V Indiji zaradi vročine že 77 mrtvih, v iskanju vode se je utopilo več živali ...

Vročina v Indiji še vedno pritiska. Potem ko je živo srebro zlezlo vse do 50 stopinj Celzija, so v Aziji poročali o več sto smrtih, ki so bile posledica močnega vročinskega vala. Zaradi vročine pa trpijo tudi živali. V eni izmed zveznih držav je v vodnjaku poginilo več opic, ki so utonile, ko so iskale vodo.

Temperatura v indijski prestolnici New Delhi se je povzpela celo na 52,3 stopinje Celzija, kar je rekord v Indiji. V državi utripajo rdeča opozorila zaradi vročine. Oblasti medtem opozarjajo na pomanjkanje vode v velemestu s 33,8 milijona prebivalcev. Iz države poročajo o številnih smrtnih žrtvah, ki jih je povzročila peklenska vročina.

Vročina zahtevala najmanj 77 žrtev

Kot poroča CNN, je ekstremna vročina v Indiji v zadnjih 10 dneh ubila najmanj 77 ljudi. Številne smrtne žrtve so bili delavci na volitvah, ki so potekale po državi. Ženska, ki prodaja limonado na ulicah Delhija, je za CNN opisala, da je vročina tako huda, da se, ko zapiha veter, zdi, kot da bi te nekdo udaril po obrazu. Ker je do vrhunca poletja še nekaj tednov, vremenoslovci pričakujejo, da se bodo temperature še dvignile. Kot smo poročali, so oblasti v Delhiju zaradi vročine odredile predčasno zaprtje šol. Oblasti so se odločile za skrajšanje šolskega leta, saj meteorologi napovedujejo še hujši vročinski val.

Številne smrtne žrtve je povzročila tudi vročina v Aziji. Kot poroča AP, je pomladni vročinski val terjal žrtve na Tajskem, vročinske rekorde pa so izmerili v Indoneziji, Maleziji, na Maldivih in v Mjanmaru.

Trpijo tudi živali: iskale vodo in se utopile

Vročina pa je prizadela tudi druga živa bitja. Najmanj 32 mrtvih opic so našli v vodnjaku v vasi Sorat v zvezni državi Džarkand, kjer se temperature trenutno gibljejo nad 45 stopinj Celzija, so ta teden sporočile tamkajšnje oblasti, poroča Independent. Žejne živali so skočile v vodnjak, ko so v presušenem okolju iskale vodo. Tam so ostale ujete, saj niso mogle splezati iz njega. Vodni viri na tem območju so namreč skoraj povsem presahnili, so sporočile tamkajšnje oblasti, divje živali pa zato v iskanju vode prihajajo v naseljene vasi, da bi potešile žejo.

V eni izmed zveznih držav so ugotovili množični pogin rib, ker se je voda preveč segrela. Konj, ki je prevažal tovor, se je od vročine zgrudil in poginil na cesti. Od vročine so se sesedali tudi potepuški psi, ki so obupano iskali vodo.

Vročinski valovi pogostejši zaradi podnebnih sprememb

Vročinski valovi v Indiji so v zadnjih nekaj letih zaradi podnebne krize postali močnejši in trajajo dlje, ugotavljajo znanstveniki. Študija, ki jo je izvedla organizacija World Weather Attribution, je, kot poroča AP, pokazala, da je bila verjetnost vročinskega vala v aprilu, ki je prizadel dele Azije, na nekaterih delih celine vsaj 45-krat večja zaradi podnebnih sprememb. Znanstveniki opozarjajo, da ekstremna vročina v južni Aziji med predmonsunsko sezono postaja vse pogostejša, in študija je pokazala, da so ekstremne temperature zaradi podnebnih sprememb na območju zdaj višje za približno 0,85 stopinje Celzija. V Bangladešu so aprila poročali o najmanj 28 smrtih zaradi vročine. V skladu s študijo so letos poročali tudi o naraščanju števila smrti zaradi vročine na Tajskem in Filipinih.