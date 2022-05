V vodoodpornih oblačilih in posteljnini odkrili strupene večne kemikalije

EKOLOGIJA

Raziskovalci so v vodoopornih otroških oblačilih, pohištvu in posteljnini odkrili večne kemikalije oziroma PFAS. Skoraj 60 odstotkov testiranega otroškega tekstila, ki je bil označen kot vodoodporen in celo okolju prijazen, je vsebovalo kemikalije PFAS, so ugotovili v študiji, ki je bila objavljena v znanstveni reviji Environmental Science and Technology Journal. Te kemikalije imajo lahko škodljiv učinek na zdravje ljudi. Povezujejo jih s tveganjem za nastanek raka, prirojenimi okvarami, boleznimi jeter, boleznijo ščitnice, zmanjšano imunostjo, hormonskimi motnjami in vrsto drugih resnih zdravstvenih težav.

Med izdelki, ki so jih testirali, so bila oblačila, prevleke za vzglavnike, posteljnina in pohištvo. Še posebej skrbi, da je šlo tudi za oblačila za otroke: "To je zagotovo skrb vzbujajoče, saj lahko te strupene kemikalije preidejo v telesa otrok," je posvarila ena izmed avtoric študije, Lauren Schaider. Kemikalije lahko namreč iz oblačil v telo prehajajo na več načinov. Kemikalije so hlapne, kar pomeni, da se lahko 'odcepijo' od izdelkov in se nato prenašajo po zraku, ki ga dihamo. Lahko se pritrdijo tudi na prašne delce, ki jih vdihnemo ali zaužijemo, ali pa se absorbirajo skozi kožo, piše Guardian.

Namen raziskave je bil sicer preveriti uporabo kemikalij v izdelkih, ki jih označujejo kot vodoodporne in celo okolju prijazne. Snovi PFAS so raziskovalci zaznali v 54 od 93 testiranih izdelkov, med njimi pa je bilo celo 21 takšnih, ki so imeli oznako 'eko' ali 'zeleno'. Kemikalije so se najpogosteje pojavile v oblazinjenem pohištvu, prevlekah in ščitnikih za blazine. Skoraj 20 izdelkov je vsebovalo več vrst PFAS, vključno s perfluorooktansko kislino (PFOA), zelo strupeno spojino, za katero regulatorji in industrija trdijo, da je bila zaradi nevarnosti opuščena, vendar jo v ZDA še vedno redno odkrivajo kot sestavino izdelkov. Izdelki, ki so vsebovali PFOA, so bili izdelani na Kitajskem.

PFAS ali tako imenovane 'večne kemikalije' so velika družina tisočih umetnih kemikalij, ki se v družbi široko uporabljajo in jih najdemo v okolju. Vse vsebujejo ogljikovo-fluorove vezi, ki so ene najmočnejših kemijskih vezi v organski kemiji. To pomeni, da so med uporabo in tudi v okolju odporne proti razgradnji. Večina PFAS se tudi zlahka prenaša v okolju, razdalje med virom in krajem sproščanja pa so lahko zelo velike. Raziskave in ugotovitve kažejo, da PFAS onesnažijo podzemno vodo, površinsko vodo in tla. Če se bodo sproščanja nadaljevala, se bodo te snovi še naprej kopičile v okolju, pitni vodi in hrani, je pojasnjeno na straneh evropske agencije za kemikalije (ECHA). Kot piše Guardian, imajo lahko te kemikalije tudi škodljiv učinek na zdravje ljudi. Povezujejo jih s tveganjem za nastanek raka, prirojenimi okvarami, boleznimi jeter, boleznijo ščitnice, zmanjšano imunostjo, hormonskimi motnjami in vrsto drugih resnih zdravstvenih težav.

Nasveti za potrošnike

Kot opozarjajo pri projektu Care4Climate, je veliko uvoženega tekstila onesnaženega z nonilfenol etoksilati (NPE). Te kemikalije so v EU prepovedane, vendar jih lahko najdemo v izdelkih, če so jih med proizvodnjo uporabili za čiščenje tekstila. Kot so zapisali v spletni publikaciji, se lahko NPE izperejo iz oblačil in v tem primeru so lahko nevarni za okolje, v katero preidejo z odpadnimi vodami. Problematični so tudi PVC-premazi: "Oblačila, ki imajo protimikrobne lastnosti (kot so športna oblačila, spodnje perilo in nogavice), lahko vsebujejo tributil kositer (TBT). TBT pogosto najdemo v gumijastih škornjih, hlačah in drugih nepremočljivih (dežnih) oblačilih. Pazite tudi pri nakupovanju obutve iz usnja, saj lahko vsebuje konzervans pentaklorofenol (PCP) ali kromate, ki so lahko alergeni." Kot svetujejo, pred nošenjem operite nova oblačila, in če to ni nujno potrebno zaradi namena uporabe, ne uporabljajte oblačil, kot so nogavice z antimikrobnimi lastnostmi.

Pozorni bodite tudi pri igračah

Kot še opozarjajo, dojenčki in majhni otroci z vsemi čutili raziskujejo svoje okolje, tako da lahko onesnaževala njihovo telo dosežejo skozi usta in kožo, ki je zelo tanka in nežna. Zato je pomembno, da se oskrbite z izdelki, ki ne vsebujejo PVC in BPA. Upoštevajte, da majhni otroci poleg žvečenja gumijastih predmetov v usta dajejo tudi predmete, ki niso namenjeni njim. Tudi otroške igrače namreč še vedno vsebujejo veliko škodljivih kemikalij: "Igrače iz pliša in njihova polnila lahko vsebujejo bromirane zaviralce gorenja, ki so škodljivi za naše zdravje. Žal na etiketah igrač ni treba navajati njihove sestave." Kot svetujejo, razmislite o uporabi otroških stekleničk, pripomočkov in drugih izdelkov brez BPA. Za več informacij se obrnite na proizvajalce posameznih izdelkov. Kupite igrače iz tkanin in plišaste igrače iz naravnih vlaken. Prepričajte se, da je na igrači nalepka s sestavo izdelka. Ne kupujte igrač iz mehke plastike, saj ta vrsta plastike ni primerna za otroke, ki so mlajši od treh let, še opozarjajo.

Kot še opozarjajo pri Care4Climate, pa v splošnem velja, da bodimo previdni pri izbiri izdelka. Bodimo pozorni na izdelke z okoljskimi znaki tipa 1 (ki jih je certificiral neodvisni organ) in na izdelke, na katerih je označeno, da v njih ni določenih snovi. Ti izdelki so navadno označeni kot ekološka hrana ali z izrazi, kot sta 'brez PVC', 'brez BPA' in podobno. Včasih je manj več, zato razmislimo o svojih potrebah in presodimo, ali je nakup sploh potreben. Redno zračimo prostore. Nevarne kemikalije se namreč lahko kopičijo v prostoru, če ga ne zračimo redno. Izogibajmo se uporabi izdelkov, ki vsebujejo PVC (s PVC-etiketo in/ali oznako za recikliranje št. 03). Kot alternativo raje izberimo embalažo za hrano iz stekla, nerjavnega jekla ali porcelana, ki so boljši od plastičnih snovi, še svetujejo.