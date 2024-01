Žirafa Benito rešena pred ekstremnim vremenom

A.K. / 23.01.2024, 8:27

Iz Mehike prihaja zgodba s srečnim koncem. Žirafa, ki so jo poimenovali Benito, je maja lani prispela v svoj novi dom v Ciudad Juarez. A vremenski pogoji tam so vse prej kot ugodni za Benitovo življenje. Poleti je izpostavljen žgočemu soncu, pozimi pa ostremu mrazu. Aktivisti za zaščito živali so zato sprožili akcijo, ki je obrodila sadove. Pristojni so obljubljali, da ga bodo premestili v bolj primeren park 2000 kilometrov stran. In Benito je 50-urno pot v bolj primerno življenje začel v ponedeljek.

Triletni Benito je maja lani prispel v mesto Ciudad Juarez. Benita je mestnemu parku podaril živalski vrt, ki leži v precej bolj zmernem podnebju mehiške zvezne države Sinaloe. Benito je tam bival z dvema drugima žirafama v živalskem vrtu. A tam ni mogel ostati, saj bi bilo zanj preveč tvegano. Drugi žirafi sta bili namreč par, samec pa bi lahko sčasoma postal teritorialen in napadel mlajšega Benita, so se bali.

A nov dom, ki so mu ga poiskali, zanj ni bil najbolj primeren. Od tedaj je bil Benito namreč na milost in nemilost prepuščen žgočemu puščavskemu soncu, na voljo mu je bil le mali košček sence, kamor se je lahko umaknil. Zgodba je povsem drugačna pozimi, ko območje zajame hud mraz in vetrovi. V mestnem Centralnem parku v Ciudad Juarezu je za Benita na voljo le majhna lopo za prezimovanje, toda aktivisti opozarjajo, da je žirafo kruto zadrževati v majhni ogradi, z zelo malo prostora za sprehajanje in le z nekaj drevesi, v podnebju, ki ga ni vajena, je poročal AP.

Benito FOTO: AP

Ana Felix, aktivistika za pravice živali za AP pove, da trenutno žirafa trpi zaradi hudega zimskega mraza, kar zelo vpliva na zdravje in življenje žirafe.

Félixova je opozorila, da je bila odločitev o premestitvi sprejeta že lansko poletje. Aktivisti so tedaj v kampanji na družbenih omrežjih opozorili na slabo stanje in razmere Benita. Ta je v neznosni vročini, kot je prikazovala fotografija, čepel pod majhnim, okroglim baldahinom, ki je nudil senco le za njegovo glavo.

Skupina za pravice živali 'We are your voice', se je borila, da bi Benita premestili v bolj primeren dom. In tja se žirafi zelo mudi, saj lahko temperature kmalu padejo štiri stopinje Celzija pod ledišče, opozarja Felixova.

Benitova prisotnost je bila sicer pomembna za povečanje priljubljenosti parka med obiskovalci, predvsem otroki. Mesečni obisk parka se je od Benitovega prihoda izrazito povečal. Preden je tja prišel Benito je park obiskalo približno 140.000 obiskovalcev, potem, ko so v parku naselili Benita, pa se je številka povzpela na 200.000, piše AP.

Vlada severne zvezne države Chihuahua je zdaj potrdila, da je dosegla dogovor o premestitvi Benita v park Africam Safari, ki leži v zvezni državi Puebla, saj je dobro počutje Benita tudi zanje prioriteta, so zatrdili. Africam upravlja park v slogu safarija, v katerem se živali sprehajajo po velikih ograjenih prostorih, obiskovalci pa številne živali opazujejo iz svojih avtomobilov, piše AP.

Urad generalnega državnega tožilca za varstvo okolja, je tako ta teden sporočil, da bo žirafa ostala tam, kjer je, dokler ne bo dokončana vsa papirologija za prenos živali. Félixova je to komentirala z besedami, da so oblasti ukrepale pozno, a še pravočasno.

Benito že na svoji 50 urni poti domov

Direktor Africam Safarija Frank Carlos Camacho je zagotovil, da je njegov rezervat pripravljen, da sprejme Benita, vendar je opozoril, da je premikanje tako velike živali po državi zapletena stvar. Selitev iz Chihuahue v Pueblo bo dolga, je opozoril. A vsi upajo, da jo bo Benito dobro prestal in imel lepše življenje 2000 kilometrov stran. Kot poroča Guardian, pa je Benito v ponedeljek že začel svojo 50 urno pot na jug države. Od njega so se poslovili prebivalci mesta, ki pravijo, da so žalostni, da Benito odhaja a mu želijo, da v novem domu najde tudi samico, ki mu bo delala družbo.