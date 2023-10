Zaradi podnebnih sprememb slabši okus in dražje pivo?

A.K. / 20.10.2023, 6:00

Vrček piva čez nekaj let morda ne bo več takšnega okusa in vonja, kot ste ga navajeni. Podnebna kriza že danes spreminja okus in kakovost evropskega piva, svarijo znanstveniki. Količina in kakovost hmelja bosta namreč do leta 2050 pomembno padali, če se pridelovalci ne prilagodijo na višje temperature, ki jih povzročajo podnebne spremembe. Največji padec v količini pridelanega hmelja v Evropi so raziskovalci zaznali prav v celjski regiji.

Na kakovost in pridelek hmelja, ki je poglavitna sestavina v večini piva, ki ga spijemo v Evropi, negativno vpliva globalno segrevanje, ugotavlja nova študija, o kateri poroča Guardian. Hmelj je nepogrešljiva 'začimba' za to priljubljeno alkoholni pijačo, ki poskrbi za značilno grenkobo. Kot opozarjajo znanstveniki, bi lahko bila posledica podnebnih sprememb tudi dražje pivo v prihodnosti, pridelovalci pa bodo morali čim hitreje prilagoditi svoje metode pridobivanja in varjenja piva.

Pivo FOTO: Shutterstock

"Ljubitelji piva bodo podnebne spremembe zagotovo občutili na svoji koži, pa naj bo to višja cena ali slabša kakovost. Temu se glede na naše podatke ne da več izogniti," je za Guardian povedal Miroslav Trnka, češki znanstvenik, ki je sodeloval pri raziskavi, ki je bila objavljena v znanstveni reviji Nature Communications.

Kako lahko spremenjeni vremenski pogoji vplivajo na vaš vrček piva?

Kot predvidevajo raziskovalci bo namreč pridelek hmelja na evropskih tleh do leta 2050 padel kar med štiri do 18 odstotkov, če se pridelovalci že danes ne prilagodijo na bolj vroče in suho podnebje. Količina alfa kislin v hmelju, ki pivu dajejo značilen okus in vonj, pa bi lahko padla med 20 do 30 odstotkov.

Hmelj je precej zahtevna rastlina. Zaradi podnebne krize so zato obeti za njeno prihodnost nič kaj optimistični. Raziskave kažejo, da vse pogostejše suše, škodljivci in bolezni, ki so posledica globalnega segrevanja, znižujejo donos in kakovost pridelka in pivovarski industriji povzročajo vedno hujši glavobol.

Hmeljišče FOTO: Dreamstime

Pivo pa je običajno torej začinjeno z aromatičnim hmeljem, ki raste večinoma na srednjih zemljepisnih širinah, a je zelo občutljiv na spremembe svetlobe, toplote in vode. V zadnjih letih se je povpraševanje po visokokakovostnem hmelju zaradi razmaha 'craft' piva z močnejšimi okusi povečalo, a vedno bolj muhasto vreme ogroža proizvodnjo piva v prihodnosti.

Rastlina z grenkimi 'cvetovi', ki se uporabljajo pri proizvodnji piva, je, kot smo že poročali, znana kot precej zahtevna rastlina, ki uspeva ob dolgih poletnih dnevih in milih temperaturah. In države 'piva', kjer so doslej vladale primerne temperature za gojenje hmelja, zaradi podnebne krize postajajo vedno bolj vroče.

Raziskovalci so primerjali povprečni letni pridelek hmelja v obdobjih 1971-1994 in 1995-2018 v Evropi in ugotovili "znatno zmanjšanje proizvodnje" za 0,13-0,27 ton na hektar. Celje je imelo največji padec povprečnega letnega pridelka hmelja, in sicer kar za 19,4 %. V Nemčiji, drugi največji proizvajalki hmelja na svetu, je povprečni pridelek hmelja padel za 19,1 % v Spaltu, 13,7 % v Hallertauu in 9,5 % v Tettnangu. Količina alfa kislin, ki hmelju dajejo značilno aromo, pa je padla v vseh preučevanih regijah.

Pivo FOTO: Adobe Stock

Treba se bo prilagoditi

Ker temperate ponekod naraščajo, količina padavin pa se zmanjšuje, so nekateri hmeljarji preselili gojišča hmelja višje, spet drugi, ki jim težave povzroč suša, so jih prestavili v doline z več vode. Andreas Auernhammer, pridelovalec hmelja iz Spalta v Nemčiji za Guardian pripoveduje, da se skupna količina padavin na njegovih poljih v resnici ni veliko sprememnila, a da dež zdaj ne pada ob pravem času. Zato je zgradil namakalni sistem za napajanje hmelja v kritičnih obdobjih: "Imeli bi velike težave, če zaradi suše ne bi mogli zalivati hmelja."

Raziskovalci so modelirali učinek prihodnjega segrevanja na pridelek. Ugotovili so, da se bo do leta 2050 pridelek hmelja zmanjšal za 4,1-18,4 % v primerjavi s povprečjem v letih 1989-2018, če ne bodo sprejeti nobeni ukrepi za prilagajanje. Predvideni upad bo predvsem posledica toplejšega vremena ter pogostejših in hujših suš, razlaga Trnka. Kot je še poudaril, se bodo morali pridelovalci hmelja zelo potruditi, da bodo dosegli enako kakovost piva kot danes, kar bo verjetno pomenilo veliko večja vlaganja, da bi obdržali sedanjo raven pridelka.