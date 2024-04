V boj proti suši s plavajočo napravo za razsoljevanje

A.K. / 28.04.2024, 13:36

Katalonija se bori z vedno hujšo sušo. Proti njej se bodo v Barceloni borili s še strožjimi ukrepi za varčevanje z vodo, ki bodo morda prizadeli tudi turiste, in s plavajočo napravo za razsoljevanje. Ta je bolj učinkovita rešitev kot dostavljanje vode z ladjami, so prepričane mestne oblasti. Obrat bo začel delovati oktobra.

Španska regija Katalonija, ki jo je prizadela suša, bo postavila plavajočo napravo za razsoljevanje. S tem nameravajo Barceloni pomagati zagotoviti oskrbo s pitno vodo, so po poročanju AP sporočile regionalne oblasti. Čeprav so sprva načrtovali, da bodo pitno vodo v pristanišče vozili z ladjami, so to idejo opustili, saj bi bila ta bolj neučinkovita in obremenjujoča za okolje, pojasnjujejo oblasti.

Suša v Barceloni FOTO: AP

Obrat naj bi začel delovati oktobra

Barcelona se sicer že zanaša na največjo evropsko napravo za razsoljevanje za domačo uporabo, da bi nadomestila triletno podpovprečno količino padavin. To je posledica zgodovinske suše, ki so jo le še poslabšale podnebne spremembe. Barcelona za svoje potrebe po vodi tako že uporablja sisteme za razsoljevanje in čiščenje vode. Rezervoarji, ki oskrbujejo 6 milijonov ljudi v osrednji in severni Kataloniji, vključno z Barcelono, so trenutno na 18 % svoje zmogljivosti.

Zato bo Barcelona v boju s sušo pristanišču dobila novo - začasno plavajočo napravo za razsoljevanje vode. Kot so pojasnile oblasti, naj bi obrat začel delovati oktobra, proizvedel pa bo lahko okoli 140 milijard litrov pitne vode. Gre za okoli šest odstotkov vode, ki jo porabijo na območju drugega največjega španskega mesta.

Nove omejitve

Kljub nekolikšnem olajšanju, ki so ga prinesle kaplje spomladanskega deževja, je Katalonija obdržala veljavne omejitve zaradi izrednih razmer glede vode, ki so jih razglasili februarja. Te omejitve vključujejo dnevno omejitev 200 litrov na osebo za domačo uporabo in zmanjšanje povprečne porabe vode za 80 % za namakanje pridelkov, 50 % za živinorejo in 25 % za industrijo. Zdaj razmišljajo o uvedbi novih omejitev, ki bi prizadele tudi turistični sektor. Turizem predstavlja skoraj 12 % španskega gospodarstva, a skupine za varovanje vode in okolja so vedno bolj pritiskale na oblasti, naj tudi turistom med sušo omejijo uporabo vode, poroča AP.

Suša FOTO: Shutterstock

Po podatkih barcelonskih hotelirjev je povprečni turist v Barceloni leta 2022 porabil okoli 163 litrov vode na dan, medtem ko je številka v luksuznih hotelih narasla na več kot 240 litrov. Zato zdaj oblasti v Kataloniji razmišljajo o uvedbi omejitev vode za turiste v najbolj suhih delih regije, če jim ne bo uspelo omejiti domače porabe vode. Omejitev 100 litrov na turista na dan za hotele bi začela veljati, če Barcelona ne bo ohranila domače porabe vode prebivalcev pod določenimi mejami tri zaporedne mesece v skladu s trenutnimi izrednimi razmerami zaradi suše v Kataloniji.

Barcelona, drugo največje mesto v Španiji in regionalna prestolnica, sicer porabi 160 litrov vode na prebivalca za umivanje in pitje na dan, kar pa je precej pod trenutno mejo 200 litrov, je sporočila katalonska agencija za vodo.

Omejitve za turiste pa naj ne bi vključevale vode za polnjenje bazenov. Vlada je namreč omilila omejitve, ki so prepovedovale polnjenje bazenov s sladko vodo. V skladu z novim ukrepom se zasebni bazen v hudi suši lahko ponovno napolni, če ga oblasti razglasijo za 'podnebno zatočišče', odprto za prebivalce, ki iščejo ohladitev pred vročino.

Kot smo že pisali, je poročilo Evropskega observatorija za sušo začetek leta 2024 opozorilo, da je sredozemsko regijo prizadela rekordna suša. Kot so spomnili, je bilo najhuje od 1. do 20. januarja, ko je sredozemska regija doživela kritične sušne razmere, ki so prizadele zlasti južno Italijo, južno Španijo in Malto. Razmere so bile še hujše in dolgotrajnejše v Maroku, Alžiriji in Tuniziji.