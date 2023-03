Varuhi velike uharice popisali rekordno število območij gnezditve

EKOLOGIJA

12.03.2023

Na letošnji Gugalnici, skupinskem popisu gnezditve velike uharice na Krasu in v okolici, so zabeležili 16 območij gnezditve, kar je največ v 25 letih popisovanja. Kot poudarja Tomaž Mihelič iz DOPPS, so to izredno vzpodbudni rezultati, ki so presegli pričakovanja. Porast gnezditvenih območij pripisujejo uspešnosti varstvenih ukrepov, v sklopu katerih so uspeli izolirati več kot 1200 stebrov električnih vodov, ki so sedaj varni za to vrsto.

Velika uharica je največja vrsta sove v Evropi. Samice, ki so nekoliko večje od samcev, lahko čez peruti merijo skoraj dva metra. Prepoznamo jo po velikosti in značilnih pernatih čopkih na glavi. V naravi jo najlažje zaznamo na osnovi njenega značilnega oglašanja ob spomladanskih večerih, to redko vrsto opisujejo v Društvu za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije (DOPPS).

Popis velike uharice FOTO: DOPPS

Še pred stoletjem je bila velika uharica v Sloveniji splošno razširjena in pogosta vrsta, katere številčnost in razširjenost pa sta očitno kasneje hitro upadli, predvsem zaradi lova. Tako je bilo že sredi 20. stoletja njeno pojavljanje omejeno predvsem na južno Slovenijo, upadanje njene številčnosti in krčenje območja razširjenosti pa se je nadaljevalo, tako da je ob koncu stoletja ostala značilna samo še za jugozahodni del države. Kasneje se je populacija začela krepiti, v zadnjih 20 letih pa smo s sistematičnimi popisi našli nekaj prezrtih gnezdišč tudi v osrednji in severovzhodni Sloveniji.

Tako danes vemo, da velika uharica naseljuje vse glavne slovenske regije. Najredkejša je na jugovzhodu države. Največ gnezdišč je bilo odkritih na Krasu s Kraškim robom, v Vipavski dolini, na obrobju Ljubljanskega barja, v Posavskem hribovju in okolici Celjske kotline. Pogostejša je tudi na Notranjskem podolju ter v večjih dolinah Julijskih Alp, predvsem Posočju, Zgornjesavski dolini in Bohinju. Gnezdi tudi v Podravju, Slovenskih goricah in na Goričkem, razlagajo v DOPPS.

Zakaj je pomembno, da ohranimo populacijo velike uharice v Sloveniji? Kot odgovarja ornitolog Tomaž Mihelič iz Društva za opazovanje in preučevanje ptic v Sloveniji, je velika uharica ogrožena vrsta: "Njeno populacijo smo dolžni varovati, ker je to vrsta mednarodne varstvene pozornosti, za katero bi ob vstopu v EU morali določiti posebna območja varstva in na njih mora država ohranjati njeno ugodno ohranitveno stanje. To je tudi krovna vrsta, ki dobro pokaže delovanje celotnega ekosistema."

Popis velike uharice FOTO: DOPPS

Kakšna je ta populacija pri nas in kaj jo najbolj ogroža? Kot odgovarja Mihelič, je to redka vrsta. V Sloveniji gnezdi okrog 150 parov. Najbolj jo ogrožajo srednje napetostni električni vodi in vznemirjanje na gnezdiščih. Velika uharica potrebuje odprto ali mozaično krajino za lov in mirna skalovja v bližini, kjer lahko gnezdi. Zato je Kras s Kraškim robom tako pomembno območje za varstvo te vrste, pojasnjuje.

Letos zabeležili rekordno število gnezdišč

Na letošnji Gugalnici, skupinskem popisu gnezditve velike uharice na Krasu in v okolici, so zabeležili 16 območij gnezditve, kar je največ v 25 letih popisovanja, je poročala STA. Zakaj menijo, da so odkrili rekordno število? Kot spomni Mihelič, se na Krasu že uspešno kažejo varstveni ukrepi, ki so bili izvedeni v sklopu projekta ZaKras: "Glavni partner projekta je Park Škocjanske jame in skupaj z Elektro Primorska smo uspeli izolirati več kot 1200 stebrov električnih vodov, ki so sedaj varni za to vrsto. To se že pozna tudi na populaciji, saj smo edino na tem področju opazili bliskovit porast gnezdečih parov." Kot izpostavlja, so to izredno vzpodbudni rezultati, ki so presegli pričakovanja.

Popis velike uharice FOTO: DOPPS

Kot poudarja, se je pri varstvu velike uharice pokazalo, kako pomembno je, da smo številčni: "Ravno zato organiziramo skupinski popis, ki mu rečemo Gugalnica (lokalno ime za veliko uharico pod Kraškim robom je gugo). Izredno sem vesel, ker smo uspeli zasejati enake skupinske popise že po Hrvaški, Črni gori in Italiji. Zavest o pomenu varstva te vrste se odlično širi."

Popis velike uharice je vsakoletni družaben dogodek, kjer se prelivata znanje in pozitivna energija, ki pomagata, da vrsto lahko še uspešneje varujemo, poudarja. Na popisu združujemo koristno s prijetnim in prav vsak od vas doprinese, da lahko popišemo veliko območje in je druženje po popisu prijetnejše.

Na Gugalnici lahko sodeluje vsak. Popis je nezahteven, neizkušeni udeleženci imajo možnost, da se priključijo poznavalcem in se tako hitro priučijo popisa.

Vsi popisovalci so prostovoljci, v ta popis pa uspešno vključujejo tudi novince, ki se na popisu pridružijo izkušenim: "Izobraževanje je izredno pomembno, saj lahko samo na ta način dobimo veliko Varuhov velike uharice, ki so se izkazali za ključne pri odkrivanju problemov, ki jih ima vrsta na terenu."