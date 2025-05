Kijev in Moskva začela obsežno izmenjavo ujetnikov

Mednarodna ekipa znanstvenikov je na nedavni 35-dnevni globokomorski odpravi na eno najbolj oddaljenih otoških verig na svetu opazovala ledene ekosisteme, odkrila številne nove hidrotermalne vrelce, koralne vrtove in številne doslej neodkrite vrste, ki so se skrivale v globinah oceana, so sporočili iz inštituta Schmidt Ocean Institute.

Na krovu raziskovalne ladje Falkor inštituta Schmidt Ocean Institute so znanstveniki raziskovali Južne Sandwicheve otoke, s poudarkom na enem najhladnejših in najbolj izoliranih podmorskih jarkov na planetu. Znanstveniki so si prizadevali za odkrivanje novih vrst in to jim je še kako uspelo. Odkrili so namreč široko paleto potencialno novega morskega življa - vključno s koralami, spužvami, polži, morskimi ježki in morskimi zvezdami. Točno število novih vrst bodo objavili še letos, ko bodo uradno ocenili in preučili vse ugotovitve. Ekipa znanstvenikov pa je na krovu raziskovala tudi geonevarnosti, vključno s cunamiji, vulkani in potresi, so še našteli.

"Ta odprava nam je dala vpogled v enega najbolj oddaljenih in biološko bogatih delov našega oceana," pripoveduje vodja odprave dr. Michelle Taylor. Med raziskovanjem jarka South Sandwich, enega najhladnejših in najbolj izoliranih podmorskih jarkov na planetu, so znanstveniki naleteli na številna vznemirljiva odkritja.