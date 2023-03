Velika zmaga za še zadnjo divjo reko v Evropi, navdušen tudi Leonardo DiCaprio

EKOLOGIJA

Boj za zadnjo divjo reko v Evropi je končan z zmago. Albansko reko Vjoso so razglasili za prvi narodni park divje reke v Evropi. Dih jemajoča Vjosa je ena izmed zadnjih prosto tekočih divjih, skoraj nezajezenih rek, ki so še ostale na stari celini.

Albanija je dom ene zadnjih divjih rek v Evropi z ogromno ekološko vrednostjo. Družine, ki že tisočletja živijo v dolini Vjose, imajo čustven odnos do reke. Želijo jo ohraniti takšno, kot je. Vjosa, ki teče od gorovja Pindos v Grčiji do Jadranskega morja v Albaniji, se razliva na 300 kilometrih, spremlja jo neokrnjena divjina in je še brez umetnih ovir, kot so jezovi hidroelektrarn, poroča EuroNews.

Je dom več kot 1100 vrstam prosto živečih živali, med njimi so tudi rastline in živali, ki jih IUCN ocenjuje kot ogrožene. "Vjosa je simbol človeške zgodovine in tudi zelo pomemben del zgodovine naše države," je ob tej zgodovinski priložnosti povedala Mirela Kumbaro Furxhi, albanska ministrica za turizem in okolje. "Morda v Albaniji nimamo moči, da spremenimo svet, a smo dokazali, da lahko ustvarimo uspešne modele za zaščito biotske pestrosti in zaščitimo naravne vire. Ponosni smo, da smo ustvarili prvi nacionalni park še ene izmed zadnjih divjih rek v Evropi."

Albanska vlada je tako razglasila 12.727 hektarjev velik nacionalni park, vključno s 190 kilometrov dolgo reko Vjoso, kjer že stoletja živi več kot 60.000 ljudi, dodaja Kumbaro Furxhi: "To pomeni, da bo ohranjena 'živa' vodna pot, prosto tekoča reka pa v korist ljudi in narave."

Hidroelektrarne so bile ves čas ena glavnih groženj neokrnjeni naravi reke. 91 odstotkov hidroenergetskih projektov na Balkanu proizvede malo energije, a ima velik vpliv na okolje in ljudi. Nacionalni park divje reke Vjose bo tako olajšal rešitve za izzive, s katerimi se sooča reka, kot so onesnaževanje vode in zemlje, ravnanje z odpadki in krčenje gozdov.

Tudi svetovni zvezdniki, kot je Leonardo DiCaprio, so podprli kampanjo za zavarovanje nacionalnega parka te edinstvene reke.

"To edinstveno sodelovanje med vlado, civilno družbo in podjetji je dokaz moči skupnega delovanja in upamo, da bo navdihnilo druge, da se združijo, da bi zaščitili divjino, ki nam je ostala," pravi Ryan Gellert, izvršni direktor podjetja Patagonija. "Ko danes stojimo na bregovih Vjose, smo ponižni, ker vemo, da bosta ta izjemna reka in njen živalski svet ohranjena za vedno," je dejal.

Kot del kampanje je luč sveta ugledal tudi kratek dokumentarec z naslovom 'Vjosa Forever', ki ga je ustvarila Patagonija, državljane pa so pozvali, naj izrazijo svojo podporo narodnemu parku divje reke Vjosa.

Zaščititi moramo sladkovodno biotsko raznovrstnost

Sladkovodna biotska raznovrstnost tudi sicer upada hitreje kot katera koli druga. Od leta 1900 smo izgubili več kot 70 odstotkov svetovnih mokrišč, medtem ko so populacije, ki živijo v sladkovodnih habitatih, upadle za 84 odstotkov. S povečanjem sladkovodne biotske raznovrstnosti na različne načine prispevamo k boljšemu zdravju ljudi – od zmanjšanja tveganja za nove bolezni do večje razpoložljivosti hrane. Trenutni trendi kažejo, da moramo ukrepati takoj. Da bi zaustavili izgubo sladkovodne biotske raznovrstnosti, moramo nujno izvesti ambiciozni intervencijski načrt. To vključuje omogočanje naravnega toka rek, zmanjševanje onesnaženja, varovanje mokrišč, končanje prelova in netrajnostnega izkopa peska, nadzor invazivnih vrst in varovanje ter obnovo povezljivosti ekosistemov, poudarjajo na WWF Adria.