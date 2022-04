Zbrali 15.000 evrov in odkupili tri hektarje gozdov za ogrožene ptice

EKOLOGIJA

Anja Kralj / 16.04.2022, 12:34

Tudi v Sloveniji je društvo za preučevanje ptic Slovenije po vzoru iz tujine začelo odkupovati slovenske naravne gozdove, da bi jih prepustili naravi. Tako si želijo ohraniti življenjski prostor živali, med njimi številnih ptic, ki za preživetje potrebujejo mir in nedotaknjene ekosisteme. Doslej jim je uspelo naravi vrniti že tri hektarje gozda. Skupaj želijo zbrati vsaj 45.000 evrov in kupiti vsaj deset hektarjev gozda na območju, ki bo imelo največji potencial za ohranjanje naših dragocenih vrst.

"Črna štorklja je samotna, skrivnostna in redka ptica, ki je tudi pri nas ogrožena. V Sloveniji gnezdi le okoli 40 parov. Skušamo pomagati, da bi jim bilo dobro in da bi jih bilo še več," k ohranjanju naših naravnih gozdov poziva tudi Feri Lainšček. Pridružuje se mu tudi kantavtor Adi Smolar, ki vse poziva, da smo pozorni na ptice, ki izginjajo: "Stopimo skupaj in omogočimo življenje tudi tistim, ki so odvisni od nas."

Kot so sporočili z Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, bodo skupaj naravi vrnili že tri hektarje gozda. S kampanjo so, kot smo že poročali, pričeli marca. Zdaj pa so dosegli prvi vmesni cilj - zbrali so 15.000 evrov, kar zadošča za nakup približno treh hektarjev gozda. Končni cilj je zbrati 45.000 evrov za nakup vsaj deset hektarjev gozda, ki ga bodo podarili oz. vrnili naravi.

"Vanj ne bomo posegali, prepustili ga bomo naravnemu razvoju in s tem ohranjali gozdne specialiste, kot so belohrbti detel, koconogi čuk, črna štorklja, divji petelin in mali muhar, ter številne druge gozdne organizme. Gozdni specialisti so vrste, ki so odvisne od naravnih gozdov, zaradi pomanjkanja lastnosti, kot so velika količina odmrle lesne mase, habitatna drevesa in mir, pa v gospodarskih gozdovih ne najdejo mesta zase. Definicija ne zajema le ptic, temveč tudi druge živalske in rastlinske vrste ter glive in lišaje. Zares so specialisti, saj so vezani izključno na ohranjene gozdove, zato so tudi tako poimenovani."

Varuhi gozdov FOTO: DOPPS

S potekom kampanje so v DOPPS zelo zadovoljni: "Veseli nas, da bomo Slovenci naredili pomemben korak naprej pri varovanju naših dragocenih gozdov. Akcijo so podprli številni posamezniki kot tudi podjetja. Preseči prvi cilj nam je pomagalo podjetje Bird Buddy in tako se že bližamo naslednjemu cilju, zbrati 30.000 evrov. Vse več podpore dobivamo tudi iz tujine, kar je veliko priznanje in dokaz, da so naši gozdovi mednarodnega pomena, nujnosti njihovega ohranjanja pa se zavedajo in je v interesu tudi izven naših meja," so sporočili z DOPPS.

Ohranjenega manj kot odstotek naravnega gozda

Slovenija je v Evropi med najboljšimi v sonaravnem gospodarjenju z gozdovi, vendar imamo kljub temu zelo malo takšnih, kjer se ne gospodari in so popolnoma prepuščeni naravnemu razvoju. Ohranjenega imamo le manj kot 1 % starega, naravnega gozda. Na DOPPS želijo ta trend obrniti in ozaveščati o pomenu naravnega gozda. Stari, naravni gozdovi so namreč edini, ki zagotavljajo preživetje mnogim vrstam ptic in drugim gozdnim specialistom, katerih populacije pri nas so ogrožene. Poleg tega imajo ti gozdovi za človeka pomembno izobraževalno, estetsko, kulturno in zgodovinsko vlogo. Nenazadnje pa so naravni gozdovi edini gozdovi, ki res učinkovito prispevajo k blaženju podnebnih sprememb. Po pomenu, ki ga imajo za naravo in za nas same, so neprecenljivi in jih moramo ohranjati.

Podobna praksa tudi v tujini

Na Češkem so tako zbrali ogromno sredstev in varujejo ogrožene travniške ptice, v Indoneziji kupili ogromne tropske 'gozdove upanja' . Kot pove Urška Gajšek iz DOPPS, je podobnih primerov več tudi v tujini, tudi v družini BirdLife: "V Indoneziji so bili kupljeni ogromni tropski pragozdovi, imenovani Gozdovi upanja (Forests of Hope), v katerih varujejo nekatere najbolj ogrožene vrste ptic na svetu. Posebej uspešni so bili tudi kolegi iz Češke, ki so s pomočjo posameznikov zbrali ogromno sredstev za nakup dodatnih mokrotnih travnikov, na katerih varujejo ogrožene travniške ptice."

Na DOOPS poudarjajo, da lahko vsak posameznik ali podjetje pomaga že s tem, da pomaga razširiti glas o kampanji: "V okviru akcije zbiramo tudi prispevke za naraven gozd, ki jih lahko prispevajo na spletni strani www.gozdnispecialisti.si. Odprte imamo tudi SMS-donacije. S sporočilom GOZD5 na 1919 prispevaš 5 EUR za nakup naravnega gozda. Podjetja, ki so davčni zavezanci, imajo možnost, da za svoj dobrodelni prispevek uveljavljajo zmanjšanje davčne osnove. Vsa srčna podjetja, ki želijo pomagati povečati delež naravi prepuščenih gozdov in ohranjati naše dragocene gozdne specialiste, zato vabimo, da nam pošljejo sporočilo in postanejo podporniki. Lastniki gozdov se lahko tudi zavežejo, da bodo svoj gozd prepustili naravnemu razvoju oz. svoj gozd podarijo naravi."