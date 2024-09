Zakaj prigrizki v podzemne jame ne sodijo

K.H. / 11.09.2024, 7:00

Edina stvar, ki jo lahko obiskovalci uživajo v jami v nacionalnem parku Carlsbad Caverns v Novi Mehiki, je navadna voda. Hrana in prigrizki so prepovedani, in to z razlogom. Nedavno pa je nekemu obiskovalcu jame kljub prepovedi padla vrečka s koruznimi prigrizki, kar je močno vplivalo na ekosistem jame.

"Za lastnika vrečke s prigrizki je ta dogodek verjetno zgolj naključen. Toda to je na ekosistem jame imelo velik vpliv," so zapisali na Facebook profilu nacionalnega parka Carlsbad Caverns, kjer so objavili fotografijo razsute vrečke prigrizkov Cheetos na dnu Velike sobe v jami parka.

"Predelana koruza, ki jo je zmehčala vlaga v jami, ustvari popolno okolje za življenje mikrobov in plesni. Jamski črički, pršice, pajki in muhe se kmalu organizirajo v začasno prehranjevalno mrežo, ki raznese hranila v okoliške predele jame in na formacije. Plesni se razširijo višje na bližnje površine, kjer se razvijajo, umrejo in smrdijo. In krog se nadaljuje," so zapisali.

Zapisali so še, da so čuvaji parka 20 minut skrbno odstranjevali plesen in ostanke tujih snovi s površin v jami. "Nekateri člani tega minljivega ekosistema so tudi sicer prebivalci jam, a številni mikrobi in plesni niso. S človeškega vidika se lahko razsuta vrečka prigrizkov zdi nepomembna, toda za življenje v jami lahko spremeni svet," so poudarili.

Že sami obiskovalci jam imajo precejšen vpliv na jamski ekosistem, saj nehote puščajo sledi vlaken za seboj. Toda primer prigrizkov je situacija, ki bi se ji lahko povsem izognili, če bi upoštevali navodila. V navodilih parka je jasno zapisano, da uživanje hrane in pijače, razen navadne vode, ni dovoljeno, saj lahko pritegne druge živali v jamo.

"V nasprotju s splošnim prepričanjem jama ni velik koš za smeti," so zapisali v drugi objavi in dodali, da kljub opozorilom redarji vsak dan za obiskovalci pobirajo odpadke.

Velika soba v nacionalnem parku Carlsbad Caverns je po prostornini največja jamska sobana v Severni Ameriki. Dostopna je po razmeroma ravni dva kilometra dolgi poti. Nastala je pred milijoni let.