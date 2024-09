Za Balkanom poletje vseh poletij: 'Kot da živimo v Afriki, ne v Evropi'

A.K. / 14.09.2024, 13:00

Je bilo tudi vam to poletje še posebej vroče? Za Balkanom je najbolj vroče poletje, odkar so se pred 130 leti začele meritve na tem območju. V peklenski vročini so se kuhali tako prebivalci mest kot podeželja.

Jelena Popović iz Beograda obožuje poletja. A letos so sončni žarki tako razbelili njeno mesto, da je bilo poletje prevroče tudi za njo, pove za AP: "Letošnje poletje je bilo prevroče. Po mestu je bilo preprosto nemogoče hoditi, se sprehajati. Edina osvežitev je bila plavanje. Bilo je kot tropsko poletje, kot da živimo v Afriki in ne v Evropi. "

To je v poletnih mesecih veljalo za večji del Balkana, ki je sicer vajen vročih poletij. A kot piše AP, je to podrlo vse prejšnje rekorde s ponavljajočimi se vročinskimi valovi ter skoraj popolnoma suhima julijem in avgustom.

Kot pravijo meteorologi, je bilo poletje 2024 najbolj vroče na Balkanu od začetka meritev pred več kot 130 leti. Za to poletje so bila značilna dolgotrajna obdobja s temperaturami nad 30 stopinj Celzija, ki čez noč niso padle pod 20 stopinj Celzija. To pa je povprečne temperature potisnilo na nove najvišje vrednosti. "Poletje običajno pomeni izmenjavo vročih dni z visokimi temperaturami in nato premor po petih do šestih dneh z dežjem in nevihtami," je dejal srbski meteorolog Nedeljko Todorović, a kot je poudaril, skoraj ves julij in avgust ni bilo dežja, visoke temperature pa so vztrajale.

Na območju se borijo tudi s hudimi sušami. Na območju ob meji med Črno goro in Srbijo je tako zaradi dolgotrajne suše na več delih presahnila reka Ibar, ki velja za eno od pomembnejših rek na Zahodnem Balkanu, smo že poročali.

Jugovzhodna Evropa je bila to poletje ujeta pod subtropsko toplo zračno maso iz zahodne Afrike in območja Sredozemskega morja, je za AP povedal Goran Pejanović iz srbske hidrometeorološke službe.

"Imeli smo štiri vročinske valove ... najintenzivnejši v juliju je trajal od 5. do 21. julija, skoraj tri tedne brez kapljice dežja," je dejal. V celoti je bilo letošnje poletje v Srbiji za 3,3 stopinje toplejše od povprečja, je dodal.

Tudi v BiH so podrli vse rekorde pri številu zelo toplih noči in dni. Ti so se na nekaterih območjih potrojili v primerjavi z lanskim letom, ki je imelo prejšnji rekord, je povedal Bakir Krajinović iz tamkajšnjega hidrometeorološkega zavoda. Hrvaška pa je zabeležila najvišje doslej izmerjene temperature morja, ki je ponekod dosegla tudi 30 stopinj Celzija.

Copernicus: Letošnje poletje najbolj vroče v zgodovini meritev

Letos je svet doživel najbolj vroč junij in avgust doslej, pa tudi najbolj vroč dan in najbolj vroče poletje na severni polobli v zgodovini meritev, so, kot smo že poročali, sporočili iz Službe EU za spremljanje podnebnih sprememb Copernicus. Letošnje leto bo zato verjetno najbolj vroče v zgodovini, je poročala STA.

V poletnih mesecih je bila povprečna temperatura zemeljskega površja na severni polobli najvišja doslej in za 0,69 stopinje Celzija višja od povprečja med letoma 1991 in 2020. S tem je presegla dosedanji rekord med junijem in avgustom lani, v danes objavljenem poročilu opozarja Copernicus.

Od začetka leta do konca avgusta je bila povprečna globalna temperatura zemeljskega površja za 0,7 stopinje Celzija višja od povprečja med letoma 1991 in 2020, kar je največ v zgodovini v tem obdobju in prav tako topleje kot v enakem obdobju lani.

Do konca leta bi se morale povprečne temperature zemeljskega površja znižati za vsaj 0,3 stopinje Celzija, da bi bilo letošnje leto hladnejše od lanskega. Ker se takšno nihanje v zgodovini meritev še ni zgodilo, je vse bolj verjetno, da bo letošnje leto znova najtoplejše v zgodovini meritev.