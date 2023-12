Ključni podnebni sistemi pred zlomom

Miha Kranjc / 08.12.2023, 16:34

Skupina 200 podnebnih znanstvenikov svari pred petimi hkratnimi podnebnimi točkami preloma v boju proti podnebnim spremembam, ki bi lahko imele uničujoče posledice za človeštvo, vključno z množičnimi selitvami, finančnim propadom in bojem za hrano, saj se planet segreva hitreje od predvidevanj. Propad velikega Atlantskega toka v kombinaciji z globalnim segrevanjem bi na primer lahko povzročil izgubo polovice svetovnih površin za gojenje pšenice in koruze.

V zadnjem poročilu "Globalne točke preloma" znanstveniki zelo jasno opozarjajo, da so mnoge od najhujših groženj človeštvu vse bližje, saj izpusti toplogrednih plinov segrevajo planet do nevarnih ravni. Pet pomembnih naravnih sistemov je že na robu preloma, trije pa bi se lahko "pridružili že v naslednjem desetletju, če se svet segreje za več kot 1,5 stopinje Celzija nad predindustrijskimi temperaturami. "Škodo za ljudi in naravo bo nemogoče odpraviti," opozarjajo.

Tim Lenton z Univerze v Exetru opozarja: "Točke preloma v Zemljinem podnebnem sistemu predstavljajo grožnje, s katerimi se človeštvo še nikoli ni soočilo. Lahko sprožijo uničujoče verižne reakcije, vključno z izgubo celotnih ekosistemov in zmožnosti pridelave osnovnih živil, z družbenimi posledicami, kot so množične selitve prebivalstva, politična nestabilnost in finančni zlom." V največji nevarnosti so velike ledene plošče na Grenlandiji in Zahodni Antarktiki, pospešeno taljenje permafrosta, umiranje koralnih grebenov v toplih vodah in propad oceanskega toka v Severnem Atlantiku.

Poenostavljen prikaz sistema atlantskih tokov, ki oblikujejo AMOC FOTO: Nature

Čeprav je veliko negotovosti okoli časa, kdaj bi do zloma lahko prišlo, poročilo ugotavlja, da bi se lahko kmalu pridružile še tri dodatne točke preloma. Te vključujejo odmiranje mangrov in morske trave ter borealne gozdove, ki bi lahko dosegli točko preloma že pri 1,4 stopinje Celzija, nekatere od napovedanih sprememb pa lahko sprožijo tako imenovani domino efekt, ki dodatno segreva planet in spreminja vremenske vzorce na način, da sproži druge točke preloma. Soavtorica Sina Loriani z Inštituta za podnebne raziskave v Potsdamu pravi, da bi lahko tveganja točk preloma imela katastrofalne posledice in jih je kljub preostalim negotovostim treba jemati zelo resno. "Prelom teh pragov lahko sproži temeljne in včasih nenadne spremembe, ki bi lahko nepopravljivo določile usodo bistvenih delov našega zemeljskega sistema za prihodnja stoletja ali tisočletja."

Opozorilo so objavili ob podnebnem vrhu Cop28 v Dubaju ravno v času, ko so vodilni znanstveniki opozorili, da je svet s trenutnimi politikami zniževanja emisij na poti segrevanja za 2,5 stopinje Celzija do konca stoletja. Ob tem so navedli tudi nekaj pozitivnih točk, ki sledijo prizadevanjem za zmanjšanje emisij. Med njimi sta gotovo padec cen obnovljive energije in rast prodaje električnih vozil, a to je v trenutnih razmerah slaba tolažba.