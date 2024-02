V Mehiki ogromen upad števila metuljev vrste monarh

STA / 09.02.2024, 15:25

V Mehiki so na območjih prezimovanja zabeležili ogromen upad števila metuljev vrste monarh v primerjavi z lanskim letom, so v sredo opozorili strokovnjaki. Ocenjujejo, da se je število zmanjšalo predvsem zaradi podnebnih sprememb in uporabe pesticidov.

Oranžno-črni metulji z belimi pikami so v tokratni sezoni prezimovanja našli dom na površini v velikosti 0,9 hektarja, je sporočila direktorica za varstvo narave pri nacionalni komisiji za zavarovana območja Gloria Tavera. To je 59 odstotkov manjša površina kot lani, je opozorila.

Monarh FOTO: Shutterstock

"Predvsem je to povezano s podnebnimi spremembami - suša in visoke temperature na gnezdiščih in v habitatih na selitveni poti," je dejala Tavera. Pomemben dejavnik pa je po njenem prepričanju tudi uporaba pesticidov na poljih svilnice, s katero se prehranjuje gosenica monarha, v ZDA in Kanadi.

Kljub temu pa so prepričani, da imajo na voljo orodja in zagon, da pomagajo populaciji monarha, da si opomore.

Monarha so leta 2022 dodali na rdeči seznam ogroženih vrst Mednarodne zveze za ohranjanje narave (IUCN). Ta vrsta metulja je posebna, saj je zanjo značilna sezonska migracija iz Kanade in severa ZDA proti Kaliforniji in Mehiki. Pri tem pa opravi okoli 4000 kilometrov dolgo pot. Ker ta vrsta metulja živi le nekaj mesecev, njihova pot pa lahko traja tudi do pol leta, pomeni, da se na pot odpravijo eni monarhi, na cilj pa lahko prispe naslednja generacija.