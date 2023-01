'Visoki' obisk v Rovinju: ustavila sta se fotogenična plamenca

EKOLOGIJA

Anja Kralj / 21.01.2023, 16:56

Hrvaški Rovinj sta obiskala prav posebna gosta. V naravnem rezervatu sta se, da bi si nabrala moči na poti do toplejših krajev, ustavila čudovita plamenca. Plamenci se sicer v zadnjih letih ustavljajo tudi v Sloveniji. Največkrat se jih, če imate srečo, opazi v Sečoveljskih solinah, leta 2021 pa se je par ustavil tudi v Notranjskem parku.

Plameci so mojstri pritegovanja pogleda. S svojimi dolgimi nogami, vratom in živahnimi barvami so zelo atraktivne ptice. In tokrat je par plamencev pritegnil pozornost v hrvaškem Rovinju. Kot za Enex pravi hrvaški biolog Dino Babić, so takšnega obiska veseli. Kot je pojasnil, sta se ustavila, da si povrneta moči. Ni pa jim uspelo določiti, ali gre za samca ali samici, kot predvidevajo gre za par.

Plamenec FOTO: Enex

Kot je za naš portal že pojasnil strokovni vodja in ornitolog Notranjskega parka Tomaž Jančar, kjer smo leta 2021 tudi zabeležili takšen dogodek, plamenci niso selivke. Se pa, tako kot večina vrst ptic, nekateri osebki po zaključeni gnezditveni sezoni potepajo naokrog in iščejo morebitna nova območja z dobrimi pogoji: "V takšnih potepih tu in tam kak osebek prileti tudi v Slovenijo. Zadnja leta jih zabeležimo v Sloveniji sicer vsako leto, a le malo osebkov v vsega nekaj opazovanjih. Še največkrat se jih vidi v Sečoveljskih solinah, a tudi tu ne več kot enkrat ali dvakrat na leto."

Kot je tedaj še razložil Jančar, so plamenci zelo posebna skupina ptic, ki spadajo v svoj red. To pomeni, da niso v bližnjem sorodstvu z nobeno drugo skupino ptic: "Za občutek: poseben red so tudi ptice pevke, med katere spadata dve tretjini vseh slovenskih vrst ptic. V redu plamencev je samo šest vrst. Štiri od njih so ameriške vrste, dve pa sta vrsti starega sveta – Evrope, Afrike in Azije."

Če ptice niso obročkane, ne moremo vedeti, od kod priletijo, pojasni Jančar: "Njihov prostor v Evropi so plitvi zalivi na obalah Sredozemskega morja. Največ jih gnezdi v Franciji – večina od 50.000 parov, ki gnezdijo v Evropi. Se pa počasi širijo in zadnja leta gnezdijo že na več mestih v Italiji."

V Sloveniji se praviloma zadržujejo le kratek čas, po nekaj dni, teden ali več le izjemoma. Ustavijo se na območjih, za katera ocenijo, da so primerna za prehranjevanje, tako da se tam najedo in spočijejo, je še pojasnil Jančar.

Društvo za opazovanje ptic vabi k zimskemu opazovanju ptic

In, ko smo že pri pticah. Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije tudi letos vabi k opazovanju ptic, ki se pozimi pojavljajo v naši okolici. Z akcijo Ptice okoli nas želijo spodbujati k boljšemu zavedanju narave ter spremljati, kaj se dogaja s pticami v naseljih. V lanskem letu so skupaj opazili več kot 13.000 ptic, ki so pripadale 73 vrstam. Najštevilčnejši so bili domači vrabci, sive vrane in velike sinice. V akciji je sodelovalo 892 opazovalcev. S primerjavo podatkov o številu ptic med različnimi leti bodo lahko sklepali, ali njihovo število v naseljih upada ali narašča. Spremembe v številu ptic pa posredno govorijo tudi o kvaliteti našega okolja.

Kako lahko sodelujete?

Akcija opazovanja ptic bo letos potekala v tednu od ponedeljka 23. do nedelje 29. januarja. Enkrat v tem obdobju si izberete pol ure, ko opazujete in beležite vrste in število opaženih ptic. Za pomoč pri prepoznavanju vrst so pripravili letak s fotografijami ptic. Več informacij o akciji lahko najdete na spletni strani ptice.si pod zavihkom Ptice okoli nas.

Ptice lahko opazujete skozi okno, ob krmilnici, ali pa se odpravite na sprehod okrog doma, šole ali vrtca. Tudi če ptic v izbranem času ne boste opazili, je to pomemben podatek. Svoja opažanja društvu za opazovanje ptic do konca februarja sporočite preko spletnega obrazca ali po pošti.