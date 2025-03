Ekipa, ki bi znala 'prave žičke' prerezati v spanju

Med prvimi kosmatinci, ki pri nas zacvetijo, je velikonočnica. Čeprav je pri nas najbolj poznana, je kljub temu to ena izmed naših najredkejših vrst. V Sloveniji raste na skrajni jugozahodni meji areala. Prav zaradi redkosti v našem rastlinstvu jo uvrščamo na seznam ogroženih vrst. Je značilna stepska vrsta, ki pri nas doseže skrajno zahodno mejo svoje razširjenosti, opisujeta Blanka Ravnjak in Jože Bavcon iz Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani. Le-ta je v naravi že odcvetela, v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani pa se na skalnjaku, ki je kljub vsemu rahlo mrazišče, ker je najnižja točka v vrtu, razcveta ravno te dni, tako da jo še lahko še vidite v živo, vabita.

Kosmatinci, ki jih v Sloveniji poznamo več vrst, so prilagojeni na mrzle razmere in na sušo. Zanje je značilno, da so s svojo puhasto dlakavostjo prilagojeni na še mrzle razmere, na sušo, na sevanje in še marsikaj. Kosmatinci so odeti v puhaste dlačice, ki pokrivajo tako stebla kot liste cvetnega odevala in s tem rastlino ščitijo in ustvarjajo posebno mikroklimo, ki preprečuje pozne pozebe, dokler niso cvetovi popolno razprti. Dlačice hkrati lovijo zračno vlago, kar se še posebej vidi v dežju. Le ta se potem počasi spušča ob rastlini, ki ima v zemlji močno glavno korenino, ki raste v globino in se potem razveja. Voda tako zdrsi ob rastlini in jo počasi zaliva in zeleni listi se razvijejo šele po cvetenju, Bavcon in Ravnjakova orisujeta prilagoditvene sposobnosti teh dragocenih rastlin.

"Rastline bodo kljub izredno dobri strategiji preživetja počasi izginile, ker nimamo več več tradicionalne rabe prostora, košnje ali paše, ki bi jim preko pozne pomladi omogočala razvoj listov in značilnih puhavčkov s semeni z dolgo puhasto konico, ki jih potem veter raznese in se znova na ustreznih odprtih površinah potem iz semena razvijejo. Na velikonočnico še pazimo, tam celo preveč, na ostale pa kar pozabimo, čeprav so vse tri vrste na našem rdečem seznamu," opozarjata.

Poleg velikonočnice ne spreglejte črnikastega in gorskega kosmatinca

Nič manj lepi in zanimivi nista drugi dve vrsti kosmatincev, ki cvetita le nekoliko kasneje. Črnikasti kosmatinec (P. nigricans) in gorski kosmatinec (P. montana), ki sta si nekoliko podobna, za večino verjetno kar povsem podobni. Razlike zares najdemo ob bolj natančnem pregledu. Laično jih še najlažje ločimo po rastiščih. Črnikasti kosmatinec raste bolj na suhih traviščih v panonskem svetu, pa tudi v predalpskem in preddinarskem ga najdemo, medtem ko je gorski kosmatinec bolj značilen za hribovit svet, sega v slovensko Istro, najdemo ga na Kraškem robu in še marsikje na zelo pustih krajih Krasa, razlagata.

Med seboj se razlikujeta po tem, da pri črnikastem kosmatincu venčni listi nekoliko manj zakrivajo prašnike (1,5-kratna dolžina prašnikov), tako da so prašniki nekoliko bolj vidni. Lažje razločevalno znamenje so konice cvetnih listov, ki so pri črnikastem kosmatincu izrazito zavihane navzven. Pri gorskem kosmatincu so venčni listi nekoliko daljši v primerjavi s prašniki (vsaj 2-kratna dolžina prašnikov) in konice listov niso zavihane navzven. A tudi to ni čisto povsem res. Narava se vedno rada malo poigra. Omenjeno razlikovanje velja na začetku cvetenja, proti koncu pa zavihanost konic cvetnih lističev ni več najboljše znamenje za prepoznavanje. A kaj se če, to je narava, naravo naši problemi ločevanja ne zanimajo. Zato je tudi prav, da če nismo ravno pravi botaniki na to malo pozabimo in uživamo v lepotah rastlin, pozivata Bavcon in Ravnikarjeva.

Gorski kosmatinec zdrži v naravi več časa

Gorski kosmatinec, ki ravno tako kot črnikasti začenja cveteti v istem času, pa je vseeno malo bolj razširjen in ima kljub vsemu morda malo večje možnosti, da malo več časa še zdrži v naravi. Gmajne, suhi travniki se na Krasu in v Istri počasneje zaraščajo. Res je, da ga je tudi tam na povsem nepašenih ali nekošenih površinah vedno manj, a la ta še marsikje vztraja, tudi v povsem presvetljenem in sušne gozdu. Ker raste tako od nižjih do višjih predelov, tudi zelo dolgo cveti. Tako, da ga lahko spremljamo od marca pa vse do srede maja. Tako v velikosti kot barvi cvetov malo bolj varira kot črnikasti, ki je bolj uniformen, pojasnjujeta.