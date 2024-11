Znameniti Fudži rekordno dolgo brez 'bele kape': naposled le dočakali sneg

A.K. / 08.11.2024, 7:28

Japonsko goro Fudži so novembra končno pobelile snežinke. Tako ima vrh naposled le znamenito snežno 'kapo', ki pa si jo je tokrat nadela izjemno pozno. Običajno sneg namreč vrh gore pobeli več kot mesec dni prej.

Prvi sneg na japonski gori Fudži, ki je na Unescovem seznamu svetovne dediščine, so dočakali 1. novembra, a ga zaradi megle niso mogli potrditi. Tako so 6. novembra japonski meteorologi sporočili, da so prve snežinke le zaplesale. Znamenit bel pokrov so lahko opazovali z jugozahodne strani gore, so po poročanju AP sporočili iz japonske meteorološke agencije Shizuoka. Tako je padel še en neslavni podnebni rekord. Vrh gore je pobelilo rekordno pozno – še pozneje kot leta 2016, ko je gora belo podobo oblekla 26. oktobra. Gre za najbolj pozni 'prvi' sneg v 130 letih.

Običajno se vrh 3.776 metrov visoke gore namreč belo obarva že na začetku oktobra, približno mesec dni po koncu poletne pohodniške sezone. Lani je sneg na gori zapadel 5. oktobra, kažejo podatki japonske meteorološke agencije.

Je krivo globalno segrevanje?

Gora brez snega je na družbenih omrežjih požela veliko pozornosti. Številni so se ob fotografijah gole gore spraševali, kje je sneg in ali je odsotnost tega posledica podnebnih sprememb. Japonski meteorološki urad je kot razlog navedel toplo oktobrsko vreme, saj je bila povprečna temperatura višja po vsej Japonski, tudi na območju gore Fudži. Spomnili so tudi na izredno vroče poletje. Povprečna oktobrska temperatura na vrhu je minus 2 stopinji Celzija, letos pa je bila 1,6 stopinje Celzija. To je rekordno visoka vrednost od leta 1932.

Svetovne temperature so lani sicer dosegle rekordne vrednosti, Azija pa se po navedbah Svetovne meteorološke organizacije (WMO), ki deluje pod okriljem ZN, segreva posebej hitro in je lani ostala najbolj prizadeta regija na svetu zaradi vremenskih, podnebnih in z vodo povezanih nevarnosti. Vpliv vročinskih valov v Aziji postaja vse hujši, organizacija pa ocenjuje, da bi taljenje ledenikov v prihodnosti lahko povzročilo pomanjkanje vode, je poročala STA.

Kot je za AP pojasnil japonski meteorolog prof. Kiryu, vsako leto množica ljudi čaka, da uzre snežno kapo na vrhu mogočne gore. Zato so letos prejeli veliko vprašanj, kdaj se bo ta pokazala. Kot je sicer poudaril, je še prezgodaj, da bi pozno zapadel sneg povezali z globalnim segrevanjem in razložil, da morajo znanstveniki, da bi prišli do sklepa, preučiti podatke za daljše časovno obdobje.

Predstavnik japonske meteorološke agencije je za francosko tiskovno agencijo AFP ocenil, da se bo sneg na gori zaradi trenutno nizkih temperatur verjetno obdržal nekaj časa. Po njegovih besedah je eden od razlogov za rekordno pozno sneženje globalno segrevanje ozračja, je poročala STA. Gora Fudži je večino leta pokrita s snegom, razen med julijem in septembrom, in takrat se na njena strma in skalnata pobočja odpravi več sto tisoč obiskovalcev.

Od navdihujoče do onesnažene gore

Simbol Japonske, gora s svojim zasneženim vrhom in skoraj simetričnimi pobočji je od nekdaj navdih za številne umetnike. Danes privablja pohodnike, ki se povzpnejo na vrh, da bi videli znameniti sončni vzhod. Toda na tone smeti, ki ostanejo za njimi in prevelik pritisk na območje, sta sprožila zaskrbljenost in pozive k varstvu okolja in ukrepom za nadzor čezmernega turizma.

Jun Kubota, napovedovalec vremena in plezalec, ki je odraščal v Yamanashiju, eni od dveh prefektur, kjer se nahaja Mt. Fuji za AP pravi, da je zaskrbljen, ali je letošnje zapoznelo sneženje del trenda. Spomnil je, da se snežna sezona krajša povsod po svetu.