Zaskrbljujoče: več kot petini plazilcev na svetu grozi izumrtje

Več kot petini vrst plazilcev na svetu grozi izumrtje. Kar več kot 1800 vrst danes uradno že bije bitko za obstoj, za še več kot 1400 vrst pa raziskovalci statusa niso mogli natančno določiti. Kot svarijo, bi bil takšen črni scenarij katastrofalen udarec za svetovno biodiverziteto in tveganje za številne ekosisteme, zato moramo storiti vse, da ga preprečimo. Posebej ogrožene so želve in krokodili, ugotavljajo raziskovalci.

Najobsežnejša analiza doslej o stanju plazilcev po svetu, ki so jo objavili v znanstveni reviji Nature, prinaša zaskrbljujoče informacije. 21% vrst plazilcev namreč grozi izumrtje. 52 raziskovalcev je analiziralo podatke iz vsega sveta, ki jih je prispevalo več kot 900 znanstvenikov iz šestih kontinentov v zadnjih 17 letih.

Medtem ko je znano, da je ogroženih 1.829 od 10.196 vrst plazilec na svetu, statusa 1.489 ni bilo mogoče natančno določiti. Ob upoštevanju teh podatkov, avtorji ocenjujejo, da je skupno ogroženih približno 21 % plazilcev po sveti, piše Guardian.

Čeprav mnogi plazilci živijo v sušnih okoljih, kot so puščave in grmičevje, se velika večina vrst pojavlja tudi v gozdovih, kjer jih ogrožajo številni človeški vplivi in posegi, kot sta sečnja in predelava zemljišč za kmetijstvo. Študija je tako tako pokazala, da 30 % plazilcev, ki živijo v gozdu, grozi izumrtje. Kraljeva kobra (Ophiophagus hannah), ki je na seznamu ’ranljivih’ vrst, predvsem zaradi izgube gozdnega habitata, upada v večjem delu svojega življenjskega prostora v Aziji. Tudi lov je eden izmed večjih groženj za plazilcev, ta predvsem ogroža želve in krokodile, številni so namreč na robu izumrtja. Številne vrste pa, kot ugotavljajo raziskovalci, ogrožajo tudi invazivne rastline.

Med njimi so denimo kuščarji in kače in takšna izguba živalskih vrst bi lahko imela katastrofalne posledice na ekosisteme po svetu, razkriva raziskava. "Če bi izginile vse od 1,829 vrst, bi izgubili 15,6 milijarde evolucijske zgodovine," je za The Guardian posvaril Neil Cox, soavtor raziskave iz Svetovne zveze za varstvo narave. "To je evolucija, ki je nikoli ne bi mogli povrniti. To bi pomenilo uničujoč udarec in veliko izgubo za planet", je dodal. Kot je pojasnil, bi izgubila plazilcev lahko radikalno spremenila ekosisteme, kar bi lahko imelo negativne učinke na druge vrste. Bogata biodiverziteta pa pomeni zdravo okolje tudi za ljudi, je izpostavil.

Poleg zatiranja podgan, komarjev in drugih 'škodljivcev' imajo plazilci v ekosistemih še številne druge prednosti. Pomagajo razširjati semena, zlasti na otokih. Plazilci pa so omogočili tudi številne medicinske napredke, tako je kačji strup na primer povzročil številna odkritja oziroma razvoj zdravil, tudi za zdravljenje hipertenzije.

Svetovne populacije sesalcev, ptic, dvoživk, plazilcev in rib so v manj kot pol stoletja v povprečju upadle za dve tretjini, je, kot smo poročali, že razkrilo objavljeno Poročilo o stanju planeta 2020 WWF. Globalni upad biodiverzitete je eden perečih problemov, ki skrbi znanstvenike in prispeva k naraščanju svetovne neenakosti, poglablja se razkorak med globalnim severom in jugom ter se povečuje ranljivost skupnosti, ki jih bo izguba narave najbolj prizadela. Zato morajo vsi načrti za preprečevanje izgube vsebovati temeljna socialna in ekonomska vprašanja, ki se z izgubo biodiverzitete le še poglabljajo. Preusmeriti se moramo k pravični in trajnostni pridelavi in gospodarstvu, pravičnemu delu, zmanjšanju smeti, enakemu pristopu do naravnih virov in celostnemu pristopu k obnovi in ohranjanju narave. Skupno izvajanje teh ukrepov bo svetu omogočilo hitrejše ublažitve pritiskov na habitate prostoživečih živali. Nasprotno, če bo svet deloval običajno 'business as usual', se bo stopnja izgube biotske raznovrstnosti od leta 1970 le še nadaljevala, opozarjajo v WWF.