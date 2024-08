Žalosten epilog: so potapljači v Italiji našli poginulega brazdastega kita?

Anja Kralj / 30.08.2024, 17:13

V preteklih dneh so iz Hrvaške poročali o veseli novici. Pri Novigradu so opazili skupino treh brazdastih kitov, obisk je bil navdihujoč predvsem zato, ker je bil prvi na tem območju po skoraj desetletju. A vse kaže, da bo dobil žalosten epilog. Potapljač je v italijanskih Miljah namreč našel truplo 13-metrskega kita. Strokovnjaki se bojijo, da pripada prav enemu izmed opaženih brazdastih kitov.

Italijanski potapljač Stephano Apostoli je v petek zjutraj pod pomolom Porto San Rocco v Miljah opazil truplo ogromnega kita. Veličastna žival je merila 13 metrov v dolžino in 2,6 metra v širino. Potapljač je posnetek žalostnega odkritja takoj poslal strokovnjakom iz zaščitenega morskega območja Miramare WWF Italija. Kot so sporočili, so raziskovalci nemudoma prispeli na kraj in opravili ogled. Kot so ugotovili, naj bi bil kit mrtev že več kot sedem dni. Kit s kopnega ni viden, obtičal je na dnu marine, njegovo prisotnost pa je razkril močan vonj razkrajajočega se trupla, piše Il Piccolo.

Gre za enega izmed brazdastih kitov?

Raziskovalci sumijo, da je poginuli kit eden izmed treh brazdastih kitov, ki smo se jih to poletje razveselili blizu nas. Kot smo poročali, so največje živali v Sredozemlju, avgusta znova priplavale vse do Piranskega zaliva. Gre za vrsto, ki k nam zaide na tri do štiri leta, pred le nekaj dnevi pa jih je na morju posnel ribič iz Novigrada. Šlo naj bi za tri kite, kar je velika posebnost, do sedaj so namreč večinoma beležili obisk posameznih primerkov ali para. Brazdasti kit je druga največja žival na svetu, ki lahko zraste do kar 26 metrov in tehta vrtoglavih 80 ton.

Potapljači se bodo h truplu še večkrat potopili, da bi preverili podrobnosti, predvsem pa ocenili, kako izvleči veliko truplo za analize obdukcije, ki se običajno izvajajo na poginulih morskih sesalcih. Kot so sporočili, so raziskovalci v stiku z Ekipo za nasedle kite z Univerze v Padovi, ki bodo intervenirali na kraju, takoj ko bo jasno, kako žival pripeljati na obalo. Medtem so na kraj prispeli tudi veterinarji iz Furlanije Julijske krajine.

Kot so zapisali, jih novica navdaja z žalostjo in grenkobo, še posebej zato, ker brazdastega kita - če bo potrjeno, da je poginuli kit te vrste - v tem zalivu nismo videli že nekaj let. Pred tem obiskom, je bil nazadnje opažen prav v slovenskih vodah novembra 2020, medtem ko je bil zadnji v italijanskih vodah opažen v Miljah leta 2014.

Druge največje živali na svetu

Spomnimo, brazdasti kiti, druge največje živali na svetu, lahko dosežejo do 26 metrov in 80 ton. V Sredozemlju so sicer nekoliko manjši, a še vedno daleč največja žival na tem območju. Dnevno brez težav preplavajo po 100 kilometrov. Gre za ogromne razdalje. Takšni obiski so redki, morda najbolj znan kit, ki je prišel v naše morje pa je bila Leonora. Leta 2003 je sredi Piranskega zaliva naplavilo poginulo samico brazdastega kita, nato so jo strokovnjaki za nekaj mesecev potopili na dno zaliva, njeno okostje pa je trenutno v naravoslovnem muzeju. Brazdasti kiti so ogrožena vrsta in zato uvrščeni na rdeči seznam mednarodne zveze za varstvo narave. Po ocenah jih v Sredozemskem morju živi približno 1800, populacija se je v zadnjih nekaj letih prepolovila. V Sredozemlju najpogostejši vzrok njihove smrti predstavljajo trki ladij, zlasti tam, kjer je pomorski promet intenzivnejši.