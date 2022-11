Zgodovinski neuspeh: EK dala prednost dobičkom avtomobilske industrije

EKOLOGIJA

STA, A.K. / 11.11.2022, 15:47

Nova pravila, ki jih Evropska komisija predlaga za zmanjšanje izpustov novih motornih vozil v EU, imenovana Euro 7, dajejo prednost dobičkom avtomobilske industrije, opozarjajo okoljevarstveniki. A resne pomisleke glede predlaganih pravil imajo tudi v Evropskem združenju proizvajalcev avtomobilov (ACEA), predvsem glede tovornih vozil.

"Evropska komisija (EK) je zavrnila nasvet svoje lastne strokovne skupine glede novih pravil za emisije zračnih onesnaževal (Euro 7), ki jih izpuščajo vozila. S to odločitvijo, zaradi katere bodo proizvajalci lahko lažno zeleno oglaševali dodatnih 100 milijonov vozil, ki močno onesnažujejo zrak in ki bodo prodana v desetletju do leta 2035, se je postavila na stran avtomobilskih lobistov. Poleg tega je EK v zadnjem trenutku razrahljala tudi predloge pravil glede onesnaževanja s trdimi delci za težka vozila in se s tem uklonila dodatnemu pritisku proizvajalcev tovornjakov," so ostri v društvu Focus.

"Predlogi za avtomobile so tako šibki, kot da bi si jih napisala avtomobilska industrija sama. Proizvajalci avtomobilov so kljub svojim rekordnim dobičkom komisijo uspešno zavedli, da si ambicioznega standarda Euro 7 ni mogoče privoščiti," je, kot so sporočili iz slovenskega društva Focus, opozorila vodja za področji emisij vozil in kakovosti zraka pri nevladni organizaciji Transport & Environment Anna Krajinska.

S predlaganimi pravili bi na evropske ceste prišlo dodatnih 100 milijonov avtomobilov, ki močno onesnažujejo zrak in bodo po cestah vozili še desetletja, je dodala.

Promet onesnažuje zrak FOTO: Shutterstock

Do predlaganih pravil so kritični tudi v Focusu. Kot pravijo, je Evropska komisija pri pripravi predlaganih pravil zavrnila nasvet lastne strokovne skupine CLOVE in se tako postavila na stran avtomobilskih lobistov.

Med ključnimi napakami predlaganih pravil so izpostavili, da za avtomobile ostajajo v veljavi obstoječe omejitve za bencin po standardu Euro 6, s čimer je prezrt tehnološki napredek v zadnjih desetih letih. Prav tako je komisija podvojila mejno vrednost števila delcev za tovornjake. To je 100 odstotkov več, kot svetujejo njeni lastni strokovnjaki, so navedli pri Focusu.

"Šokantno je, da je šibek predlog komisije prišel ven dobro leto po tem, ko je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) objavila posodobljene smernice in priporočila o kakovosti zraka, iz katerih sledi, da imajo onesnaževala v zraku škodljiv vpliv na zdravje že pri nižjih koncentracijah, kot so predpisane v obstoječi zakonodaji," je pojasnila Katjuša Šavc iz Focusa.

Po prepričanju nevladnikov je komisija z novimi pravili dala prednost dobičkom proizvajalcev avtomobilov pred zdravjem Evropejcev.

Avtomobilska industrija prav tako ni zadovoljna. Resne pomisleke glede predlaganih pravil pa imajo tudi proizvajalci avtomobilov. V Evropskem združenju proizvajalcev avtomobilov (ACEA) so opozorili, da so koristi predloga komisije za okolje zelo omejene, hkrati pa močno povečuje stroške vozil. "Osredotoča se na ekstremne vozne pogoje, ki v resničnem življenju skorajda niso pomembni," so zapisali v četrtkovem sporočilu za javnost.

Ob tem so dodali, da je predlog posebej strog do tovornih vozil, saj povsem zanemarja hitro naraščajoči prehod na vozila z ničelnimi emisijami. "Da bi dosegli skladnost s standardom Euro 7, bodo morali proizvajalci tovornih vozil veliko inženirskih in finančnih sredstev z baterij in električnih gorivnih celic prenesti nazaj na motor z notranjim izgorevanjem," je ocenil izvršni direktor skupine Volvo Martin Lundstedt.

Oblikovalci politike bi se morali po Lundstedtovem mnenju osredotočiti na ukrepe, ki pospešujejo obnovo voznega parka in dajejo prednost naložbam v brezemisijska vozila, ki bodo imela veliko večji vpliv na kakovost zraka in zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida.

Kaj je Euro7?

Evropska komisija je predlog uredbe z novimi pravili za zmanjšanje izpustov novih lahkih in težkih motornih vozil v EU, imenovanimi Euro 7, predstavila v četrtek. Ta bo nadomestil standard Euro 6, ki trenutno velja za osebne avtomobile in kombinirana vozila, ter standard Euro VI, ki velja za avtobuse in tovornjake.

Tako bodo v eni uredbi urejene omejitve izpustov za vsa motorna vozila. Za vsa lahka motorna vozila, ne glede na pogon, bodo najvišjo dovoljeno raven izpustov določili pri najnižji ravni v trenutnem standardu Euro 6. Pri težkih vozilih pa bodo omejitev zaostrili glede na Euro VI. V okviru uredbe bi EU prvič regulirala tudi izpuste nevarnih trdih delcev in mikroplastike, ki nastajajo pri uporabi pnevmatik in zavor.

Predlog uredbe bosta zdaj obravnavala Evropski parlament in Svet EU, v katerem so zastopane države članice. Predlog predvideva, da bi novi standard za lahka vozila začel veljati julija 2025, za težka pa julija 2027.