Trump podpisal ukaz: razpustitev ministrstva za izobraževanje

"Ohranjanje ledenikov ni le okoljska, gospodarska in socialna nujnost. Gre za vprašanje preživetja," je dejala generalna sekretarka Svetovne meteorološke organizacije (WMO) Andrea Celeste Saulo.

V petih od minulih šestih let so strokovnjaki zabeležili rekordno nazadovanje mase ledu na svetovnih ledenikih. Najslabše je bilo leto 2023, lansko je bilo četrto najslabše. "Obdobje med 2022 in 2024 smo zabeležili največje triletno nazadovanje ledenikov od začetka zbiranja podatkov," je izpostavila Saulo.

Lani se je masa ledu tretje leto zapored zmanjšala v vseh 19 ledeniških regijah zunaj celinskega ledenega pokrova na Arktiki in Antarktiki.

V teh regijah nekaj nad 275.000 ledenikov pokriva okoli 700.000 kvadratnih kilometrov površine. Lani so ti ledeniki skupaj izgubili okoli 450 milijard ton mase. Nazadovanje je bilo razmeroma zmerno v kanadskem delu Arktike in na obalnih delih Grenlandije, medtem ko so ledeniki na Skandinavskem polotoku, na otočju Svalbard in v severnem delu Azije beležili največji obseg zmanjšanja doslej.