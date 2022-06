Znanstveniki navdušeni nad odkritjem želve, ki naj bi izumrla pred več kot sto leti

EKOLOGIJA

Anja Kralj / 11.06.2022, 16:32

Zdaj je tudi uradno, da je želva, ki so jo na Galapaškem otočju opazili leta 2019, res 'fantastična velikanska želva', predstavnica vrste, ki naj bi izumrla že pred več kot 100 leti. Znanstveniki so navdušeni nad ponovnim odkritjem te veličastne želve, to je ogromen doprinos k biodiverziteti tega otoka, izpostavljajo znanstveniki, ki so prejšnji teden objavili članek, v katerem so opisali to vznemirljivo odkritje.

Redka vrsta želve iz Galapagosa, fantastična velikanska želva, za katero je veljalo, da je izumrla, je bila uradno identificirana prvič po več kot sto letih, poroča Guardian. Galapagos je otočje, znano po svoji bogati biodiverziteti, zato je raj za raziskovalce in naravoslovce. Ti so bili navdušeni nad tem pomembnih odkritjem. Predstavnica vrste Chelonoidis phantasticus je prva, ki so jo opazili po tem, ko je samca te vrste leta 1906 med ekspedicijo popisal raziskovalec Rollo Beck. Tokrat pa so predstavnico vrste, ki so jo odkrili leta 2019, poimenovali Fernanda, po otoku Fernandina, kjer so jo odkrili. "Vse je kazalo, da je ta vrsta izumrla," je za Guardian pojasnil Stephen Gaughran iz Univerze Princeton in eden izmed vodilnih avtorjev objave v znanstveni reviji Communications Biology, v kateri so prejšnji teden tudi uradno predstavili novo odkritje.

Fernanda, kot so poimenovali želvo, je verjetno stara 50 let ali še več, ocenjujejo raziskovalci. Ker je bila malo manjša kot je značilno za to vrsto, raziskovalci niso bili povsem prepričani, ali je to res predstavnica omenjene vrste. Analiza DNK pa je leta 2021 potrdila, da gre res za to vrsto. "Gre za zelo pomembno odkritje, da se vrsta za katero smo bili prepričani, da je izumrla, pojavi na tem otočju." Ko so Fernando leta 2019 odkrili, so raziskovalci dobili upanje, da redka vrsta želve, morda le ni izumrla, a potrebno je bilo počakati na rezultate analize DNA, ki je njihove upe naposled le potrdila. Raziskovalci Univerze Princeton so sekvencionirali genom primerka iz leta 1906 in 2019 ter odkrili, da obe pripadata isti vrsti velikanske želve, ki se genetsko pomembno razlikujeta od ostalih 13 vrst, ki so jih doslej odkrili na otočju Galapagos. Vse želve, ki so jih odkrili tam, so uvrščene na rdeči seznam IUCN.

Se pa raziskovalci ne morejo dogovoriti glede vprašanja, ali gre za posebno vrsto ali podvrsto galapaške želve. Prav tako ni jasno, ali se v naravi nahaja še kakšen primerek, želva bi namreč potrebovala samca za nadaljnje razmnoževanje: "Vznemirljivo je , da smo našli Fernardo. A če nima samca, s katerim bi se razmoževala, ni poti naprej. Če je na otoku še vsaj nekaj primerkov te vrste, to dopušča možnost, da bi v resnici znova dobili to vrsto," je ocenila Danielle Edwards, strokovnjakinja za želve iz Galapagosa z Univerze California Merced.

Več kot petini plazilcev grozi izumrtje

Kot smo že pisali, sicer več kot petini vrst plazilcev na svetu grozi izumrtje. Kar več kot 1800 vrst danes uradno že bije bitko za obstoj, za še več kot 1400 vrst pa raziskovalci statusa niso mogli natančno določiti. Kot svarijo, bi bil takšen črni scenarij katastrofalen udarec za svetovno biodiverziteto in tveganje za številne ekosisteme, zato moramo storiti vse, da ga preprečimo. Posebej ogrožene so želve in krokodili, ugotavljajo raziskovalci. Najobsežnejša analiza doslej o stanju plazilcev po svetu, ki so jo objavili v znanstveni reviji Nature, prinaša zaskrbljujoče informacije. 21 odstotkom vrst plazilcev namreč grozi izumrtje. 52 raziskovalcev je analiziralo podatke z vsega sveta, ki jih je prispevalo več kot 900 znanstvenikov s šestih kontinentov v zadnjih 17 letih. Svetovne populacije sesalcev, ptic, dvoživk, plazilcev in rib so v manj kot pol stoletja v povprečju upadle za dve tretjini, je, kot smo poročali, že razkrilo objavljeno Poročilo o stanju planeta 2020 WWF.