Veliki koralni greben znova prizadelo množično beljenje

A.K / 09.03.2024, 15:44

Veliki koralni greben v Avstraliji je znova prizadelo množično beljenje koral. Gre že za peti takšen dogodek v osmih letih, svarijo znanstveniki. Kot poudarjajo, se greben dobesedno kuha in pozivajo k odločnemu ukrepanju. Znanstveniki pravijo, da je še prezgodaj napovedovati obseg škode. Kot ocenjujejo, se bo greben, če se bodo razmere normalizirale, obnovil kot že večkrat v zgodovini.

Veliki koralni greben je znova 'žrtev' beljenja, piše BBC. Zračna analiza 320 grebenov je namreč pokazala, da se večina sooča s prevladujočim beljenjem po poletju, ki so ga zaznamovale povišane temperature morja. Uprava morskega parka Velikega koralnega grebena je sporočila, da potekajo pregledi v vodi, da bi določili resnost škode, ki se po grebenu verjetno zelo razlikuje. Znanstvenik Roger Beeden za BBC ocenjuje, da je bilo beljenje v južnem območju najhujše v skoraj 20 letih.

images FOTOGALERIJA 1 / 6 Veliki koralni greben FOTO: AP chevron-left chevron-right

Veliki koralni greben ob obali Avstralije je dolg približno 2300 kilometrov, sestavlja ga 2800 ločenih koralnih grebenov ter okoli 600 koralnih otokov. V zadnjem desetletju ga je močno prizadelo segrevanje morij, ki vse toplejša uničujejo korale.

Veliki avstralski koralni greben velja za eno največjih naravnih čudes sveta in je že več kot tri desetletja pod Unescovo zaščito. V zadnjih letih pa je zaradi globalnega segrevanja, ki je vplivalo na dvig temperature morske vode, na tem območju odmrlo kar 30 odstotkov koral.

Do beljenja pride, ko so zdrave korale obremenjene zaradi visokih temperatur oceana. Te namreč povzročijo, da korale izločijo simbiotske alge, ki živijo v njihovih tkivih, s tem pa izgubijo živahne barve in postanejo bele. To za korale pomeni velik stres in lahko tudi povsem odmrejo.

Že peti dogodek v osmih letih

Do leta 2016 sta bila zabeležena samo dva dogodka množičnega beljenja, to pa je že petič v osmih letih, ko so na območju Unescove svetovne dediščine znanstveniki odkrili obsežno škodo, poroča BBC. Kot poudarjajo znanstveniki, so za preživetje grebena potrebni nujni ukrepi. Vsako poletje zadržujemo dih. Pogostost in obseg množičnega beljena koral sta zastrašujoča, pa opozarja David Ritter iz Greenpeace Australia. Kot poudarjajo znanstveniki, se dragoceni koralni greben dobesedno kuha.

Veliki koralni greben FOTO: AP

Kot poudarja Beeden, je še prezgodaj govoriti o posledicah tega dogodka: "Če se bo morska voda ohladila, obstaja verjetnost, da se bo veliko pobeljenih grebenov obnovilo." V zadnjem desetletju se je greben namreč že večkrat obnovil zaradi drugih dogodkov množičnega beljenja, hudih tropskih ciklonov in izbruhov trnove morske zvezde, ki je povzročala ekološko škodo, je spomnil.

Visoke temperature morske vode imajo številne posledice

Vroča morska voda po besedah strokovnjakov ne uničuje le koralnih grebenov, obenem bi lahko povzročila močnejše orkane. Kot smo že pisali, toplejši oceani vplivajo na vedno več ekstremih vremenskih dogodkov, saj predstavljajo dodaten 'naboj' za nevihte, hurikane in ekstremno deževje. Tako se povečuje možnost za poplave, ki bodo ogrožale številne države. Bolj topla voda namreč tali obsežne ledene plošče na Grenlandiji in Antarktiki, kar pomeni dvig morske gladine. Morska voda se, ko se segreje, širi oziroma razteza, kar povzroči višjo gladino morja in več toplotnih valov, ki lahko negativno vplivajo na občutljive koralne grebene in morski ekosistem. Kot pojasnjujejo pri WWF, toplejše temperature morja tudi podaljšujejo cvetenje meduz in večajo možnosti za razmnoževanje nekaterih vrst. Toplejše sredozemsko morje je tudi prijaznejše do invazivnih vrst meduz, ki sem "zatavajo" iz tropskih morij.