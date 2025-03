Na londonskem letališču Heathrow se nadaljujejo odpovedi letov

Verjetno ste že neštetokrat slišali, da zapirajte vodo med umivanjem zob. Kateri pa so še drugi načini varčevanja z vodo, ki lahko prihranijo zavidljivo število litrov tekočega bogastva, pa jih morda še ne poznate ali nanje preprosto ne pomislite?

"Vse kar delamo, vse kar spustimo v odpadno vodo ali odvržemo kot odpadek neposredno vpliva na ekološko ravnovesje zalog vode, rek in morij. Seznam snovi, ki onesnažujejo vode, je vsak dan daljši. Povprečno mestno gospodinjstvo v razvitih državah, ki šteje 4,6 osebe, vsak dan porabi 640 litrov pitne vode," opozarjajo na Zvezi potrošnikov Slovenije.

icon-expand Ne uporabite vedno novega kozarca. FOTO: Shutterstock

Skoraj polovica vse vode, načrpane v letu 2023 za javni vodovod, 82 milijonov m3, je bila dobavljena gospodinjstvom. Največ vode na prebivalca so porabili prebivalci iz gospodinjstev v savinjski statistični regiji, sledijo gorenjska, osrednjeslovenska, obalno-kraška, goriška, podravska, notranjsko-kraška, pomurska, jugovzhodna Slovenija, posavska, zasavska, najmanj pa tisti iz koroške statistične regije, kažejo podatki statističnega urada.

179 milijonov m3 vse vode ali (97,8 %), načrpane v Sloveniji v letu 2023 za javni vodovod, je bilo načrpane iz podzemnih virov, od tega 64 milijonov m3 iz izvirov. Preostali štirje milijoni m3 ali (2,2 %) pa so bili načrpani iz površinskih virov. Kako varčevati z vodo? Zveza potrošnikov Slovenije je zbrala številne koristne napotke za varčevanje z vodo. Kot svetujejo, je prvi korak, da poskrbimo, da bodo vse pipe v stanovanju dobro tesnile, torej da iz njih ne bo kapljalo. S tem bomo vsak dan prihranili tudi do 100 litrov vode, kažejo izračuni. Otroke moramo naučiti, da bodo po vsaki uporabi vode tesno zapirali pipe. Poleg tega pranje avtomobilov sodi v avtopralnico, saj je tam poraba vode bistveno manjša, kot če ga operemo doma, poskrbljeno pa je tudi za odplake.

icon-expand Za izdelavo plastenke za vodo potrebujemo vsaj dvakrat več vode. FOTO: Shutterstock

Na območjih, kjer je voda iz pipe primerna za pitje, se nenehno povečuje povpraševanje po ustekleničeni vodi. To povzroča nepotrebne odpadke in veliko porabo energije. Cena pitne vode je lahko zato tudi do 10.000 krat višja. Za izdelavo plastenke za vodo potrebujemo vsaj dvakrat več vode, kot jo je v steklenici, zato pomislimo, koliko vode lahko prihranimo (pa tudi denarja), če pijemo tisto iz pipe. Pranje in pomivanje Pomivalni oziroma pralni stroj vključimo šele takrat, ko sta polna posode oziroma perila. Število pranj zmanjšajmo tudi v pomivalnem stroju. Povsem nepotrebno je, da za pitje vode vsakič uporabimo drug kozarec, pravijo. Posodo na kateri so ostanki hrane, pred ročnim pomivanjem raje namočimo, ne pa da odstranjujemo umazanijo pod tekočo vodo, svetujejo.

icon-expand Stroj napolnite. FOTO: Shutterstock

Osebna higiena Skrajšajmo čas prhanja na manj kot pet minut in tako bomo vsakič prihranili tudi do 50 litrov vode, svetujejo. Ko si umivamo zobe, naj bo voda zaprta. S tem bomo v štiričlanski družini prihranili kar do 40 m3 vode na leto. Tudi med britjem naj voda ne teče. Prihranili bomo lahko do 20 m3 vode na leto. Ko si na lase nanašamo šampon, naj voda ne teče in prihranili bomo še dodatnih 12 m3 vode na leto. Ali ste vedeli, da z izplakovalnikom v stranišču v trenutku spremenimo 10 litrov čiste pitne vode v odpadno vodo?

icon-expand Skrajšajmo čas prhanja na manj kot pet minut. FOTO: Shutterstock

Kuhanje Vodo, v kateri smo oprali zelenjavo ali sadje, lahko ponovno uporabimo za zalivanje lončnic. Hrana naj se kuha v čim manjši količini vode. S tem ne bomo prihranili samo vode, ampak bomo v živilu ohranili tudi več hranilnih snovi. Pomembno je, da vemo, da predmetov, ki sodijo v smeti, ne smemo vreči kar v straniščno školjko (papirčki, robčki, vata...). Prihranili bomo vodo, ki je potrebna za splakovanje teh predmetov.

icon-expand Hrana naj se kuha v čim manjši količini vode. FOTO: Shutterstock

Na vrtu Zveza potrošnikov Slovenije svetuje tudi, kako z vodo varčujemo na svojem vrtu. Kot izpostavljajo, okoli rastlin prekrijmo z zastirko, da preprečimo izhlapevanje vode. Za zalivanje bomo tako porabili do 70 % manj vode, so izračunali. Zalivajmo posamezne rastline in ne celotne grede naenkrat. Rastlina bo tako dobila več vode, zato ne bo potrebno tako pogosto zalivanje, pojasnjujejo. Prav tako zalivajmo le zgodaj zjutraj ali proti večeru. Če je na vrtu bazen, si omislimo tudi ponjavo za prekrivanje. Z rednim prekrivanjem bazena bomo namreć preprečili izgube vode zaradi izhlapevanja, pa tudi nadležni mrčes ne bo kvaril užitkov pri kopanju, svetujejo. Varčne naprave Prihranimo lahko tudi z manjšimi in večjimi investicijami. Na primer z zamenjavo starih naprav in strojev z novimi, sodobnejšimi, lahko zmanjšamo porabo vode še za dodatnih 50 litrov na osebo na dan. Z namestitvijo dvostopenjskega namesto enostopenjskega izplakovalnika v stranišču lahko na leto prihranimo do 40 m3 čiste pitne vode.

icon-expand Postrežba vode v lokalu FOTO: Shutterstock