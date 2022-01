ZN: Leto 2021 eno izmed najtoplejših v zgodovini

EKOLOGIJA

STA / 19.01.2022, 11:19

Leto 2021 je bilo eno izmed sedmih najtoplejših let v zgodovini, so potrdili Združeni narodi. Lani so temperature ostale visoke kljub ohlajanju zaradi vremenskega pojava La Nina, so opozorili in dodali, da so vseh sedem najtoplejših let zabeležili od leta 2015 dalje.

"Zaradi dveh vremenskih pojavov La Nina je bilo segrevanje v letu 2021 v primerjavi z zadnjimi leti relativno manj izrazito. Kljub temu je bilo leto 2021 še vedno toplejše kot prejšnja leta, na katera je vplivala La Nina," je v izjavi povedal vodja Svetovne meteorološke organizacije (WMO), ki deluje pod okriljem Združenih narodov (ZN), Petteri Taalas.

To po njegovih besedah potrjuje, da je "splošno dolgoročno segrevanje, ki je posledica povečanja emisij toplogrednih plinov, zdaj veliko večje od vsakoletne spremenljivosti globalnih povprečnih temperatur, ki so posledica naravno prisotnih podnebnih dejavnikov."

La Nina je ena od treh stopenj vremenskih pojavov znanih kot El Nino-Južna Oscilacija (ENSO), ki vključuje toplo stopnjo imenovano El Nino, hladnejši pojav La Nina in nevtralno stopnjo. Do pojava pride, ko močan veter odpihne tople površinske vode Tihega ocena iz Južne Amerike proti Indoneziji in na površje namesto njih pride hladnejša voda.

Pasja vročina FOTO: Dreamstime

WMO je svoje ugotovitve sprejela na podlagi šestih vodilnih mednarodnih zbirk podatkov, vključno s programom Evropske unije za spremljanje podnebja Copernicus (C3S) in ameriško Nacionalno upravo za oceane in ozračje (NOAA), ki je prejšnji teden objavila podobne ugotovitve.

Zbirke podatkov so ob tem leto 2021 sicer umestile na različna mesta sedmerice. C3S jo je tako umestil na peto mesto, NOAA na šesto, preostale zbirke pa na sedmo mesto.

Čeprav je bilo lansko leto tako eno izmed hladnejših let sedmerice, so ga še vedno zaznamovale številne rekordne temperature in ekstremni vremenski dogodki, povezani z globalnim segrevanjem. Taalas je opozoril, da je bilo v Kanadi izmerjenih skoraj 50 stopinj Celzija. Spomnil je tudi na izjemne padavine in smrtonosne poplave v Aziji in Evropi ter sušo v delih Afrike in Južne Amerike.

Podatki so obenem pokazali, da so bile lani globalne temperature že sedmo leto zapored za več kot eno stopinjo Celzija višje od predindustrijske ravni. "Globalna povprečna temperatura leta 2021 se že približuje spodnji meji povečanja temperature, ki jo želi preprečiti pariški sporazum," je opozorila WMO. Na podlagi pariškega podnebnega sporazuma iz leta 2015 so se države dogovorile, da bodo globalno segrevanje omejile na "precej manj kot" dve stopinji Celzija in 1,5 stopinje Celzija, če bo mogoče.