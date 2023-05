Kje bo Evropa vzela milijarde za zelen energetski prehod?

GOSPODARSTVO

Evropske države bodo do leta 2030 ob prizadevanjih ustvariti energetsko učinkovito in trajnostno prihodnost morale najti dodatnih 167 milijard evrov letno. Čeprav investicije v energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije pri tem predstavljajo izjemno pomemben delež, večina ponudnikov energetskih storitev poroča, da je težko ali zelo težko pridobiti primerne vire financiranja.

Podatki svetovne agencije za energetiko kažejo, da bo v tem desetletju poraba fosilnih goriv, premoga, nafte in zemeljskega plina prvič upadla. Po napovedih bo človeštvo v naslednjih štirih letih ustvarilo več obnovljive energije kot v minulih 20 letih skupaj. Kljub temu je svet še daleč od cilja pariškega podnebnega sporazuma, ki bi omejil globalno segrevanje na največ stopinjo in pol glede na predindustrijsko dobo.

Med projekti, ki si prizadevajo prispevati k zagotavljanju dovolj privlačnih finančnih virov za investicije v energetsko učinkovitost in obnovljivih virov energije (OVE), je tudi REFINE. Pomagal naj bi pospešiti nujno rast trga energetskih storitev. Pri projektu sodeluje 11 partnerskih organizacij iz 10 držav EU, med katerimi je slovenski partner Institut "Jožef Stefan"(IJS), Center za energetsko učinkovitost (IJS CEU).

"Sedaj smo v fazi posodobitve Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) in izkazalo se je, da je trenutni obseg izvajanja potrebnih investicij v energetsko učinkovitosti in OVE nezadosten. Treba je zagotoviti dodatne finančne vire, javne in zasebne, ter ustrezne finančne instrumente in izvajalsko strukturo," pojasnjuje Damir Staničić, IJS CEU.

Rešitve, razvite v okviru projekta, so pilotno testirali v sodelovanju s ponudniki energetskih storitev, finančnimi in javnimi institucijami po vsej Evropi, vključno s Slovenijo. "Tako smo npr. prispevali k inovativnemu poslovnemu modelu za e-mobilnost, testirali ocenjevalni sistem (re)financiranja projekta zasebno-javnega partnerstva ter analizirali model za pospešeno financiranje manjših projektov OVE."

Novi poslovni modeli

Eno izmed podjetij, ki jih je izbral IJS, je Vizije mobilnosti. Uporabnikom omogočajo menjavo vozil z motorji z notranjim izgorevanjem z električnimi oziroma "nadomeščamo prevožene kilometre z motorji z notranjim zgorevanjem s kilometri, prevoženimi z električnimi vozili. Električno energijo, ki jo vozila letno porabijo, proizvajamo v lokalnih sončnih elektrarnah. V sistemu skupaj z baterijskimi hranilniki in pametnim upravljanjem dosegamo največji izkoristek," pravi direktorica Blaženka Pospiš Perpar.

Drugo podjetje je Resalta. "Naš model financiranja sončnih elektrarn temelji na dolgoročnem najemu sončne elektrarne, kar zmanjšuje stroške projektnega financiranja in omogoča dostop do OVE tudi manjšim podjetjem. Takšen način financiranja naših projektov prispeva tudi k neprekinjenemu razvoju naših celovitih energetskih rešitev ter organski rasti družbe RESALTA," dodaja njen direktor Luka Komazec.

Tretja izbrana organizacija je Goriška lokalna energetska agencija (GOLEA), ki že vrsto let pomaga lokalnim skupnostim načrtovati, financirati, izvajati in spremljati projekte energetske učinkovitosti in OVE. Direktor Rajko Leban izpostavlja uspešnost pri pridobivanju trajnostnih investicij Evropske investicijske banke: "V obdobju 2016 do 2020 smo pridobili 50 milijonov evrov trajnostnih investicij v 26 občinah, od tega skoraj 40 milijonov evrov za celovite prenove stavb v lasti sodelujočih občin. Eden od teh projektov je denimo celovita prenova Šolskega centra Nova Gorica, ki se izvaja kot javno-zasebno partnerstvo v obliki energetskega pogodbeništva, pogodbenega zagotavljanja prihrankov."

Letni prihranki energije znašajo 22,3 GWh oziroma prihranek 8.172 tCO2/leto. Skozi projekt pa so nadomestili del fosilnih goriv z OVE, in sicer za 13,4 GWh/leto.