ki bo ta četrtek, 15. decembra, ob 17. uri gostila Majo, dialogu pa se bo pridružil tudi predstavnik Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. Pogovor bo potekal v Mastercard praznični vasici pred ljubljanskimi Križankami.







