Na Pohorju kmalu zaščiten regijski park? Tu najdemo številne redke in ogrožene vrste

Anja Kralj / 12.01.2022, 9:19

Divji petelin, ruševec, in prostrani smrekovi gozdovi. Izredna naravna ohranjenost in pester rastlinski in živalski svet. Razgiban relief in bogato omrežje površinskih voda. Vse to odlikuje območje Pohorja, kjer na nadmorski višini 1200 metrov nastaja nov regijski park, ki se bo razprostiral na 6000 hektarjih.

Trenutno je v javni obravnavi predlog Uredbe o regijskem parku Pohorje, ki ga je pripravilo ministrstvo za okolje in prostor. Zaradi izjemnih naravnih danosti je območje namreč uvrščeno v evropsko ekološko omrežje Natura 2000.

Pohorje FOTO: Dreamstime

Zakaj je to območje tako posebno?

Na območju Regijskega parka Pohorja prevladujejo kisloljubni smrekovi in barjanski gozdovi, kisloljubna bukovja ter na najvišjih, ovršnih legah in grapah javorovi gozdovi, poudarjajo na ministrstvu. Gozdovi predstavljajo življenjski prostor redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, ki so izrednega pomena za ohranjanje biotske raznovrstnosti, tukaj živita divji petelin in ruševec, najdemo pa tudi več kot 40 vrst na 'Rdeči seznam' uvrščenih gliv.

V regijskem parku Pohorje so gozdni rezervati ter planje z značilno travniško strukturo in posameznimi drevesi smreke ter jerebike. Na območjih, kjer zaradi reliefa in neprepustne kamninske podlage voda zastaja, so nastala visoka barja, barjanska jezerca in okna, gorska barjanska ruševja in barjanska smrekovja. Visoka barja so življenjski prostori redke in ogrožene barjanske favne in flore, zato tukaj najdemo več vrst redkih in ogroženih kačjih pastirjev, metuljev, arniko, brstično lilijo, panonski svišč in celotno skupino šotnih mahov, naštevajo neštete razloge, zakaj bo nastal nov regijski park.

"Z namenom, da se ohranijo ti gozdovi, planje in barja, da se omogoči kakovostno preživljanje prostega časa lokalnim prebivalcem, kot tudi da se usmerja trajnostno rabo naravnih virov ter zmanjšuje obstoječe in preprečuje dodatno obremenjevanje okolja, se je v preteklih letih vedno bolj krepilo razmišljanje o zavarovanju tega edinstvenega območja narave. V to smer so bili v preteklosti usmerjeni številni, na MOP pa je bila pred štirimi leti poslana tudi pobuda za zavarovanje Pohorja podpisana s strani šestih županov občin," pojasnjujejo na MOP.

Pohorje FOTO: Dreamestime

Omejitve, a tudi številne prednosti

Če bo uredba sprejeta, bo to za regijski park v prostor prineslo tudi nekatere omejitve: "Na celotnem območju parka ne bo dovoljeno ravnati, posegati, umeščati ali izvajati dejavnosti in aktivnosti v obsegu, času in na način, ki ogroža cilje parka in slabša hidrološke, geomorfološke in ekološke lastnosti parka, predvsem z vidika doseganja ugodnega stanja rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov. V predvidenem regijskem parku bo gospodarjenje s kmetijskimi površinami in z gozdom potekalo enako kot do sedaj, v skladu z gozdnogospodarskimi načrti, dodatnih omejitev ne bo. Omejitve se nanašajo predvsem na nove gradnje in izvajanje dejavnosti izven za to določenih območij in vožnjo z motornimi vozili izven za to določenih cest."

Zavarovana območja ohranjanja narave so sicer prvenstveno naravovarstvena kategorija, so upravljavski mehanizem za zavarovanje naravnih vrednot in upravljanje Nature 2000. Zavarovano območje je priložnost za sodelovanje javnih služb iz različnih področij z vidika doseganja sinergije med varstvom okolja in socioekonomskim razvojem, za doseganje ekonomske učinkovitosti vlaganja javnih sredstev ter za zviševanje podjetniških priložnosti, ki izhajajo iz potencialov ohranjene narave in pomenijo dvig kakovosti bivanja za prebivalce na širšem območju parka, izpostavljajo na ministrstvu.

Pohorje FOTO: Dreamestime

Med prednosti, ki jih prebivalcem in lokalnim skupnostim prinaša ustanovitev regijskega parka, predvsem pa njegovo uspešno upravljanje, zagotovo velja v prvi vrsti še poudariti zdravo življenje v naravno ohranjenem okolju, ohranitev vrst, ki so drugje v Evropi že skoraj izginile, ohranitev značilne krajine ter večjo prepoznavnost območja. Ne gre pa prezreti tudi strokovno tehnične pomoči s strani upravljavca ter večji in učinkovitejši nadzor nad nedovoljenimi posegi in dejavnostmi.

Ustanovitev zavarovanega območja pomeni usklajevanje številnih interesov, ki so na tem območju prisotni, še opozarjajo na ministrstvu. Pri tem bo zelo pomembno mnenje lokalnih prebivalcev in njihovo razumevanje, da zavarovano območje in ohranjena narava prinašata dolgoročne koristi za kakovostno življenje, izpostavljajo. Zavarovana območja pomenijo zaradi ohranjene narave dodano vrednost v prostoru, saj ohranjena narava omogoča pomembne ekosistemske storitve in koristi (na primer obnavljanje vodnih virov in zagotavljanje čistega zraka), telesno in duhovno sprostitev ljudi v naravnem okolju, krepi prepoznavnost območja in bogati kulturni utrip naselij ter ponuja možnosti za dodatne razvojne priložnosti , kot so razvoj blagovnih znamk, nova delovna mesta, zagotavljanje novih turističnih zmogljivosti, uveljavljanje usklajenih mehanizmov za podporo prebivalcem, še dodaja na MOP.