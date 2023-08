Velika količina vode, ki priteče s pip v ZDA, vsebuje nevarne večne kemikalije

EKOLOGIJA

A.K. / 23.08.2023, 7:05

Kot ugotavljajo raziskovalci, je v ZDA onesnaženi vodi s kemikalijami PFAS težko ubežati. Podatki ameriške Agencije za varstvo okolja (EPA) kažejo, da imajo številne skupnosti po ZDA pitno vodo, v kateri so izmerili nevarne ravni PFAS. Po vladnih podatkih bi lahko tako skoraj polovica ameriške vode, ki priteče iz pipe, vsebovala očem skrite strupene večne kemikalije, znane kot PFAS.

PFAS so velika skupina kemičnih snovi, ki jih je ustvaril človek, in vključujejo več kot 4.700 kemikalij. PFAS lahko prehajajo skozi zemljo in pronicajo v podtalnico ali se prenašajo po zraku in potujejo daleč od krajev, kjer so bile prvotno izpuščene v okolje. Zaradi njihove obstojnosti v okolju je mogoče, da izpostavljenost ostane še dolgo po prenehanju aktivnega onesnaževanja. Prav tako se bioakumulirajo, kar pomeni, da se kopičijo v organizmih višjega reda, kot je na primer človek, je pojasnjeno na spletni strani NIJZ.

Voda iz pipe FOTO: Dreamstime

Raziskave in ugotovitve kažejo, da PFAS onesnažijo podzemno in površinsko vodo ter tla. Če se bodo sproščanja nadaljevala, se bodo te snovi še naprej kopičile v okolju, pitni vodi in hrani, je pojasnjeno na straneh Evropske agencije za kemikalije (ECHA). Izpostavljenost "večnim kemikalijam" pa znatno poveča tveganje za nastanek raka na jetrih, povzroča težave s plodnostjo žensk, gestacijskim diabetesom in drugimi vrstami raka.

Kot svarijo na NIJZ, je znano, da se nekateri PFAS kopičijo v ljudeh, živalih in rastlinah ter povzročajo toksične učinke. Nekateri PFAS so strupeni za razmnoževanje in lahko škodujejo razvoju ploda. Več PFAS lahko povzroči raka pri ljudeh. Sumi se tudi, da nekateri PFAS vplivajo na človeški endokrini (hormonski) sistem.

Skoraj polovica pitne vode v ZDA bi lahko bila onesnažena s PFAS

Testiranje, ki ga je opravila ameriška Agencija za varstvo okolja (EPA), je tako razkrilo, da ima voda, s katero se oskrbuje kar 26 milijonov prebivalcev po vsej ZDA prisotne ravni PFAS, poroča Euronews. To je prvo v nizu testiranj, s katerimi želijo preveriti onesnaženost ameriške pitne vode s temi kemikalijami. Do leta 2025 bodo vodo na večne kemikalije testirali redno, rezultate pa bodo objavljali vsake tri mesece, so sporočili.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so PFAS pereč javnozdravstveni problem v ZDA. Kot so poudarili, so znanstvena spoznanja namreč jasna in nedvoumna: "Dolgotrajna izpostavljenost večnim kemikalijam je povezana s številnimi zdravstvenimi tveganji." Predvidevajo sicer, da je resničen obseg onesnaženja s PFAS v resnici še veliko večji, kot kažejo te ugotovitve.

Kako lahko zmanjšamo izpostavljenost PFAS?

Raziskovalci in znanstveniki v zadnjih letih opažajo porast kemikalij PFAS. Kako lahko PFAS vstopijo v telo? "PFAS se sproščajo v okolje iz neposrednih in posrednih virov, na primer iz industrijskih objektov, ki uporabljajo PFAS, med uporabo potrošniških izdelkov (npr. kozmetika, smučarski voski, oblačila) in iz materialov, ki so v stiku z živili. Ljudje smo jim lahko izpostavljeni vsak dan doma, na delovnem mestu in v okolju. V telo lahko pridejo preko zraka ali s hrano in pitno vodo," opozarjajo na NIJZ.

PFAS se najlažje izognemo na ta način, da se izogibamo uporabi izdelkov, kjer so PFAS prisotni, oziroma da jih uporabljamo na pravilen način. Zelo pomembno je na primer, da posodo, ki ima posebno prevleko za preprečevanje prijemanja hrane, ne pregrejemo, saj se na ta način sproščajo v okolje in hrano tudi snovi, ki jih zaščitna prevleka vsebuje. Pri stiku z drugimi predmeti je zelo pomembno temeljito umivanje rok, preden se dotikamo hrane. EU si skupaj z drugimi mednarodnimi organizacijami prizadeva za prepoved ali za omejitev uporabe teh snovi, ki so se izkazale kot nevarne za zdravje in okolje. Ker pa so te snovi lahko prisotne v okolju stoletja, je potrebna previdnost, svetujejo na NIJZ.