Zaradi taljenja ledenika bodo premaknili bazni tabor pod goro Everest

EKOLOGIJA

Karmelina Husejnović / 17.06.2022, 12:58

Bazni tabor pod goro Everest v Nepalu se pripravlja na selitev. Zaradi podnebnih sprememb in človeških dejavnosti se namreč tali ledenik, kar ogroža varnost na trenutni lokaciji.

Bazni tabor pod goro Mount Everest FOTO: Profimedia

Bazni tabor pod sveto goro Mount Everest, ki ga v pomladni plezalni sezoni uporablja do 1500 ljudi, leži na ledeniku Kumbu, na nadmorski višini 5364 metrov. Omenjeni ledenik se zaradi globalnih podnebnih sprememb pospešeno tanjša. Ker lokacija ni več varna, bodo nepalske oblasti bazni tabor premestile na drugo lokacijo, 200 do 400 metrov nižje. Gre za območje, ki ni poledenelo skozi vse leto.

Raziskovalci pravijo, da je zaradi taljenja ledenik vse manj stabilen. To opažajo tudi plezalci, ki že dlje časa opozarjajo, da se v baznem taboru vse pogosteje pojavljajo razpoke.

"Pripravljamo se na selitev in kmalu se bomo začeli posvetovati z vsemi deležniki," je za BBC povedal Taranath Adhikari, generalni direktor nepalskega oddelka za turizem. Kot so poudarili, gre za prilagajanje spremembam in prizadevanje za ohranitev trajnosti alpinizma na tej gori.

Načrti za premestitev tabora sledijo priporočilom odbora, ki ga je ustanovila nepalska vlada za spremljanje alpinizma v regiji Mount Everesta.

Kumbu se, tako kot številni drugi ledeniki na Himalaji, zaradi globalnega segrevanja hitro topi in tanjša, ugotavljajo znanstveniki. Del ledenika v bližini baznega tabora se tanjša s hitrostjo en meter na leto, je pokazala raziskava univerze Leeds iz leta 2018.

Mount Everest FOTO: Profimedia

Večino ledenika prekrivajo skale, vendar pa je tudi veliko območij izpostavljenega ledu, ki jim pravijo ledeni klifi oziroma pečine. Ravno taljenje teh najbolj destabilizira sam ledenik, je za BBC povedal eden od raziskovalcev Scott Watson. Namreč, ko se ti klifi talijo, se ostanki balvanov in skal na vrhu teh ledenih pečin premaknejo in padejo. "Opažamo torej več padcev skal in gibanje staljene vode na površini ledenikov, kar pa je lahko zelo nevarno," pravi Watson.

Ledenik po izračunih znanstvenikov vsako leto izgublja okoli 9,5 milijona kubičnih metrov vode. Alpinisti in nepalske oblasti pravijo, da se potok na sredini baznega tabora vztrajno širi. Prav tako pa opažajo, da se razpoke na površini ledenika pojavljajo pogosteje kot prej. "Presenečeno opažamo, da se razpoke čez noč pojavljajo na mestih, kjer spimo," pravi Col Kišor Adikari iz nepalske vojske, ki je v baznem taboru spal med spomladansko čistilno akcijo. "Razpoke v tleh se razvijajo tako pogosto, da je zelo nevarno," je dejal.

Kimlal Gautam, član odbora, ki je priporočil selitev baznega tabora, opozarja, da k pospešenemu taljenju ledenika prispeva tudi velika prisotnost ljudi v baznem taboru. "Denimo, ugotovili smo, da ljudje v baznem taboru vsak dan izločijo približno 4000 litrov urina," je dejal. Poleg tega pa velika količina goriv, kot sta kerozin in plin, ki jih uporabljajo za kuhanje in segrevanje prav tako vpliva na taljenje ledenika.

Kljub težavam zaradi taljenja ledenika vodja baznega tabora in odbora za nadzor onesnaževanja Tšering Tenzing Šerpa ocenjuje, da je bazni tabor še vedno dovolj stabilen, da lahko služi svojemu namenu še tri do štiri leta. Toda nepalske oblasti pravijo, da si želijo bazni tabor premestiti do leta 2024.