Zacvetel kralj agav, ki cvetove odpre le redko

Kot pripoveduje vodja vrta Jože Bavcon , so v letu 1998 v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani dobili kot donacijo zelo bogato zbirko starih kaktej in mlečkov sedaj žal že pokojnega entomologa Sava Breliha. Rastline so podobne starosti, kot so naše iz Botaničnega vrta Univerz v Ljubljani. Začetek zbirke sega v leto 1955 in iz istega časa izvirajo tudi donirane rastline. Kar nekaj jih je že cvetelo vsako leto, medtem ko nekatere vrste tiste cvetijo poredko. In to sta tudi agavi, katerih cvetov so se letos zelo razveselili. Na ogled sta v odprtem delu vrta pred tropskim rastlinjakom, pojasni.

Da se nikoli ne odprejo vsi cvetovi hkrati, pa je evolucijsko tudi pomembno, ker s tem ima rastlina dlje časa možnost za oprašitev in oploditev in s tem možnost, da se razvije seme, ki vrsto nadaljuje . "Obe vrsti zelo redko cvetita in ko zacvetita matična rastlina odmre. V vrtu jih imamo več. tako da bomo poleg semen še vedno imeli tudi mlade rastline, ki bodo cvetele lahko v prihodnjih letih. Letos pa prvič po letu 1998 ko smo jih dobili v Botanični vrt," dodaja.

Kljub temu, da sta agavi že dolgo časa v začetku cvetenje pa jih je k bujnemu cvetenju vzpodbudila šele zares visoka vročina. "Te dni se tako na vrsti Agave nickelsiae bujno razcveteli skoraj že vsi cvetovi. Na njenem socvetju se vsak dan tare čebel, ne glede na to da to ni naša vrsta. To samo kaže na to kako opraševalci takoj zaznajo vsak cvet, ki zanje pomeni pašo," opisuje Bavcon.

Agave nickelsiae (kralj agav) – je majhna, počasi rastoča agava, visoka do 45 cm in široka enako, z odprto rozeto debelih trikotnih modro-zelenih listov z ozkimi vzdolžnimi belimi odtisi popkov, ki običajno tvorijo trikotno obliko. Robovi listov so temno rdečkasto rjavi in brez bodic, ki se na topi konici lista končajo z debelim bodicam iste barve. Njeno dolgoletno ime je bilo A. ferdinandi-regis in je veljala za obliko ali sinonim za Agave victoriae-reginae. Izvira iz mehiških zveznih držav Coahuila, Durango in Nuevo León, razlagajo v vrtu. Roland-Gosselin je rastlino poimenoval v čast Anni Nickels, teksaški zbirateljici rastlin, ki je v 19. stoletju zbrala številne rastline v Mehiki, vključno s to rastlino, ki danes nosi njeno ime.

Druga vrsta, ki letos prav tako prvič cveti in je iz iste zbirke je Agave utahensis . Opisal jo je botanik George Engelmann, ki je bil prvi evropski raziskovalec te vrste proti koncu 19. stoletja. Domačini pa so vrsto, seveda ne pod tem imenom, poznali že vsaj 7000 let pred tem opisom in to predvsem zaradi vlaken, ki so se uporabljala za izdelavo vrvi, košar in drugega orodja, še pripoveduje Bavcon.