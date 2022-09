Zaradi suše bodo na drug del države preselili 400 slonov, 2000 antilop, 70 žiraf ...

EKOLOGIJA

25.09.2022

V Zimbabveju bodo, da bi jih rešili pred ekstremno sušo, preselili več kot 2500 divjih živali iz rezervata na jugu do rezervata na severu države. Podnebna kriza je tako zdaj postala največja grožnja divjim živalim. Kot ocenjujejo strokovnjaki, jih posledice podnebnih sprememb namreč ogrožajo bolj kot krivolov.

Iz Zimbabveja prihajajo prizori železnih kletk in živali, ki jih s tovornjaki in celo s helikopterji selijo v nove domove. V državi so namreč začeli s selitvijo več kot 2500 divjih živali iz južnega v severni del države, da bi jih tako rešili pred posledicami ekstremne suše, ki pustoši po državi. Tako bo okoli 400 slonov, 2000 antilop, 70 žiraf, 50 zeber, 10 levov in še številne druge vrste živali dobilo nov dom na severu države v rezervatih Sapi, Matusadonha in Chizarira, poroča AP.

Eden največjih premikov divjih živali v regiji

Gre za enega izmed največjih premikov divjih živali v južni Afriki. To je namreč prvič v 60 letih, da se je Zimbabve lotil tako množičnega notranjega premikanja divjih živali. Med letoma 1958 in 1964 je bilo v tako imenovani operaciji Noah premaknjenih več kot 5000 živali. Ta operacija je rešila divje živali pred naraščajočo gladino vode, ki jo je povzročila izgradnja ogromnega jezu hidroelektrarne na reki Zambezi, zaradi česar je nastalo eno največjih umetnih jezer na svetu, jezero Kariba.

Tokrat je zgodba povsem drugačna. Živali rešujejo zaradi ekstremnega pomanjkanja vode. Živali so zato morali preseliti iz habitatov, ki so se zaradi dolgotrajne suše povsem presušili, je pojasnil Tinashe Farawo, predstavnik za odnose z javnostmi iz Nacionalnih parkov Zimbabve. Oblasti so tako izdale dovoljenja za premestitev živali, da bi jih tako rešili pred katastrofo, je po poročanju AP povedal Farawo. Kot je pojasnil, to počnejo zato, da bi zmanjšali pritisk podnebne krize na živali v rezervatu. "Leta in leta smo se borili proti krivolovu, in ravno ko smo začeli zmagovati v tej bitki, so podnebne spremembe postale največja grožnja divjim živalim," je opozoril.

Zaradi pomanjkanja hrane zatavajo v naselja, kjer so vedno pogostejši konflikti z ljudmi

"Številni naši naravni parki postajajo prenaseljeni, vode in hrane pa je malo. Živali na koncu uničijo svoj življenjski prostor, postanejo nevarne same sebi in zatavajo v človeška naselja v iskanju hrane, kar povzroča nenehne konflikte," je pojasnil. Ena od možnosti za rešitev situacije bi bil tudi odstrel, da bi zmanjšali število divjih živali, vendar naravovarstvene skupine protestirajo, da so takšni uboji kruti. Zimbabve je takšen odstrel nazadnje izvedel leta 1987, je spomnil Farawo.

Učinki podnebnih sprememb na divje živali pa nikakor niso omejeni le na Zimbabve. Po vsej Afriki so nacionalni parki, ki so dom številnim vrstam divjih živali, kot so levi, sloni in bivoli, vse bolj ogroženi zaradi podpovprečne količine padavin in številnih novih infrastrukturnih projektov. Oblasti in strokovnjaki svarijo, da je suša resno ogrozila vrste, kot so nosorogi, žirafe in antilope, saj se je zaradi suše občutno zmanjšala količina razpoložljive hrane, še poroča AP.

Zaradi suše na Afriškem rogu trpi več kot 18 milijonov ljudi in na milijone živali

Po dveh zaporednih letih suše je na Afriškem rogu zaradi pomanjkanja hrane ogroženih že 18,4 milijona ljudi. Po napovedi Urada Združenih narodov za koordinacijo humanitarnih zadev bi se do septembra število prizadetih v Keniji, Etiopiji in Somaliji lahko povzpelo na 20 milijonov. Po podatkih, ki jih je Urad Združenih narodov za koordinacijo humanitarnih zadev (OCHA) objavil danes, je na Afriškem rogu podhranjenih več kot 7,1 milijona otrok, od tega približno dva milijona huje. Poleg tega je zaradi pomanjkanja vode in krme poginilo približno sedem milijonov živali, kar za nomadska ali polnomadska ljudstva lahko pomeni izgubo edinega vira preživetja. Pomanjkanje mleka je medtem le še poslabšalo prehrambeno situacijo otrok.