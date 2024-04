V Avstriji naj bi v nekaj desetletjih izginili ledeniki

STA / 08.04.2024, 7:18

Avstrijski ledeniki bodo v nekaj desetletjih praktično izginili, sta v petek v Salzburgu opozorila Avstrijska planinska zveza (ÖAV) in Inštitut za geografijo in prostorske raziskave univerze v Gradcu. Povprečno se je namreč v zadnjem letu vseh 93 opazovanih ledenikov umaknilo za 23,9 metra, kar je rekordna vrednost, poročajo tuje tiskovne agencije.

"V 40 do 45 letih bo Avstrija večinoma brez ledu," je na predstavitvi za medije povedal predstavnik graškega inštituta in eden od vodij službe za meritve ledenikov ÖAV Andreas Kellerer-Pirklbauer.

images FOTOGALERIJA 1 / 3 Avstrijski ledeniki FOTO: AP chevron-left chevron-right

Najbolj dramatičen je upad več kot osem kilometrov dolgega ledenika Pasterze pod najvišjim avstrijskim vrhom Grossglockner, ki se je po ugotovitvah ÖAV skrajšal za 203,5 metra, kar predstavlja izgubo 14,03 milijona kubičnih metrov ledu.

Pred tem je Pasterze od leta 1850 izgubil skupno tri kilometre dolžine. Po besedah Kellerer-Pirklbauerja se bo njegov jezik odlomil še pred koncem tega desetletja.

V povprečju se je v zadnjem letu 93 opazovanih ledenikov umaknilo za 23,9 metra, kar je tretja najvišja vrednost v 133-letni zgodovini meritev ÖAV, vse tri najvišje vrednosti pa so zabeležili v zadnjih sedmih letih. V letih 2021 in 2022 je bil namreč umik še nekoliko večji, in sicer 28,7 metra, v letih 2016 in 2017 pa je znašal 25,2 metra.

Po oceni strokovnjakov propadanja ledenikov v Avstriji zaradi podnebnih sprememb ni več mogoče preprečiti, saj se ukrepi sprejemajo prepozno. Vendar pa je po njihovem mnenju na svetovni ravni še mogoče doseči določene pozitivne rezultate.